Die Diskussion um die Novellierung des Gesetzes, das dem Berufsstand der Psychotherapeut_innen den rechtlichen Rahmen schafft, scheint trotz oder gerade wegen der zahlreichen Regierungskrisen nie abgebrochen zu sein. Obwohl das Gesetz die Form, das Äußere, der Psychotherapie vorgibt, wirkt es auch auf die inhaltliche, intime Ebene des Fachs ein. Konkret geht es bei der Novellierung vor allem um die Frage nach einer möglichen Akademisierung der Psychotherapie. Eine Frage, mit der sich bereits Freud (j [1918]) im Zusammenhang mit der Psychoanalyse auseinandersetzte. Während sich ein Teil der Analytiker_innen der damaligen Zeit zum Ziel setzte, „die Anerkennung der Psychoanalyse durch die Universitäten und ihre Aufnahme in den medizinischen Lehrplan zu erreichen“, tendierte ein anderer Teil dazu, „außerhalb dieser Institutionen zu bleiben“ und „die pädagogische Bedeutung der Psychoanalyse nicht gegen ihre ärztliche zurücktreten“ zu lassen (Freuda, S. 34). Die Frage nach der fachlichen Zugehörigkeit der Psychoanalyse ist mittlerweile obsolet geworden, nachdem sich unter dem Begriff der Psychotherapie in Österreich 23 verschiedene psychotherapeutische Schulen, die mittlerweile eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin und jeweils ein eigenes Verfahren im Umgang mit psychischem Leid entwickelt haben, versammeln. Nicht nur ungeschriebene, sondern auch geschriebene Gesetze werden von Zeit zu Zeit infrage gestellt. Das ist wichtig für die Gesetze (Derrida 2010 [], S. 194) und die Leerstelle, die sie in ihrer Nachträglichkeit zu füllen versuchen (Schneider, S. 55). Was geschieht, wenn ein Gesetz nicht mehr infrage gestellt wird oder werden darf, führt uns die Welt vor Augen. Etwas als endgültig anzunehmen und nicht mehr zu hinterfragen, birgt Gefahren. In diesem Sinne hat auch Balint (, S. 689) folgende Gedanken mit dem Berufsstand geteilt: „Wir könnten keinen größeren Fehler machen, als wenn wir unser gegenwärtiges Ausbildungssystem als endgültige Lösung unserer vielen Probleme ansehen wollten. Denn von einer wirklichen Lösung sind wir noch weit entfernt.“ Was für die Psychoanalyse gilt, ist für das gesamte Fach der Psychotherapie nicht minder von Bedeutung.wie der der Psychotherapeut_innen „sind in ihrer Ausübung vom Hin und Her der Übertragung gekennzeichnet. Sie fallen immer wieder aus der Gegenwart heraus, in der gearbeitet wird, arbeiten mit der Zukunft und rühren die Vergangenheit auf, verwirbeln die Zeiten im Moment“ (Pazzinia, S. 158). Dochkann etwas Derartiges gelehrt werden (Bernfeld[1952], S. 439)? Die Autor_innen dieses Artikels sind von einem psychoanalytischen Hintergrund geprägt, wenngleich sie von einer wesentlichen Gemeinsamkeit aller anerkannten Psychotherapiemethoden ausgehen, die in der Dimension des Beziehungshaften liegt. Daher stellt der vorliegende Beitrag eine Verbindung zwischen dem Status quo des Psychotherapiegesetzes und der geplanten Novellierung her, bündelt mögliche Ängste vor dieser im Raum stehenden Veränderung und diskutiert das Potenzial einer vollständigen Akademisierung des Fachs.

Die psychotherapeutische Ausbildung führen derzeit in Österreich 21 propädeutische und 40 fachspezifische Ausbildungseinrichtungen durch (BMSGPK). Es sind 23 psychotherapeutische Methoden anerkannt, die in vier Gruppen eingeteilt werden und die jeweils „auf unterschiedlichem theoretischen, philosophisch-erkenntnistheoretischen und anthropologischen Hintergrund basieren“ (Löffler-Stastka et al., S. 227). Neben dem ursprünglichen außeruniversitären Ausbildungsweg haben sich in den letzten Jahren auch Kooperationen zwischen externen Ausbildungsinstituten und (Privat‑)Universitäten ergeben, die die fachspezifische Ausbildung zum Beispiel im Rahmen eines Universitätslehrgangs oder gar eines eigenen Studiums anbieten. Die Sigmund Freud PrivatUniversität nahm und nimmt hier eine gewisse Vorreiterrolle ein, nachdem sie mit dem Studium der Psychotherapiewissenschaft seit 2005 als erste Universität weltweit die psychotherapeutische Ausbildung im Zuge eines umfassenden Bachelor- und Masterstudiums, das die Kriterien des Bologna-Systems erfüllt, anbietet (Pritz, S. 20; Stephenson, S. 207; Fiegl und Sindelar, S. 287). Im Laufe der Zeit folgten dieser Idee in Teilen auch andere Universitäten wie die Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems, die Bertha von Suttner Privatuniversität in St. Pölten oder auch die International Psychoanalytic University in Berlin.

Trotz der „Flexibilität und Durchlässigkeit des österreichischen Psychotherapiegesetzes“, durch das es „bis dato den Veränderungen des Bildungs- und Gesundheitssystems seit 1990 standhalten“ konnte (Schmuck und Kierein, S. 665), wird in letzter Zeit vermehrt über eine Novellierung des Gesetzes gesprochen. Hierfür mag es mehrere Gründe geben. Zum einen ist die Studienlandschaft durch den Bologna-Reformprozess und die Transformation zahlreicher Berufsausbildungen in Hochschul- bzw. Universitätsstudiengänge stark erweitert und damit unübersichtlicher geworden (ebd.). Ausbildungen, die früher mit einem Diplom beendet wurden, werden heute mit einem Bachelor oder Master abgeschlossen (ebd., S. 664). Das führt zu zunehmenden Komplikationen hinsichtlich der im Psychotherapiegesetz formulierten Quellberufe als Zugangsvoraussetzung (ebd.). Das genannte Problem der akademischen Einordnung und Vergleichbarkeit mit anderen bereits akademisierten Berufsausbildungen betrifft jedoch auch zum anderen die Psychotherapie selbst. So wird oftmals betont, dass die Psychotherapie die wesentlichen Merkmale einer eigenen Disziplin erfülle und längst Anspruch darauf habe, als eine eigenständige humanwissenschaftliche Disziplin anerkannt zu werden (Fischer). Der aktuell noch zweigleisige Weg hat zur Folge, dass es eine Diskrepanz zwischen praktisch und forschend tätigen Psychotherapeut_innen gibt (Rieken, S. 290). Praktiker_innen nehmen „die Ergebnisse der empirischen Forschung in der Regel nicht wahr, weil sie diese für wirklichkeitsfern halten, während empirische Forscher die praktische und theoretische Arbeit der Therapeuten kritisieren, indem sie ihnen mangelnde Wissenschaftlichkeit vorwerfen“ (ebd.). Zudem sind aufgrund der zunehmenden Globalisierung und der damit einhergehenden Digitalisierung und Mobilität neue therapeutische Settings entstanden, deren rechtliche Regelung noch nicht vollends im Psychotherapiegesetz Eingang gefunden hat. Die COVID-19-Pandemie hat diese Tendenzen beschleunigt und weitere Fragen aufgeworfen, die in einer Gesetzesnovelle berücksichtigt werden müssten. Ein selten genanntes Argument für die Novellierung des Psychotherapiegesetzes sind die Schwierigkeiten bei der Versorgung von psychisch Leidenden in Österreich. Laut Löffler-Stastka (, Min. 4:30) erreichen Psychotherapeut_innen und Ärzt_innen für psychotherapeutische Medizin gemeinsam lediglich 3 % der Bevölkerung, wohingegen der tatsächliche Bedarf bei rund 25 % liege. Dieser Versorgungsmissstand hängt möglicherweise neben dem geringen Angebot an kassenfinanzierten Psychotherapieplätzen und dem Fehlen eines Gesamtvertrags (Löffler-Stastka und Hochgerner, S. 58) auch mit dem derzeitigen Psychotherapiegesetz und dem darin vorgegebenen Ausbildungsweg zusammen.

Das kreative Potenzial einer vollständigen Akademisierung

Creative Destruction bezeichnet wird (Schumpeter 2003 [1943], S. 83). Doch wie können wir uns diese geplante Akademisierung vorstellen? Und vor allen Dingen: Wie könnte diese gelingen? Befindet sich doch das Gros der öffentlichen Universitäten in einer prekären Lage, nachdem sie vom Staat sparsam budgetiert werden, zunehmend auf Ökonomisierung ausgerichtet sind, einem oftmals leeren Sprechen hinsichtlich angekündigter Reformen unterliegen und in vielen Fällen der Produktivität anstatt der Kreativität gerecht werden müssen. In diesem Zusammenhang wird an manchen Stellen auch von einer Krise der Universität (Adorno 2010 [ 1963 ], S. 181) und dem Bildungssystem im Allgemeinen gesprochen (Nida-Rümelin 2014 , S. 13). Doch zunächst zu der ersten Frage: Eine wesentliche Intention der Gesetzesnovellierung ist es, die Psychotherapie zu akademisieren. Das bedeutet, dass ein Teil des bisherigen Ausbildungssystems von Psychotherapeut_innen, wie wir es bislang aufgrund des bestehenden Gesetzes kennen und es praktisch angewandt wurde, verändert und in manchen Teilen sogar dekonstruiert wird. Denn bisherige außeruniversitäre Ausbildungsstätten stehen mit einer möglichen Gesetzesnovellierung, die eine ausschließliche Akademisierung der Psychotherapie ins Visier nimmt, auf dem Prüfstand, insofern keine Kooperationen mit Universitäten eingegangen werden können. Eine Akademisierung würde also in rein formaler Hinsicht einen Prozess in Gang setzen, der das bestehende System zumindest teilweise auflöst, sodass erst durch diese Dekonstruktion ein neues System, nämlich eine vollständige Akademisierung des Fachs, möglich werden würde. Ein Erneuerungsvorgang, der mit dem im Westen vorherrschenden Kapitalismus in Zusammenhang gebracht werden kann (vgl. dazu MEW Bd. 23, S. 485) und an anderer Stelle auch als Prozess einerbezeichnet wird (Schumpeter[1943], S. 83). Doch wie können wir uns diese geplante Akademisierung vorstellen? Und vor allen Dingen: Wie könnte diese gelingen? Befindet sich doch das Gros der öffentlichen Universitäten in einer prekären Lage, nachdem sie vom Staat sparsam budgetiert werden, zunehmend auf Ökonomisierung ausgerichtet sind, einem oftmalshinsichtlich angekündigter Reformen unterliegen und in vielen Fällen der Produktivität anstatt der Kreativität gerecht werden müssen. In diesem Zusammenhang wird an manchen Stellen auch von einerder Universität (Adorno 2010 [], S. 181) und dem Bildungssystem im Allgemeinen gesprochen (Nida-Rümelin, S. 13). Doch zunächst zu der ersten Frage:

Un dinge (Haas 2022 ) möglicherweise in Bewegung setzen können. Die Universität als ein Ort, der in seiner Namensetymologie aus dem Lateinischen universitas(-atis) stammt und in seiner Übersetzung als Ganzes oder Gesamtheit in die gegenwärtige Sprache übersetzt werden kann. Ein Ort, an dem der Mensch Wissen schafft. Wie schafft er das? Indem er forscht, argumentiert, begründet und das Erforschte in einem Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis überträgt – in Form von beispielsweise Lehren oder Publizieren, jedenfalls einem Teilen des generierten Wissens mit der wissenschaftlichen Community, einem Teilen mit dem Ganzen . Obwohl in der alltäglichen Sprache oftmals von der Universität die Rede ist, sprich mit bestimmtem Artikel und im Singular, unterliegen die vielen Hochschulen keinem einheitlichen Wissenschaftsbegriff und keiner universal gültigen Definition. Denn eine solche ist stark von der fachlichen Ausrichtung der jeweiligen Bildungsstätte abhängig und kann sich im Spannungsfeld von evidenzbasierten faktischen Auffassungen samt der Einhaltung wissenschaftlicher Gütekriterien wie Objektivität, Validität und Reliabilität bis hin zu hermeneutischen Zugängen, die dem Subjektivismus verhaftet sind, bewegen. Soll die Psychotherapie eine gänzlich akademische Disziplin werden, muss sie zunächst zwangsläufig mit den unterschiedlichen Wissenschaftsbegriffen von Universitäten korrespondieren und in weiterer Folge ihre eigene wissenschaftliche Haltung begründen. Dabei müssten sich die insgesamt 23 anerkannten Fachrichtungen der Psychotherapie insofern homogenisieren, als sie zu einem gemeinsam gültigen Wissenschaftsbegriff finden müssten. Werfen wir einen Blick auf die Psychoanalyse, sind sowohl Stimmen für eine wissenschaftliche Begründung der Disziplin wahrnehmbar als auch gegenteilige. Cremerius ( 1987 , S. 1092) spricht sich dafür aus, die Psychoanalyse als Wissenschaft zu fördern und auch Segal ( 1986 , S. 309) postuliert, dass Psychoanalytiker_innen per se Wissenschaftler_innen seien, da sie sich mit „psychische Realitäten“ auseinandersetzen würden. Doch wenn wir davon ausgehen, dass das Unbewusste den primären Forschungsgegenstand der Psychoanalyse darstellt (Warsitz & Küchenhoff 2015 , S. 95), müssen wir annehmen, dass es sich bei der Realität, von der Segal spricht, um eine subjektive Realität handelt, die in einem Jenseits von messbaren Kausalbeziehungen, die das heutzutage vorherrschende reduktionistische Wissenschaftsverständnis prägen, liegt. Es ergibt sich also ein gewisses Vakuum „[z]wischen Geist und Wissenschaft“ (Adorno 2010 [ 1963 ], S. 183) oder um es mit den Worten Pazzinis ( 2022 a, S. 159) wiederzugeben: „Wahrheit braucht Spiel, zumal sie ja nicht vorgegeben oder lediglich gut versteckt wäre.“ Wenn wir davon ausgehen, dass wir es mit einer beliebigen Universität zu tun haben, die sich der klassischen empirischen Wissenschaft verschrieben hat und einem zumindest latenten Leitbild folgt, das sich ein leises Credo à la „ Mach weiter! Fahre fort, immer mehr zu wissen! “ (Lacan 1997 [1969/70], S. 104) auf die Fahnenstange geschrieben hat, könnte sie unter Umständen Gefahr laufen, ihren eigenen Gegenstand und in weiterer Folge ihre Identität zu verkennen. Die Psychoanalyse bringt und verlangt nach einer gewissen Freiheit (Diekhans und Pazzini 2021 , S. 9). Sie kann, angelehnt an die Worte Adornos (2010 [ 1963 ], S. 181), als eine wissenschaftliche Disziplin, „eine geistige Gestalt dessen, was Goethe wie Hegel als Entäußerung forderten: Hingabe des Geistes an ein ihm Entgegenstehendes und Fremdes, in der er erst seine Freiheit gewinnt“ beschrieben werden. Die Psychotherapie als eine Wissenschaft vom Subjektiven (Pritz und Teufelhart 1996 ) und gleichzeitig Fremden. Ein Subjektives, dessen Begehren sich durch den anderen konstituiert? Eine Wissenschaft vom anderen ? Baut doch die Psychotherapie unabhängig von der jeweiligen Schule auf Beziehung auf, nachdem der Mensch am Nebenmenschen erkennen lernt (Freud 1950 c [1895], S. 426). Ein Nebenmensch, der uns bis zu einem gewissen Grad immer rätselhaft bleibt. Eine Akademisierung der Psychotherapie bedeutet demnach eine ausschließlich universitäre Ausbildung der Psychotherapie. 