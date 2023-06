Auswirkungen der Online-Lehre auf die Psychotherapieausbildung. Eine Mixed-Method-Studie an der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien

Einleitung

Der Ausbruch von COVID-19 brachte viele Herausforderungen mit sich, vor allem für die universitäre Ausbildung (Aucejo et al. 2020; Aguilera-Hermida 2020; Mishra et al. 2020). In der ersten Hälfte des Jahres 2020 waren Hochschulen auf der ganzen Welt gezwungen, vollständig auf Online-Lehre umzustellen. Lehrende, die mit der Online-Lehre bis dato nicht vertraut waren, haben ihre Lehrprogramme umgestaltet, um ihre Studierenden in einer absoluten Online-Umgebung zu unterstützen. Dies erforderte eine Umstellung der didaktischen Praxis sowie den Einsatz neuer Technologien.

Jüngste Meta-Analysen belegen zwar, dass der Studienerfolg zwischen Präsenz- und Online-Lehre vergleichbar, letzeres aber „mit mehr Lernzeit, Ressourcen und Interaktionen zwischen Lernenden konfundiert" ist (Krammer et al. 2020, S. 340). Die Ersetzung von Präsenzveranstaltungen durch Online-Äquivalente führte dabei zu einigen Beeinträchtigungen in bestimmten Ausbildungsbereichen (Ferrel und Ryan 2020).

Negative Auswirkungen auf die Gesundheit sind zusätzliche Faktoren, die die Online-Lehre beeinträchtigen. So zeigen Brakemeier et al. (2020), dass seit Ausbruch der COVID-19 Pandemie eine globale Zunahme von psychischen Problemen, insbesondere von Ängsten, Depressionen und Stress zu verzeichnen sind. Irawan et al. weisen in diesem Zusammenhang mit Bezug auf die Online-Lehre darauf hin, dass beim Online-Lernen Stress hervorgerufen wurde. Gleichzeitig gaben Studierende an, aufgrund der Umstellung auf die Online-Lehre unter Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und Schlafstörungen zu leiden (Irawan et al. 2020).

Die Online-Lehre stellte in diesem Sinne eine besonders große Herausforderung dar: nicht nur im Hinblick auf die abrupte Umstellung des Lehrangebots bei der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) Wien, sondern auch für die psychotherapeutische Ausbildung bzw. das Studium insgesamt, da neben dem theoretischen und praktischen Wissenserwerb zwischenmenschliche Begegnungen, intensive Selbsterfahrung und -reflexion, unmittelbares Feedback und persönlicher Kontakt essenziell und erforderlich sind (Laubreuter 2020).