In unserer älter werdenden Gesellschaft wird das Management von Patienten mit Vorhofflimmern immer wichtiger. Was gilt es bei Komorbiditäten zu beachten? Wie sieht das perioperative Management bezüglich Antikoagulation aus und was ist bei einer antithrombotischen Therapie nach Stent-Implantation zu beachten? In dem Webcast teilen Experten Ihre Erfahrungen und bereiten für Sie die neuesten Erkenntnisse auf.