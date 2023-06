Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

22.06.2023 | editorial Psychotherapie – Ausbildung verfasst von: Doris Beneder, Céline Dörflinger Erschienen in: Psychotherapie Forum

Auszug Die Psychotherapie in Österreich sieht sich mit Veränderungen in den Ausbildungsstrukturen konfrontiert. In Österreich soll das Psychotherapiegesetz nach über 30 Jahren neu geregelt werden. Die damit einhergehenden Veränderungen nehmen wir zum Anlass für ein Schwerpunktheft zum Thema Ausbildungsforschung. Nachdem die Mehrheit der fachspezifischen Ausbildungseinrichtungen in Österreich bereits über zwei Jahrzehnte mit der Kooperation mit Universitäten Erfahrung gesammelt hatte, stellten sich die Herausgeberinnen die Frage, welchen Niederschlag diese Zusammenarbeit in der Ausbildungsforschung gefunden hat und mussten feststellen, dass diese immer noch ein Stiefkind der Forschung zu sein scheint. Es gibt viele Themenfelder innerhalb der Psychotherapieausbildung, in denen die Ausbildungsforschung noch ausbaufähig ist. Die Beiträge dieses Heftes zeigen die Leer- und Schwachstellen als auch die Verbesserungspotenziale der Psychotherapieausbildung auf und können daher besonders auch für die Verantwortlichen der Ausbildung als Anregung dienen. …