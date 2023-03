Schwer erreichbare psychisch erkrankte Menschen und deren psychotherapeutische Versorgung. Möglichkeiten der Psychotherapieausbildung im Abbau von Zugangsbarrieren zur ambulanten Psychotherapie von hard to reach Klient:innen

Gesundheit wird von der WHO als Zustand von körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden definiert. Ferner legt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen fest, dass jeder Mensch das Recht auf Gesundheit und einen entsprechenden Lebensstandard mit ausreichend Nahrung, Kleidung, Wohnraum, ärztlicher Versorgung sowie sozialen Leistungen hat (A/RES/217 A). In der Realität haben Menschen jedoch unterschiedliche Möglichkeiten und Zugänge zu Leistungen des Gesundheitssystems. Dies gilt auch für wohlhabende Staaten wie Deutschland und Österreich in denen diverse Risikogruppen ausgemacht werden können und Gesundheitsleistungen, so auch psychotherapeutische, nicht alle gleichermaßen erreichen. Zu diesen Gruppen, welche mit Diskriminierungen, Zugangsbarrieren und Ausschluss konfrontiert sind, können auch hard to reach Klient:innen 1 gezählt werden, welche in diesem Beitrag im Fokus stehen sollen. Damit sind Menschen beschrieben, die von vielfältigen Problemlagen auf diversen Ebenen, neben sozialen und sozioökonomischen Schwierigkeiten oft auch von psychischen Störungen betroffen sind (Gahleitner). Wie im Folgenden aufgezeigt werden soll, ist die ambulante Psychotherapie für diese Gruppierung von hoher Relevanz, da die psychotherapeutische Versorgung, die diese Menschen in besonderem Maße benötigen, nur unzureichend ankommt. Diese Benachteiligung von schwer erreichbaren psychisch erkrankten Personen, unabhängig von den in beiden Ländern vorherrschenden unterschiedlichen rechtlichen Regelungen und Traditionen, geschieht nicht willkürlich, sondern ist innerhalb der Gesundheitssysteme, deren Strukturen, samt der psychotherapeutischen Ausbildung zu verorten. In Hinblick auf die Novellierung des Psychotherapiegesetzes in Österreich, aber auch der reformierten psychotherapeutischen Ausbildung in Deutschland, soll in diesem Beitrag auf die Rolle der Psychotherapieausbildung beim Abbau der Zugangsbarrieren für hard to reach Klient:innen zur ambulanten Psychotherapie eingegangen werden. Des Weiteren sollen beispielhaft Möglichkeiten und Rahmenbedingungen aufgezeigt werden, wie auf die adäquatere Versorgung dieser Zielgruppe vorbereitet und struktureller Benachteiligung entgegengewirkt werden kann.