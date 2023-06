Genderkompetenz: Leer- oder Lehrstelle?

Wie kommen diese unterschiedlichen Dynamiken nun zustande? Sozialkonstruktivistische und dekonstruktivistische Perspektiven erklären Gender als durch unsere in Sozialisation und Enkulturation geprägte, eingeleibte Interaktion: Wir stellen Gender je nach sozialer Situation mit Menschen unterschiedlicher Genderzugehörigkeit unterschiedlich her (Schigl), dies geschieht auch in der Psychotherapie.

Gender als Thema in der Psychotherapieforschung ist nach wie vor unterbelichtet. In den Designs und Publikationen empirischer Studien wird Gender zumeist als Sex in Sinne einer binären Variable als Zugehörigkeit zum weiblichen oder männlichen Geschlecht konzipiert (Schigl). Die Untersuchungen diskriminieren dann weibliche und männliche Psychotherapeut:innen bzw. Patient:innen danach, wer den besseren Outcome der bzw. durch die Behandlung erzielt. Die quantitativen Ergebnisse sind uneinheitlich, generell werden jedoch kaum Gendereffekte auf den Therapieoutcome festgestellt. Betrachtet man die Zusammensetzung der therapeutischen Dyade so deuten einige Ergebnisse auf eine Überlegenheit der Same-Gender-Dyade hin (Schmalbach et al.). In qualitativen Studien wird klar, dass die verschiedenen Genderkombinationen verschiedene Dynamiken im therapeutischen Prozess evozieren, die dann in unterschiedliche (typische) Risiken und Vorteile münden (Tolle und Stratkötter; Schigl).

Einige Interviewte verneinen auch auf Nachfragen einen Einfluss von Gender in der Interaktion mit Patient:innen und produzieren so Genderblindheit; einige sehen sehr wohl das Gender der Patient:innen bedeutsam, nehmen sich selbst als gendered individual in der Interaktion mit ihnen aber nicht in den Blick. Und wenn, dann wird dies wieder recht stereotypisierend z. B. mit Vermittlung einer „Frauensicht“ in Verbindung gebracht. Die Zuschreibungen von Psychotherapeut:innen zu Weiblichkeiten und Männlichkeiten entspringen offenbar einem differenztheoretischen, binären Denken. Die Befragten replizieren weitgehend Gender-Stereotypisierungen in Bezug auf ihre Patient:innen: Frauen werden mit Schwäche, Sanftheit und (Für)Sorge in Verbindung gebracht und eher passiv gesehen; Männer dagegen mit Durchsetzungsfähigkeit, auch Gewalt sowie Stärke und Aktivität konnotiert.

Generell wird das Thema Macht in der therapeutischen Beziehung, wie es sich im Feld von leiblicher Berührung besonders deutlich zeigt, nicht explizit gemacht und auch nicht mit Gender in Verbindung gebracht. Es wird zwar allgemein von einem „informed consent“ mit den Patient:innen gesprochen und die Wichtigkeit einer guten therapeutischen Beziehung hervorgehoben, diese aber nicht im Hinblick auf Doing Gender in der Berührung analysiert.

Der Diskurs um Traumatisierung wird in Zusammenhang mit leiblicher Berührung von den Expert:innen oft thematisiert. Dabei wird v. a. auf die Gefahren von Berührung im Sinne einer Re-Traumatisierung durch Triggern alter Berührungserinnerungen aus „den Archiven des Leibes“ hingewiesen. Allerdings sprechen die Befragten nie über aktive sexuelle Übergriffe, wie sie auch in der Psychotherapie möglich und dokumentiert sind. Es wird nur eine Re -Traumatisierung, als biografisches Erinnern bei leiblicher Berührung in der Psychotherapie, nicht aber eine originale Traumatisierung durch die dortige leibliche Berührung in den Raum gestellt.

Der zweite Datensatz ist analog dem obigen Vorgehen aus einer kritischen Analyse von fünf Expert:inneninterviews zur leiblichen Berührung hervorgegangen (Schigl et al.). Alle Interviewpartner:innen erwähnen in verschiedenen Zusammenhängen Gender in Bezug auf Berührung in der Psychotherapie. So wird etwa darauf verwiesen, dass bei intensiver Berührung, wie etwa „Haltearbeit“ ein Kissen zwischen Therapeut:in und Patient:in platziert werden sollte, um die Intimität der körperlichen Nähe abzumildern. Berichtet wird von sexualisierten Atmosphären sowohl bei männlichen wie auch bei weiblichen Therapeut:innen. Interessant ist, dass dabei von jenen, die das ansprechen, dies immer im Zusammenhang mit der gender-heterogenen Dyade thematisiert wird. Es scheint, als ob für die Befragten sexualisierte Interpretationen allein im heterosexuellen Begehrensraum stattfänden. Auch die Warnung, dass bei eigener Bedürftigkeit der Therapeut:innen Berührungen im Rahmen der Therapie nicht durchgeführt werden sollten, wird nur auf den heterosexuellen Kontext bezogen. Explizit angesprochen wird das Thema von intendiert sexualisiertem und damit missbräuchlichem Einsatz von Berührung in der Psychotherapie nur einmal. Diversity Themen wie soziale Herkunft oder Alter finden sich auch nur bei einer (weiblichen) Interviewten.

Alle Befragten geben an, dass sie sich rückblickend in der Ausbildung mehr Anschauung und Üben im Ansprechen von Sexualität gewünscht hätten. Sie hätten ihre Praxis und Sicherheit dazu erst nach der Psychotherapieausbildung in späteren Fortbildungen erarbeiten müssen. Die Psychotherapie-Ausbildungsgruppen sparen dieses Thema (wie Gender generell) weitgehend aus.

Die Dynamik entlang der Zusammensetzung in der therapeutischen Dyade wurde von keine:r/m der Interviewten aktiv angesprochen und erst auf Nachfragen eingeräumt, dass die eigene Geschlechtszugehörigkeit in Zusammenhang mit jener der Patient:in eine Rolle spielen könnte. Immer lag das Hauptaugenmerk auf der Genderzugehörigkeit der Patient:in, eigenes Doing Gender wurde in der Qualität des Sprechens über Sexualität nicht in den Blick genommen. So fanden es weibliche wie männliche Befragte leichter, mit weiblichen Patient:innen über Sexualität ins Gespräch zu kommen. Vor dem Hintergrund von Doing Gender ist dies jedoch völlig unterschiedlichen Dynamiken zuzuschreiben: In der homogen männlichen Dyade können Konkurrenzen hier eine Offenheit schwieriger machen, in der homogen weiblichen Dyade wird erfahrungsgemäß mehr Nähe und Vertrauen artikuliert (Schigl).

Der erste Datensatz basiert auf den Leitfaden-Interviews mit acht Pychotherapeut:innen (unterschiedlicher Therapieverfahren). Die kritische Sichtung dieser Transkripte förderte folgende Ergebnisse in Bezug auf Gendersensibilität zutage (Schigl und Gilli): Therapeut:innen thematisieren Sexualitäten v. a. im Kontext heterosexueller Paarbeziehungen. Sexualität und sexuelle Orientierung als Identitätsthema, als Lebens- und Erfahrungsmodus wird dabei in einer heterosexuellen Paar-Matrix konzipiert. Homosexualität taucht in den Interviews nur kurz, andere, queere Genderidentitäten nie auf. Hier blieben die Psychotherapeut:innen in einem heteronormativen Unconscious Bias verhaftet.

Die Daten aller drei Studien bestehen aus Transkripten von leitfadengestützten, problemzentrierten Interviews. Dabei wurden in einem Fall (leibliche Berührung) ausgewiesene psychotherapeutische Expert:innen, bei den anderen beiden (Zielvereinbarung, Sexualität) ein Sample von Psychotherapeut:innen in der Praxis befragt. Bei zwei Datensätzen (Sexualität, Berührung) wurde von der Autorin (Brigitte Schigl) eine Sekundäranalyse der Interviewdaten mittels einer an Kellers () wissenssoziologischer Analyse angelehnten kritisch-hermeneutischen Analyse durchgeführt. Dabei wurden für jedes Interview einzeln inhaltliche Kategorien durch offenes Kodieren erstellt und in einem zweiten Schritt verglichen, zusammengeführt und interpretiert. Die Daten der Studie zur Zielvereinbarung wurden mittels kritischer Diskursanalyse interpretiert.

Eine Studie beschäftigt sich mit dem Thema des Sprechens über Sexualität (Gilli) bzw. eine weitere mit dem Thema der leiblichen Berührung in der Psychotherapie (Siller). Beide Aspekte sind stark gender-konnotiert und eignen sich gut als Lackmustest für die Gendersensibilität von Psychotherapeut:innen. Die dritte Studie hat explizit Gendersensibilität in der Zielvereinbarung am Beginn des psychotherapeutischen Prozesses zum Thema (Groinig).

Das Datenmaterial setzt sich aus insgesamt 61 Briefen systemischer Familientherapeut:innen in Ausbildung zusammen, welche an Patient:innen gerichtet sind, und zwar nach der Beobachtung von Sitzungen an der psychotherapeutischen Ambulanz der ÖAS. Als nachträgliche Reflexion von Therapeut:innen im Sinne der Eigenresonanz stellen diese Briefe eine narrative Intervention (Freedman und Combs) dar, die hier statt der sonst üblichen Methode des Reflektierenden Teams (Andersen) eingesetzt wird. Die Narrative der Studierenden sollen formal als selbstreflexive Resonanz verfasst sein und alternative Sichtweisen zum dargestellten Problem für die Patient:innen verdichten. Die Texte werden an die Patient:innen gemailt. 25 der Briefe richten sich an drei Einzelklientinnen, 13 an zwei heterosexuelle Familien und 23 Briefe an fünf heterosexuelle Paare.

Gendersensibilität im Sinne von Schigl (, S. 174) ist bei der Verfassung der Briefe keine explizite Vorgabe an die Studierenden. Fachspezifisch ist das Vermeiden von Stereotypisierungen und Vorurteilen allerdings eine systemische Grundregel (Andersen). Wechsel der Perspektiven in der Identifikation mit allen problemerhaltenden Personen und Flexibilität im Umgang mit den Beteiligten wird von den Studierenden erwünscht. Sie müssen lernen, auch jene Patient:innen zu verstehen, die mit den eigenen Werten und Positionen im Leben wenig konform gehen. Die konstruktivistische Grundlagentheorie systemischer Therapie impliziert somit auch die Selbstreflexion der eigenen Genderposition als Lernprozess in der Ausbildung.

Die Briefe wurden von der Zweitautorin des Artikels mittels einer kritischen Analyse mit Fokus auf Genderinhalte (Fent) dahingehend durchforstet, ob und wie Gendersensibilität bei den Studierenden als Tacit Knowledge (Polanyi) sichtbar wird. In der folgenden Darstellung werden jene Aspekte herausgegriffen, welche genderbetreffende Aussagen enthalten. Gendersensible Resonanz wird jeweils auf das einzel-, paar- oder familientherapeutische Setting bezogen (Ahlers).

In 14 von 25 Briefen an drei Einzelpatientinnen werden themenangepasst Genderperspektiven erwähnt: Die weiblichen Patientinnen sprechen in der Therapie über Kinderplanung, Karriere und Partnerschaft, was bei den durchgehend weiblichen Studierenden Texte zur weiblichen Autonomie und Unabhängigkeit in Resonanz bringt. Es fallen Metaphern wie „durch das Leben surfen“, aber auch Aussagen zu Lebensstilen wie z. B. die Bekräftigung, Lebensorte nach den eigenen Bedürfnissen zu bestimmen, ohne Rücksicht auf normative Beziehungsvorstellungen. Weibliche Unabhängigkeit dem (männlichen) Partner gegenüber steht im Zentrum. Es sind Texte, welche traditionelle Beziehungsvorstellungen hinterfragen und das Recht von Frauen betonen, ihr Leben frei zu gestalten und sich nicht abhängig zu machen. Die weiblichen Studierenden identifizieren sich offenbar stark mit den weiblichen Patientinnen und wollen sie auf keinen Fall patriarchalen Vorstellungen untergeordnet wissen.

Die 23 Briefe an heterosexuelle Paare enthalten acht gendersensible Aussagen, die sich auf diverse Problemfelder beziehen. Manche von ihnen lesen sich metaphorisch: Eine gleichwertige Partnerschaft „auf Augenhöhe“, wo man sich als „Sparringspartner:innen begegnet“; eine Frau, die statt „Treibholz zu sein, endlich die Welle selbst reitet“; die Suche nach der finanziellen Unabhängigkeit der migrierten Südamerikanerin, die ihr Studium in Österreich nicht nostrifizieren kann und nun, hoch qualifiziert, wenig Geld verdient; kulturelle Differenz im Zusammenhang mit der Erziehung von Töchtern; eine Frau, die „die Hosen anhat“, weil sie sexuell mehr vom Mann will als er von ihr bzw. der Mann, der „nur kuscheln“ möchte; der Wunsch der Ehefrau nach einer „offenen Beziehung“, die der Mann nicht akzeptiert; ein Hinterfragen der Rollenaufteilung im Paar mit der stillenden Mutter, die dem Mann „keinen Sex gibt“. Es sind Texte, die das „Ungewöhnliche“, das „aus der Reihe tanzen“ zu traditionellen Modi im Doing Gender herausstreichen. Sie sprechen sowohl den Frauen wie auch den Männern Mut zu, musterunterbrechende Positionen einzunehmen bzw. beizubehalten. Angelehnt an die Themen der therapeutischen Sitzungen werden bei diesen Texten alternative Handlungsweisen zu normativen Geschlechtervorstellungen in den Raum gestellt.

Anders ist es bei den 11 Briefen an zwei heterosexuelle Familien. In beiden Systemen zeigen sich im Thema der Sorge um erwachsene Kinder normative Rollenbilder: Die sorgenvollen Mütter, zwischen den Generationen vermittelnde Väter und Söhne wie Töchter, die sich gegen Bemutterung wehren: Heteronormativ werden Mütter und Väter, Söhne und Töchter genderstereotyp definiert, patriarchale Rollenzuschreibungen werden von den Studierenden in ihren Briefen nicht hinterfragt. Für die Studierenden, den erwachsenen Kindern im Alter näher als deren Eltern, ist eine gelingende Ablöse und Abgrenzung der Kinder und dessen Akzeptanz seitens der Eltern die einzig zulässige Vorstellung. Eine solche allerdings wäre in diversen kulturellen Kontexten mit anderen Wertehierarchien anfechtbar.