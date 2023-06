Psychotherapeutische Medizin in der psychiatrischen Fachärzt:innenausbildung in Österreich

Ziel dieses Artikels ist es die Entwicklungen in der fachärztlichen-psychotherapeutischen Ausbildung anhand der Ausbildungsnovellen bis zum heutigen Zeitpunkt zusammenzufassen. Daraus lassen sich Lernziele und Qualifikationskriterien für die psychotherapeutischen Inhalte der Fachärzt:innen-Ausbildung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin formulieren und ein Kompetenzprofil für den Bereich Psychotherapeutische Medizin in Anlehnung an internationale Leitlinien beschreiben.

Durch die Ausbildungsnovelle 2006 und 2011 wurde die psychotherapeutische Medizin mit der Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für Psychiatrie verbunden und definiert eine psychotherapeutische Behandlung, die sich im Rahmen der ärztlichen Berufsausübung realisiert. Diese offizielle Integration in die psychiatrische Ausbildung war ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der österreichischen Psychiatrie, den viele EU-Länder in dieser Zeit bereits vollzogen hatten (Lotz-Rambaldi et al.). Die integrierte Ausbildung wurde 2009 erstmals inhaltlich und didaktisch konzipiert (Löffler-Stastka et al.). Es bestand Konsens darüber, dass die gut erprobten Ausbildungsteile im Rahmen der bestehenden PSYIII Diplome sowie Ausbildungen nach dem Psychotherapiegesetz in die Ausbildung einbezogen werden sollten. Im Ausblick und auch bereits im Vorfeld wurde von Seiten der Arbeitsgruppe Psychotherapie der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik ÖGPP (Löffler-Stastka et al.) formuliert, dass weitere strukturelle Qualitätskriterien und Lösungsvorschläge für die Umsetzung der Ausbildung in psychotherapeutischer Medizin geschaffen werden.

Zu einer integrierten Versorgung gehört die optimale Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen. Die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit gilt es bereits in der Ausbildung zu berücksichtigen. So zeigt es sich auch in Zwischenergebnissen der derzeit laufenden SPRISTAD Study of Psychotherapy Training and Trainees (Löffler-Stastka et al.; Messina et al.). In der Folge werden die Kompetenzen, das Qualifikationsprofil sowie die Identitätsbildung der Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin dargestellt.

All diese Bereiche des Kompetenzprofils erfordern die Entwicklung einer großen Rollenflexibilität, sowie einer integrierten Identität (UEMS). In einem Moment kann eine fürsorglich-nachnährende Haltung oder ein deutlich prozessbegleitendes und non-direktives Handeln in der Patient:innenbegegnung passend sein. In weiteren Momenten ist eine empathisch konfrontierende Haltung, ein direktives Handeln bis hin zur Abwendung von akuter Gefahr im Sinne des „Unterbringungsgesetztes“ indiziert. Die Selbsterfahrung bildet dabei eine wichtige Basis, um eigene Persönlichkeitsmuster sowie die eigene Biografie so weit zu reflektieren und zu integrieren, dass sie therapeutische Prozesse durch professionelle Beziehungsgestaltung unterstützten. Gerade innerhalb der ärztlich-psychiatrischen Identität ist hier ein hohes Maß an ethischer Reflexion und Selbstreflexion gefordert, die die Würde und Integrität der Patient:innen als höchstes Gut versteht, sowie ausreichende Selbstfürsorge und Psychohygiene der Professionist:innen ins Zentrum rücken (UEMS Section of Psychiatry).

Mit dieser Berücksichtigung der biologischen, sozialen und psychotherapeutischen Dimensionen in allen Begegnungen mit Patient:innen soll die parallel verlaufende psychotherapeutische Behandlung nicht ersetzt, sondern im besten Fall ergänzend gefördert werden. Wenn Fachärzt:innen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin auch die psychotherapeutische Behandlung übernehmen, dann können psychopharmakologische, soziotherapeutische und psychotherapeutische Behandlung auch in einer Person angeboten werden. Das Ziel der psychotherapeutischen Ausbildung in der Psychiatrie ist somit ein Kompetenzprofil, wo allgemeine psychotherapeutische Wirkfaktoren wie beispielsweise eine professionelle therapeutische Beziehungsgestaltung internalisiert und angepasst an das jeweilige Setting wirksam werden können. Einen weiteren wesentlichen Kompetenzbereich umfasst die Indikationsstellung zur psychotherapeutischen Behandlung sowie die Fähigkeit Patient:innen spezifische Empfehlungen zur passenden Wahl einer Psychotherapie zu geben (UEMSund UEMS, sowie UEMS Section Psychiatry).

Das Spezifikum der ärztlich-psychiatrischen und psychotherapeutischen Kompetenzen ist dabei auch ein gelebtes psychotherapeutisches Denken und Handeln innerhalb der ärztlicher Kerntätigkeit, wie der ärztlichen Visite. Denn ein großer Teil der Fachärzt:innen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin sieht sich in Zukunft nicht im Sinne von Psychotherapeut:innen tätig, sondern fachärztlich psychiatrisch und psychotherapeutisch-medizinisch. Beispielsweise lassen sich Ressourcenaktvierung und Problemklärung auch in einen kurzen Visitenkontakt integrieren. Eine professionelle Beziehungsgestaltung reicht dabei weit über die Kompetenzen in ärztlicher Gesprächsführung hinaus. In der UEMS Leitlinie wird dabei auch die Kompetenz einer klaren, nonverbal und verbal emphatischen Kommunikation betont, die Patient:innen in ihrer individuellen Innenwelt abholt, um die Grundlage für Reflexion und „shared decision making“ zu schaffen.

Psychotherapeutische Medizin in der ärztlich-psychiatrischen Kompetenz soll nicht nur im klassischen 50 min Setting der psychotherapeutischen Einzelbehandlung gelebt werden, sondern letztendlich in alle Bereichen der Patient:innen-Begegnung miteinfließen. Dies erklärt auch die Differenz im Bereich der psychiatrisch fachärztlichen Ausbildung bezüglich der psychotherapeutisch medizinischen Behandlungsprozesse (Fertigkeiten), sowie der 6 längeren psychotherapeutisch medizinischen Behandlungsprozesse (2 mal 40 h, 3 mal 15 h, 1 mal freie Länge) im Vergleich zu den 600 supervidierten Psychotherapiestunden aus dem Fachspezifikum nach Psychotherapiegesetz. Dem gegenüber stehen über 8000 h supervidierter Tätigkeit in zunehmender Patient:innen-Fallführung im Rahmen der fachärztlich psychiatrischen Ausbildung im Vergleich zu 550 h Praktikum im Rahmen der Ausbildung nach dem Psychotherapiegesetz.

120 Einheiten: Vertiefte Ausbildung in Therapeutischen Kurzzeitmethoden, Therapeutischen Langzeitmethoden, Störungsspezifischen Therapieansätzen, Therapeutische Praxis in verschiedenen Settings (Einzel‑, Paar‑, Gruppen- und Familientherapie, ambulante und/oder stationäre Versorgung)

Ein primärer Fokus dabei ist es psychotherapeutische Kompetenzen in der fachärztlichen Tätigkeit integriert anzuwenden. Vom akutpsychiatrischen Setting bis zur Berufsausübung in der psychiatrischen Ordination bleiben stets auch psychotherapeutische Blickwinkel Teil des Behandlungsprozesses. Gleichzeitig ist analog zum PSYIII Diplom oder einer Ausbildung nach dem Psychotherapiegesetz mit dem Abschluss der Facharztausbildung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin die Grundlage für eine selbständige psychotherapeutische Tätigkeit geschaffen.

Im Rahmen ihrer sechsjähren Facharztausbildung aus über 8000 Praxisstunden sammeln Assistenzärzt:innen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin zweifellos eine Vielzahl an Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlich schwer erkrankten Patient:innen aller Diagnosegruppen. Die Module der neuen Ausbildungsordnung sollen sicherstellen, dass klinische Kompetenzen und interdisziplinäres Patient:innenmanagement im Akutbereich und in unterschiedlichen Spezialgebieten der Psychiatrie und psychotherapeutischen Medizin erworben werden. Da der Kompetenzerwerb im Bereich der Psychiatrie und psychotherapeutischen Medizin auf Basissind Unterschiede zum verfahrensorientierten psychotherapeutischen Kompetenzerwerb verständlich (EAP).

Aus den Inhalten des Rasterzeugnisses für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin lässt sich mit dem Fokus auf psychotherapeutische Ausbildungsinhalte ein konkretes Kompetenzprofil für den Bereich psychotherapeutische Medizin ableiten, das auch Übergänge in die biologischen, sozialpsychiatrischen und psychosomatischen Kompetenzbereiche ermöglicht. Die UEMS-Arbeitsgruppe für Ausbildung in der Psychiatrie veröffentlichte 2017 Leitlinien für die psychotherapeutischen Lernerfahrungen im Rahmen der psychiatrischen Ausbildung (). Die nun folgende Formulierung eines spezifischen Kompetenzprofils für den Bereich psychotherapeutische Medizin in der fachärztlich-psychiatrischen Ausbildung soll nun mit den Leitlinien (Level One) in Verbindung gebracht werden.

Das „UEMS Competency Based Framework for training in psychiatry“ empfiehlt weiterhin als Organisationssystem für ärztlich psychiatrische Kernkompetenzen das „Canadian Royal College of Physicians and Surgeons’ framework – CanMeds“ zu verwenden (Frank): (im Original) Medical Expert, Communicator, Collaborator, Leader, Scholar, Professional. Hier wird im Bereich der medizinischen Expert:innenrolle die Entwicklung von therapeutischen Kompetenzen im Bereich Psychotherapie explizit neben den biologischen und sozialpsychiatrischen Behandlungskompetenzen beschrieben. In Abstimmung mit allen CanMeds-Kompetenzen (Frank) wird jedoch auch deutlich, dass sich für die medizinische Expert:innen-Rolle eine störungs-/problem- bzw. fall‑/anlass-spezifische Ausbildung abbildet. Zusätzlich wird die Rolle der Kommunikation und interprofessionellen Zusammenarbeit, wie auch die des Managers und Verantwortungsträgers betont.

Die Supervision begleitet die Assistenzärzt:innen in den Behandlungsprozessen kontinuierlich in der Zusammenarbeit mit ausbildungsverantwortlichen Fachärzt:innen. Als konkrete Stundenzahl sind 120 Einheiten fallorientierte Supervision der Tätigkeit in psychotherapeutischer Medizin von den 120 Einheiten Supervision der klinisch psychiatrischen Tätigkeit formal klar abgrenzt.

Die Selbsterfahrung sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting muss klar abgegrenzt und unabhängig von der ausbildungsverantwortlichen Abteilung stattfinden. Die Wichtigkeit der Selbsterfahrung wird in der Psychotherapieforschung zwar selten beforscht (Pruette), jedoch zeigen etliche Studien deren Wichtigkeit (Kaplowitz et al.) für den Therapieoutcome. Die Kultur dafür zu schaffen ist essentiell (Habl et al.). Eine didaktische Gliederung in biographische Selbsterfahrung (Reflexion eigner Persönlichkeitsmuster/Lebensgeschichte), fallbezogene Selbsterfahrung (Balintgruppen/Interaktionelle Fallarbeit) und anwendungsorientierte Selbsterfahrung (Entwicklung von interventioneller Performanz in Theorie-Technik-Methodikseminaren) hat sich in vielen Ausbildungskontexten bewährt.

Die dokumentierten und supervidierten psychotherapeutischen Behandlungen von Patient:innen müssen explizit an der Ausbildungsstätte stattfinden. In der Regel wird heute eine Therapie mit psychotherapeutischem Schwerpunkt jenen Patient:innen durch die Assistenzärzt:innen angeboten, die auch in stationärer oder ambulanter Behandlung der jeweiligen Ausbildungsstätte stehen. Damit sind auch alle formalen Voraussetzungen erfüllt, um als Assistenzärzt:in unter Supervision ärztlich tätig sein zu dürfen. Daraus ergibt sich eine besondere Möglichkeit Patient:innen für die psychotherapeutische Behandlung durch Assistenzärzt:innen mit geeigneter Passung zu finden und Patient:innen auch über den stationären Aufenthalt hinaus am Ausbildungsstandort psychotherapeutisch sowie integrativ psychiatrisch zu behandeln.

Das Basiscurriculum (Löffler-Stastka et al.) umfasst zum Erwerb der Fertigkeiten mindestens 80 Einheiten Technik und praktische Anwendung der psychotherapeutischen Medizin und zeigt inhaltlich in der Kenntnisvermittlung Ähnlichkeit zum psychotherapeutischen Propädeutikum in der Ausbildung nach dem Psychotherapiegesetz. Darauf aufbauend wird eine vertiefende Ausbildung von mindestens 120 Einheiten (Aufbaucurriculum wählbar in 4 Traditionen: psychoanalytische, humanistische, verhaltenstherapeutische und systemische) verfahrensorientiert verlangt, welche auch störungsspezifische Ansätze und die therapeutischen Methoden in verschiedenen Settings beinhaltet. Eine Ausnahme bildet hier das Aufbaucurriculum in Niederösterreich, das zur Gänze störungsspezifische und modulare Ausbildungsstrukturen konzipiert (Lugsch et al.).

Die Integration der psychotherapeutischen Ausbildungsinhalte in die Fachärzt:innenausbildung verfolgt ein wesentliches Ziel: Assistenzärzt:innen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin sollen in der gesamten Dauer der Ausbildung die Erfahrung machen, dass in allen Behandlungsphasen die biologische, soziale und psychotherapeutische Dimension berücksichtigt werden muss. Das aktuelle Rasterzeugnis (Verordnung ÄAO) stellt Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten für die Entwicklung psychotherapeutischer Kompetenzen dar (vgl.). Kenntnisse wurden zum Teil bereits in der ÄAO 1994 vermittelt, auf den Erwerb von Erfahrungen und Fertigkeiten wird in der Grundausbildung (36 Monate) mit Fokus auf das Line-Element „Psychotherapeutische Medizin“ seit ÄAO 2006 geachtet, zur ÄAO 2015 mit Fallzahlerhebungen (Richtzahl) spezifisch strukturiert und laufend weiter auch in den Modulen der Schwerpunktausbildung ausdifferenziert.

Mit dem Rasterzeugnis 2011 wurde schließlich durch die Angabe der geforderten Ausbildungsstunden die Integration der psychotherapeutischen Kompetenzen in den psychiatrischen Arbeitsalltag klar definiert. Die konkret geforderten Ausbildungsstunden schafften auch die Grundlagen dafür, dass heute in den meisten österreichischen Bundesländern eine umfassende Finanzierung der Ausbildung in psychotherapeutischer Medizin erreicht ist. Das Curriculum für psychotherapeutische Medizin wurde im Rasterzeugnis mit genauen Stundenanzahlen präzisiert, um die Finanzierung und Umsetzung der Ausbildung in Orientierung an europäischen Standards zu ermöglichen. Damit ist eine Benachteiligung der Fachärzt:innen-Ausbildung in Psychiatrie und psychotherapeutischer Medizin gegenüber Ausbildungen anderer medizinischer Fächer durch hohe finanzielle Belastungen heute deutlich reduziert.

Die Ausbildungsnovelle 2006 definierte erstmals die konkrete Ausbildung in psychotherapeutischen Kompetenzen und das neue Berufsbild „Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin“. Bis 2006 verlief somit die psychotherapeutische Ausbildung für Fachärzt:innen für Psychiatrie unabhängig vom Rasterzeugnis sowie zur Gänze als freiwilliger Weg der Weiterbildung. Ab 2007, mit Inkrafttreten der Ausbildungsnovelle 2006, wurde die psychotherapeutische Ausbildung als verpflichtender Teil in die Fachärzt:innenausbildung integriert. Zum damaligen Zeitpunkt erfolgte der Kompetenzerwerb entweder über das Weiterbildungsangebot der PSY-Diplome oder die Ausbildung nach dem Psychotherapiegesetz.

Mit der Fächertrennung zwischen Psychiatrie und Neurologie im Jahr 1994 entstanden in Österreich die eigenständigen Berufsbilder „Facharzt für Psychiatrie“ und „Facharzt für Neurologie“. Im Bundesgesetzblatt () und damit auch im Rasterzeugnis wurden für die ärztlich-psychiatrische Ausbildung Kenntnisse über psychotherapeutische Verfahren und bio-psycho-sozialer Behandlungsstrategien gefordert. Im Rasterzeugnis mit Gültigkeit von 1994 bis 2005 folgte eine genauere Formulierung. Kenntnisse bezüglich der „Indikation psychotherapeutischer Verfahren, zugrundeliegender Hypothesen und Konzepte“ (Bundesgesetzblatt, S. 2195) und ein Grundwissen über psychotherapeutische Institutionen und therapieimmanente Folgewirkungen von Psychotherapie wurden benannt. Die Grundsteine einer bio-psycho-sozialen Ausrichtung wurden gelegt, in dem die Kompetenzen im Bereich der professionellen Gestaltung der therapeutischen Beziehung als Lehr- und Lernziel formuliert wurden und die psychiatrische Untersuchung aus biologisch-somatischen, psychologischen, psychodynamischen und sozialen Gesichtspunkten definiert wurden. Fertigkeiten im Bereich psychotherapeutischer Strategien im Rahmen der psychiatrischen Rehabilitation finden sich explizit.

Diskussion

2008 ) reiht sich die österreichische Psychiatrie heute im Ausbildungsbereich psychotherapeutischer Medizin auf formaler Ebene der Entwicklungsschritte im europäischen Vergleich in die vordere Reihe ein. Im Vergleich zur Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland von 2015 decken sich die Zahlen und Ausbildungsformate für den Bereich Psychotherapie in weiten Teilen (Jobst 2017 ). Dies zeigt auch der Vergleich der österreichischen Rasterzeugnisinhalte mit der 2019 veröffentlichten UEMS Leitlinie für die psychotherapeutische Ausbildung im Rahmen der psychiatrischen Ausbildung. Die Integration von biologischen, sozialen und psychosomatisch‑/psychotherapeutischen Aspekten der Psychiatrie in ein Ausbildungskonzept stellt die Ausbildungsverantwortlichen und Krankenanstaltenträger allerdings vor große inhaltliche und organisatorische Herausforderungen. Die zentrale organisatorische Anforderung besteht darin, dass der Ausbildungsteil „psychotherapeutische Medizin“ am Ende der Facharztausbildung formal abgeschlossen und als verpflichtender Ausbildungsanteil finanziert sowie als Arbeitszeit anerkannt sein muss. Unterschiedliche Spezialisierungsbedürfnisse von Psychiater:innen sollten auch innerhalb der psychotherapeutischen Medizin mit Möglichkeiten zur individuellen Schwerpunktsetzung weiter Beachtung finden. Gerade im Bereich von Spezialisierungen und Weiterbildungen im Bereich der psychotherapeutischen Medizin und der Psychotherapie gilt es auch weiterhin im Sinne einer integrierten Versorgung berufsgruppenübergreifende Konzepte zu fokussieren, um aus den unterschiedlichen Perspektiven von Ärzt:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen das psychotherapeutische Angebot für mittel- bis schwer erkrankte Patient:innen gemeinsam zu stärken. Im Gegensatz zu 2006 (Lotz-Rambaldi et al.) reiht sich die österreichische Psychiatrie heute im Ausbildungsbereich psychotherapeutischer Medizin auf formaler Ebene der Entwicklungsschritte im europäischen Vergleich in die vordere Reihe ein. Im Vergleich zur Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland von 2015 decken sich die Zahlen und Ausbildungsformate für den Bereich Psychotherapie in weiten Teilen (Jobst). Dies zeigt auch der Vergleich der österreichischen Rasterzeugnisinhalte mit der 2019 veröffentlichten UEMS Leitlinie für die psychotherapeutische Ausbildung im Rahmen der psychiatrischen Ausbildung. Die Integration von biologischen, sozialen und psychosomatisch‑/psychotherapeutischen Aspekten der Psychiatrie in ein Ausbildungskonzept stellt die Ausbildungsverantwortlichen und Krankenanstaltenträger allerdings vor große inhaltliche und organisatorische Herausforderungen. Die zentrale organisatorische Anforderung besteht darin, dass der Ausbildungsteil „psychotherapeutische Medizin“ am Ende der Facharztausbildung formal abgeschlossen und als verpflichtender Ausbildungsanteil finanziert sowie als Arbeitszeit anerkannt sein muss. Unterschiedliche Spezialisierungsbedürfnisse von Psychiater:innen sollten auch innerhalb der psychotherapeutischen Medizin mit Möglichkeiten zur individuellen Schwerpunktsetzung weiter Beachtung finden. Gerade im Bereich von Spezialisierungen und Weiterbildungen im Bereich der psychotherapeutischen Medizin und der Psychotherapie gilt es auch weiterhin im Sinne einer integrierten Versorgung berufsgruppenübergreifende Konzepte zu fokussieren, um aus den unterschiedlichen Perspektiven von Ärzt:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen das psychotherapeutische Angebot für mittel- bis schwer erkrankte Patient:innen gemeinsam zu stärken.

Die Integration psychotherapeutisch-medizinischer Ausbildungsinhalte war zweifelsfrei die größte Erweiterung innerhalb der Lernziele in der österreichischen psychiatrischen Fachärzt:innen-Ausbildung seit dem Jahr 2007. Was früher im Rahmen von externen Psychotherapieausbildungen neben der klinisch psychiatrischen Ausbildung an der Ausbildungsabteilung verlief, ist heute viel mehr integraler Bestandteil des Ausbildungsalltages von Assistenzärzt:innen im Rahmen ihrer psychiatrisch fachärztlichen Ausbildung und entspricht den CanMeds-Rollen (z. B. Verantwortungsträger:in, Kollaborierende:r). Über das Ziel einer kontinuierlichen Anwendung und Reflexion des Gelernten in der über fünf Jahre dauernden klinischen Ausbildung und Tätigkeit soll der psychotherapeutische Blick in alle ärztlich-psychiatrische Tätigkeiten integriert werden. Gerade integrierte psychotherapeutische Strategien innerhalb aller psychiatrisch-fachärztlichen Tätigkeiten bildet eine neue didaktische Perspektive, die in früheren PSYIII Weiterbildungen oder Ausbildungen nach dem Psychotherapiegesetz wenig abgebildet war. Weiter bedeutet heute die Integration von längeren psychotherapeutisch-medizinischen Patient:innen – Behandlungen durch Auszubildende, wo der Schwerpunkt im psychotherapeutischen Setting liegt, ebenso eine beachtliche Umstellung im täglichen Arbeits- und Ausbildungsalltag einer Abteilung. Diese Umstrukturierung sowie kontinuierliche Umsetzung benötigt Zeit und Energie. Um diesen Spagat zwischen den zahlreichen Lehrzielen zu meistern, erfordert es aus Sicht der Autor:innen in erster Linie eine höchste Priorisierung von personellen Ressourcen an Ausbildungsabteilungen sowie weitere Überlegungen zur Optimierung von Methodik und Didaktik für alle Bereiche in der psychiatrischen-fachärztlichen Ausbildung.

Insgesamt verankert die Ausbildung in psychotherapeutischer Medizin innerhalb der psychiatrischen Fachärzt:innen-Ausbildung psychotherapeutische Blickwinkel und Handlungsoptionen in allen Formen des Patient:innenkontaktes. Reflexionen der therapeutischen Beziehung, interaktionelle Dynamiken aufgrund von dysfunktionalen Persönlichkeitsanteilen, adäquater Einsatz von psychotherapeutischen Interventionen von der Visite bis hin zum psychotherapeutischen Setting und vor allem die Kultur einer stetigen Selbstreflexion durch die begleitenden Selbsterfahrungsebenen innerhalb der Ausbildung ermöglichen eine Aufwertung des Rollenverständnisses von Fachärzt:innen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in Richtung einer fundierten bio-psycho-sozialen Ausrichtung.