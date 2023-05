Die psychoanalytische Ausbildungssupervision und die Beziehung zwischen Supervisand*in und Supervisor*in rücken mehr und mehr in den Fokus einer fachlichen, institutionellen und emotionalen Diskussion. Ausbildungssupervision findet in einem Bereich statt, in dem es zunächst anscheinend vor allem um Wissensvermittlung, Kompetenzerwerb, Veränderungsbestreben und Entwicklungsbedürfnisse geht. Zugleich aber entsteht dabei immer wieder Angst, ein Gefühl von Sorge, Verletzlichkeit, Gefahr, dass das Überwundene, Verdrängte, Unverdauliche in diesem Bereich der Ausbildung sich (erneut) zeigen könnte. Sie ist mit persönlicher Erfahrung im psychoanalytischen Verfahren durchsetzt: Nicht-Verstehen, unbewusste emotionale Erfahrungen, psychoanalytische Theorien und deren Aneignung, die emotionale Beziehung zwischen Supervisor*in und Supervisand*in.

Ein „psychoanalytischer Zustand“ entwickelt sich, mithilfe dessen die*der Lernende, von den Lehrenden Rahmen, Halt und „Containing“ angeboten bekommt. Beide sind in jeweils eigene Prozesse eingebunden, mit eigenen mitgebrachten Lehr‑/Lern-Erfahrungen, dabei in die institutionelle Welt der psychoanalytischen Ausbildung verwickelt. Das Verhältnis zwischen Supervisor*in und Ausbildungskandidat*in lädt – obwohl es sich auf der rationalen Ebene um eine Erwachsenenbildungssituation handelt – dazu ein, ein Lehrer*in-Schüler*in-Verhältnis zu etablieren, was heißt: asymmetrisch, von emotionalen Erfahrungen aus Schul- und anderen Lernzeiten durchzogen und mit unbewusstem Material auf beiden Seiten aufgeladen. Die Beziehung umfasst ein komplexes Verhältnis, in das fachliche, professionelle, eigene (unbewusste) emotionale und Gruppenerfahrungen einwirken und das von beiden in jeder Supervisionssituation reguliert werden muss. Beide kommen mit den Erwartungen des Instituts und der Kolleg*innen in der Ausbildung, mit Vorstellungen über die „Heilkraft“ der eigenen psychoanalytischen Tätigkeit zusammen, auch mit vielen unbewussten Sehnsüchten, Bedürfnissen und Ängsten, begründet in der eigenen Geschichte.

Fallvignette

2018 ) von Interviewpartner*innen erfahren habe. Diese fiktive Fallvignette enthält kondensiert zentrale Elemente, die ich im Laufe von Interviews im Rahmen meiner Promotionsstudie (Grünewald-Zemsch) von Interviewpartner*innen erfahren habe.

Das fiktive Paar sind: Frau O, die Supervisorin und Frau G, die Supervisandin. Frau G möchte einen Patienten behandeln; die dreistündige Behandlung endet nach 240 h.

Frau O meldet sich, nachdem ich alle damaligen Supervisor*innen und Lehranalytiker*innen der DPG (etwa 250) zur Teilnahme an meinem Forschungsprojekt eingeladen habe. Frau O findet das Projekt interessant; sie denkt, sie könne nur davon profitieren: „Ich habe den Eindruck, man ist so sehr sich selbst überlassen in der Funktion als Supervisorin“. Sie hat mit einer Kandidatin, Frau G, gesprochen und gefragt, ob sie mit der in Kürze beginnenden Behandlung an der Studie teilnehmen wolle und diese war einverstanden. Beide kennen sich bereits aus der Ausbildung, beide haben hohe Erwartungen an die Supervision. Frau O sieht zwar die nun beginnende Behandlung des Patienten wegen dessen erheblicher Frühstörungsanteile und somit erhöhtem Potenzial des Agierens in der Behandlung als schwierig an, gleichzeitig fühlt sie sich theoretisch und fachlich gerüstet.

Bereits in den ersten Wochen kommt es zu gewissen Irritationen: die Supervisandin fühlt sich fast überfordert, sorgt sich um ihre Behandlung und spürt, dass ihre eigenen Erwartungen, die Erwartungen des Instituts, der Supervisorin extrem auf ihr lasten. Das führt dazu, dass die Supervisandin große Mengen an Stunden-Material mitbringt, in den Stunden schnell deutet und sich manchmal von Frau O verlassen, nicht genügend geschützt und gehalten fühlt. Frau O erlebt sich im Laufe der Behandlung und Supervision immer wieder in einer verzwickten Situation: sie möchte Frau G helfen das Material zu ordnen und mehr Aufmerksamkeit auf dessen unbewusste „Melodie“ zu legen, gleichzeitig fühlt sie sich häufig von den mehr oder weniger offen formulierten Forderungen von Frau G belastet, schnell eine Besserung des Zustandes des Patienten herbeizuführen – durch eine richtige Deutung, eine auf bewussten Erfahrungen beruhende Hilfestellung, eine supportive Antwort. Dabei entstehen Enttäuschungen: die Supervisorin ist enttäuscht, dass Frau G wenig aus den sorgfältig durchgeführten Supervisionen in die Behandlung mitnimmt, die theoretischen Diskussionen manchmal ins Leere laufen. Frau G fühlt sich alleine gelassen mit ihrem Patienten und bespricht dies auch mit anderen Kandidat*innen. Sie hat den Eindruck, die Ideen der Supervisorin helfen ihr wenig weiter und sie muss selbst für sich sorgen: „Schließlich sitze ich ja mit meinem Patienten alleine in der Behandlung“.

Das Institut kommt in den Fokus. Die Kandidatin bemerkt, dass sie bestimmte Idiosynkrasien der Supervisorin oder deren Entscheidungen im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Ausbildungsgremien, deren theoretische Ausrichtung zunehmend kritikwürdig findet. Die Stimmung in den Supervisionssitzungen ist dabei von beiden Seiten von einem großen Bedürfnis nach Wohlwollen und Vermeidung von Scham und aggressiven Affekten geprägt, obwohl es gleichzeitig Hinweise auf Gereiztheit, ärgerliche, gekränkte, schwer fassbare Übertragungs‑/Gegenübertragungsgefühle gibt, die nicht benannt werden. An dieser Stelle kommt es zu Konflikten in und mit dem Institut: die Supervisorin benennt in ihrem Bericht an den Ausbildungsausschuss Aspekte bei der Behandlungsführung und in der Supervision, die aus ihrer Sicht bei Frau G noch notwendig weiterentwickelt werden sollten, bevor diese zum Ausbildungs-Abschluss zugelassen werden kann. Sie beschreibt vorsichtig, an welchen Stellen die Kandidatin nicht so recht weiterkommt. Frau G findet, Frau O vertritt sie im Ausbildungsausschuss nicht gut. Die Beziehung zwischen Frau O und Frau G stagniert. Nach anfänglichen Bemühungen, die Gegenübertragung der Supervisionsbeziehung mit in die Stunden einzubeziehen, wird dieser Aspekt nun mehr und mehr zur Seite gelassen. Die Supervision endet abrupt: der Patient kann zunächst nicht mehr dazu bewegt werden, die Behandlung weiter zu führen; die Behandlerin Frau G ist mit dem Ende einverstanden, ohne das mit der Supervisorin zu besprechen und zu verstehen. Als der Patient die Behandlung doch fortführen will, hat die Behandlerin den Behandlungsplatz bereits erneut vergeben. Die Behandlung, findet die Supervisorin, ist eigentlich noch nicht an einem ausreichend guten Ende angekommen. Frau O muss sowohl ihre Enttäuschung (vielleicht auch ihre ansatzweise auftauchende Angst, als nicht optimale Supervisorin gesehen zu werden im Institut) bewältigen und auch ihre persönliche Einschätzung über sich als psychoanalytische Behandlerin untersuchen (ihre psychoanalytische Identität). Sie möchte außerdem die Supervision so gestalten, dass sie mit Frau G einen positiven Abschluss findet. Frau G wiederum hat mit Insuffizienzgefühlen zu tun, mit ihrer Sorge, ob das Institut – also der Ausbildungsausschuss und die dahinter stehende Gruppe der Psychoanalytiker*innen und Institutsmitglieder – diese Behandlung als gelungen und „lege artis“ anerkennt und somit der Weg zum Abschluss der Ausbildung offen ist.

Es ist nicht sicher, ob sie nach Beendigung der Ausbildung den Weg in die DPG findet oder die Ausbildung früher, d. h. nach der Approbation beendet.