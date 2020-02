Wundversorgung am Lebensende

Zusammenfassung

Die Versorgung von Patienten mit speziellen Wunden in der terminalen Phase ist eine große Herausforderung an Professionalität, Empathie und kreative Versorgungsideen. Nicht alle Wunden sind heilbar, und die wachsende Zahl an Betroffenen stellt die Behandler vor immer komplexere Aufgaben. Die palliative Wundversorgung rückt daher vom eigentlichen Ziel der Heilung ab und erfordert ein Umdenken in den Strategien professionell Pflegender.