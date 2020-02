Die Zukunft selbst gestalten

Zusammenfassung

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen verändert pflegerische Tätigkeiten und eröffnet Pflegepersonen neue und spannende Berufsbilder. Pflegepersonen benötigen aber neue Kompetenzen, um Digitalisierung aktiv mitgestalten und digitale Werkzeuge sinnvoll einsetzen zu können. Eine internationale Gruppe von Experten hat genauer untersucht, welche Grundkompetenzen dies sind. Als Ergebnis wurden spezielle Kompetenzprofile für bestimmte pflegerische Rollen erarbeitet. Die Experten erachteten dabei insbesondere übergreifende Kompetenzen wie z. B. zum Prozessmanagement und zum Projektmanagement als besonders wichtig. Basis-Kompetenzen sollten in der pflegerischen Grundausbildung vermittelt und durch Praxiserfahrung in Digitalisierungsprojekten sowie in entsprechenden Weiterbildungen vertieft werden. Die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen bei der Digitalisierung in der Pflege sind vielfältig. Es erscheint sinnvoll, dass Pflegepersonen hier eine aktive Rolle übernehmen und die Frage, wie die Digitalisierung in der Pflege am besten zu gestalten ist, nicht anderen Berufsgruppen überlassen.