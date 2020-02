Who rückt „Pflege“ in den Fokus

Die WHO hat 2020 zum “International Year of the Nurse and Midwife“ ausgerufen. Anlass ist der 200. Geburtstag von Florence Nightingale, aber die Wahl ist natürlich aufgrund der aktuellen Bedarfslage besonders passend. Dabei zeigt sich allerdings die Tücke der deutschen Übersetzung für „Nurse“ der „Pflegende“, was denn auch weit verbreitet sowohl für die Fachpflege als auch für die Betreuung verwendet wird. Damit aber werden die Probleme vermischt und tragen nicht unwesentlich dazu bei, dass bis heute keine strukturierte Auseinandersetzung und zielführende Lösung bei uns entwickelt worden ist. ...