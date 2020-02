pflege & politik

In Österreich sind die Bundesländer für Sachleistungen der Langzeitpflege zuständig, was zu unterschiedlichen Angeboten und Selbstbehalten führt. In Wien gibt es zumindest teilweise bereits das Angebot einer „mehrstündigen Alltagsbegleitung“ von bis zu 40 Stunden pro Woche. Niederösterreich bietet derzeit nur 20 Stunden pro Monat an. Es ist auch schwierig, Langzeitpflegeleistungen in einem Bundesland in Anspruch zu nehmen, in dem man nicht den Wohnsitz hat — etwa wenn pflegebedürftige Eltern zu ihren Kindern übersiedeln oder das nächstgelegene Pflegeheim in einem anderen Bundesland liegt. Die unterschiedlichen Selbstbehalte und Angebote stehen im Widerspruch zu den bundesweit einheitlichen Steuer- und Abgabenleistungen , aus denen Pflegeleistungen im Wesentlichen finanziert werden. ...