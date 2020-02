Im Sinne des klaren Bekenntnisses der Bundesregierung , dem immer brisanter werdenden Bedarf an Fachpflegepersonal entgegenwirken zu wollen, erfolgte vor kurzem im Rahmen des Mi nisterrates ein erster Beschluss. Konkret wird ab kommendem Herbst das Modell einer Pflegeausbildung an Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) angeboten werden. Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) begrüßt dieses neue Ausbildungsangebot, da es sich unter anderem sehr gut in das bestehende Bildungssystem einfügt. Diese weitere Ausbildungsoption ist ein richtiger Schritt, erfordert aber gleichzeitig entsprechende Vorbereitung , insbesondere für die Integration der Absolventen in die Pflegeversorgungslandschaft , sowie eine begleitende Evaluation. Ebenso ist ein bundesweit einheitliches Ausbildungsangebot von enormer Bedeutung, um Interessierte anzusprechen. ...