Im Folgenden werden bedeutsame Ergebnisse des Dissertationsprojekts vorgestellt. Der Fokus wird dabei auf die beobachteten mimischen Verhaltensweisen gelegt.

Die Beziehung zwischen nonverbalen Verhaltensweisen und der therapeutischen Allianz, gemessen am SOFTA-s

Eine intensive Analyse der nonverbalen Verhaltensweisen der Therapieteilnehmer_innen sowie den SOFTA‑s Auswertungen hat gezeigt, dass die untersuchten mimischen bzw. körpersprachlichen nonverbalen Ausdrücke in einer Wechselbeziehung mit der Stärke der therapeutischen Allianz stehen.

Lächeln und Hochziehen der Augenbrauen signifikant positiv mit unterschiedlichen SOFTA‑s Dimensionen korrelierten (vgl. Tab. 1 Stirnrunzeln negativ mit der Stärke der therapeutischen Allianz, wenngleich lediglich bei der Dimension ‚Connection‘ eine signifikant negative Korrelation gefunden wurde. Engagement Connection Safety Purpose Total Score Anzahl Lächeln r = 0,37, p < 0,05 r = 0,23, p > 0,05 r = 0,42, p < 0,05 r = 0,27, p = >0,05 r = 0,38, p < 0,05 EI Lächeln r = 0,40, p < 0,05 r = 0,07, p > 0,05 r = 0,58, p < 0,05 r = 0,41, p < 0,05 r = 0,48, p < 0,05 Anzahl hochgezogene Augenbrauen r = 0,42, p < 0,05 r = 0,36, p < 0,05 r = 0,50, p < 0,05 r = 0,55, p < 0,05 r = 0,54, p < 0,05 EI hochgezogene Augenbrauen r = 0,31, p < 0,10 r = 0,10, p > 0,05 r = 0,33, p < 0,10 r = 0,46, p < 0,05 r = 0,37, p < 0,05 Anzahl Stirnrunzeln r = −0,14, p > 0,05 r = −0,33, p < 0,10 r = −0,08, p > 0,05 r = 0,03, p > 0,05 r = −0,07, p > 0,05 EI Stirnrunzeln r = −0,22, p > 0,05 r = −0,45, p < 0,05 r = −0,11, p > 0,05 r = −0,09, p > 0,05 r = −0,21, p > 0,05 Konkret zeigen die Ergebnisse der Korrelationsanalysen der fünf Therapiesitzungen, dass die Anzahl und der Expressivitätsindex (EI) von den Variablenundsignifikant positiv mit unterschiedlichen SOFTA‑s Dimensionen korrelierten (vgl. Tab.). Hingegen korrelierte die Anzahl und der EI der Variablenegativ mit der Stärke der therapeutischen Allianz, wenngleich lediglich bei der Dimension ‚Connection‘ eine signifikant negative Korrelation gefunden wurde.

Eine hohe Einschätzung der Stärke der therapeutischen Allianz spiegelte sich in der vorliegenden Studie bei den Therapieteilnehmer_innen in der gesteigerten Bereitschaft am Therapiegeschehen aktiv teilzunehmen sowie in einer erhöhten körpersprachlichen Präsenz. Dies war in allen Therapiesitzungen zu beobachten und zwar unabhängig davon, ob der Therapeut und die Klient_innen in den ausgewählten Schlüsselszenen gesprochen haben oder sich die Therapieteilnehmer_innen in einer zuhörenden Position befanden. Darüber hinaus zeigte sich eine hohe Einschätzung der therapeutischen Allianz auf nonverbaler Ebene in regelmäßigem und unter den Anwesenden ausgewogen verteiltem Blickkontakt, in häufigem und markantem Lächeln, häufigem und markantem Hochziehen der Augenbrauen sowie vermehrten Kopfbewegungen (insbesondere Nicken).

Anzeige