Aktuelle Konflikte in Partnerschaften vor dem Hintergrund vergangener Beziehungserfahrungen

Die Bindung gilt nach Sternberg () als ein wesentliches Element in der Partnerbeziehung. Bowlby (), ein Pionier der Bindungstheorie, versteht unter Bindungsverhalten jene Verhaltensweisen, welche die Nähe zu einem anderen Menschen ermöglichen und aufrechterhalten. Er erforschte das Interaktions- und Bindungsverhalten von Kindern und ihren Bezugspersonen und beschäftigte sich eingehend mit dem Einfluss früher zwischenmenschlicher Bindungserfahrungen auf die Entwicklungsgeschichte eines Individuums. Insbesondere die Qualität der frühen Beziehungserfahrungen soll seiner Meinung nach einen besonders prägenden Einfluss auf die weitere emotionale und soziale Entwicklung eines Menschen haben. Ein weiterer Begriff von Bowlbys Bindungstheorie sind „Bindungsrepräsentationen“, welche, wie Bierhoff und Grau () dies näher ausführen, auch als internale Arbeitsmodelle bezeichnet werden. Das Kleinkind behält die angenehmen und unangenehmen Erfahrungen mit den Bezugspersonen im Gedächtnis und bildet ein verinnerlichtes, unbewusstes Konzept von Bindung auf der Basis von individuellen Bindungserfahrungen. Internale Arbeitsmodelle umfassen verinnerlichte Handlungsmuster, welche aus den Interaktionserfahrungen mit den frühen Bezugspersonen resultieren. Die gelernten internalisierten Handlungsmuster reduzieren den Planungs- und Handlungsaufwand und sind funktional, bzw. dienen der Bedürfnisbefriedigung. Der unbewusste Einfluss früherer Beziehungserfahrungen bleibt laut Will () auch im Verlauf der Entwicklungsgeschichte in Abwesenheit der Bezugspersonen bestehen. Bowlby () führt weiter aus, dass unsere internalen Arbeitsmodelle im Säuglingsalter flexibel sind und sich im Laufe der Entwicklung zunehmend verfestigen. Die Modifizierung dieser Handlungsmuster gestaltet sich schwierig, da diese zu einem frühen Zeitpunkt im Leben als geeignete Bewältigungsstrategien zur Bedürfnisbefriedigung eingesetzt bzw. erlernt wurden und keine alternativen Bewältigungsstrategien bestehen. Eine zentrale Annahme der Bindungstheorie ist, dass sich aufgrund von frühen Lernerfahrungen in der Herkunftsfamilie ein persönliches Modell über enge, zwischenmenschliche Beziehungen ausbildet, welches die Partnerwahl und Gestaltung der Partnerschaft im Erwachsenenalter beeinflusst (Schindler et al.). Laut Willi () besteht in einer Partnerschaft aufgrund verinnerlichter Objektbeziehungen eine Tendenz zur Wiederholung des Konfliktgeschehens in der Herkunftsfamilie, welche er als intrafamiliären Wiederholungszwang bezeichnet, d. h. als eine Wiederholung konflikthafter Muster aus der Herkunftsfamilie. Kirsch () untersuchte den Einfluss der Ursprungsfamilie auf die spätere Paarbeziehung und kam zu dem Ergebnis, dass die konflikthaften Interaktionsmuster in alltäglichen Situationen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Auch Kaiser () betonte, dass Paarbeziehungen unter einem lebenslangen Einfluss der Herkunftsfamilien stehen, da die früh vermittelten Erfahrungen, wie beispielsweise Erziehung, Lebensstile, Lebenspraxis, Lebenskonzepte, Gewohnheiten, Traditionen und Modellvorstellungen einen prägenden Charakter haben und neuropsychische Anlagen sowie Hirnstrukturen ausbilden. Laut Willi () werden erlernte Interaktionsmuster in Konfliktsituationen aus der Herkunftsfamilie in einer späteren Partnerschaft fortgesetzt, können aber auch durch neue Beziehungserfahrungen korrigiert werden. Aufgrund einer Metaanalyse hielt Dornes () in diesem Zusammenhang fest, dass die gesamte Lebensgeschichte von Bedeutung ist und dass sich laut aktueller Forschungslage nicht eindeutig beantworten lässt, ob die vergangenen oder gegenwärtigen Lebensumstände für den Umgang mit Konflikten in der Partnerschaft bedeutsamer sind. Die folgende Studie hat somit zum Ziel, die Einflüsse der Herkunftsfamilie sowie neuer Beziehungserfahrungen auf aktuelle Paarkonflikte zu eruieren.

Die Beziehung der Eltern ist für deren Nachwuchs laut Amato und DeBoer () das erste und wichtigste Modell für eine zwischenmenschliche Beziehung. Die ersten Interaktionsmuster hinsichtlich Konfliktsituationen und damit verbundenen Bewältigungsstrategien und Gewohnheiten der interpersonalen Interaktion entwickeln sich daher bereits in den ersten beiden Lebensjahren und sind von einer wechselseitigen Deutung von Motiven, Erwartungen, Absichten und Gefühlen geprägt (Neumann). Die Kleinkinder erlernen ein bestimmtes Interaktionsverhalten, um die Erfüllung von Grundbedürfnissen bestmöglich zu sichern. Wenn Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, muss das Kleinkind einen Ausweg finden und Problemlöseversuche adaptieren. Angesichts der frühen Beziehungserfahrungen stellen Bewältigungsstrategien bzw. Problemlöseversuche eine adaptive Lösungsstrategie dar und werden im psychologischen Fachjargon als „Bewältigung“ bezeichnet. Die Bewältigungsstrategien sind dem Spektrum von Flucht (Vermeidung), Unterwerfung (sich fügen oder erstarren) und Überkompensation (Kämpfen) zugeordnet. Je nachdem, welche Interaktionserfahrungen den frühen Beziehungserfahrungen zugrunde liegen, können Bewältigungsstrategien der Überkompensation die Grundbedürfnisse nach Selbstbehauptung und Kontrolle gewährleisten, um die gegebene Situation zu kontrollieren und zu beherrschen. Unterwerfung kann in einer zwischenmenschlichen Beziehung ein funktionales Verhalten darstellen, um Zurückweisung zu vermeiden und Bindung zu erlangen, indem eigene Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle und Meinungen nicht durchgesetzt werden. Ein Vermeidungs- oder Fluchtverhalten kann in einem passiven Sinn geschehen, indem sich das Kind aus der zwischenmenschlichen Beziehung heraus zum Selbstschutz zurückzieht oder in aktiver Weise die Flucht ergreift (Roediger et al.). Schwarz () führt näher aus, dass diese Grundmuster einen Bezug zur Evolution haben und auch im Tierreich zu beobachten sind. Jeder Mensch hat aufgrund einer individuellen Entwicklungsgeschichte persönliche Methoden der Konfliktbewältigung. Welche Bewältigungsstrategien eingesetzt werden, ist sehr unterschiedlich und individuell, da jeder Mensch aufgrund vergangener zwischenmenschlicher Beziehungen unterschiedliche Erfahrungswerte aufweist und dementsprechend jene Bewältigungsstrategie wählt, die den geringsten Schaden bzw. Aufwand und den meisten Erfolg verspricht. Diese Einschätzung ist von vergangenen Erfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen abhängig. Die erlernten Bewältigungsstrategien hatten bereits in der Kindheit einen funktionalen Charakter, um mit schwierigen Situationen zurecht zu kommen. Sie haben daher auch einen prägenden Charakter, da sie immer wieder abgerufen und in das Verhaltensrepertoire aufgenommen wurden. Man könnte sagen, dass sie sich tief „eingebrannt“ haben, da zu einem frühen Zeitpunkt im Leben keine anderen Bewältigungsstrategien im Umgang mit Problemen erlernt wurden (Faßbinder et al.).

In jeder einzelnen Falldarstellung wurde der Umgang mit Konflikten in aktuellen und vergangenen Beziehungserfahrungen untersucht. Ein besonderes Augenmerk galt dabei den Interaktionsmustern in Konfliktsituationen bezüglich der Herkunftsfamilie sowie der aktuellen Partnerschaft. Bei der Auswertung wurden die jeweiligen Konfliktbereiche und das Konfliktverhalten in Beziehungserfahrungen untersucht, um zu überprüfen, ob der aktuelle Umgang mit Konflikten in der Partnerschaft den früh erlernten Bewältigungsstrategien in Konfliktsituationen entspricht oder ob Veränderungen zu einem späteren Zeitpunkt stattgefunden haben. In der folgenden Auswertung wurden die vier von Roediger () erwähnten Bewältigungsstrategien im Umgang mit Konflikten dargestellt, welche in der dyadischen Interaktion einen typischen Konfliktverlauf einnehmen:

Im Zuge der Datenerhebung wurden acht Paare im frühen Erwachsenenalter (19 bis 40 Jahre) in Einzelinterviews mittels problemzentrierten Interviews getrennt voneinander befragt. Die Dauer der Datenerhebung variierte zwischen 45 und 90 min. Vor der Durchführung der Interviews wurde ein Leitfaden erstellt und in einem Pilotinterview erfolgreich getestet. Bei der Auswahl der Stichprobe wurden inhaltliche Kriterien festgelegt, um die Qualität der Stichprobe zu definieren. Es wurden Einschränkungen hinsichtlich Alter (zwischen 20 und 40 Jahren) und Beziehungsdauer (mindestens drei Jahre) vorgenommen. Das erste Paar wurde zunächst nach den inhaltlichen Kriterien willkürlich ausgewählt und die weitere Rekrutierung der Teilnehmer_innen erfolgte mittels Schneeballmethode. Der Nachteil der Schneeballmethode besteht darin, dass das Verfahren zu geklumpten Stichproben führen kann, da die Weiterempfehlungen meist innerhalb eines gemeinsamen Freundeskreises stattfinden (Flick et al.). Im Wissen um diese Problematik wurde darauf geachtet einer homogenen Gruppe entgegenzuwirken, indem die Paare um Weiterempfehlungen gebeten wurden, die sich nicht nur auf den engen Freundeskreis beziehen, wie beispielsweise das Arbeitsumfeld, Freizeiteinrichtungen und der schulische Kontext. Im Zuge der Studie wurde laufend überprüft, ob alle Bildungsschichten vertreten waren, ein gemeinsamer Wohnort gegeben und die Beziehungsdauer aussagekräftig war, etc. Alle Paare lebten in einem gemeinsamen Haushalt und hatten bisher noch keine Paartherapie in Anspruch genommen. Erwähnenswert ist auch, dass ein Paar ein Kind erwartete. Die nachfolgende Tab.soll einen Überblick der teilnehmenden Paare an der Studie gewährleisten.

Aufgrund der dargestellten Theorien und dem dazugehörigen Forschungsstand stellt sich nachfolgende Forschungsfrage: Stellen die frühen Eltern-Kind-Interaktionen für einen späteren Umgang mit Konflikten in Partnerschaften die Weichen oder bieten sie lediglich das Fundament für eine weitere Entwicklung und können sich in eine vollkommen andere Richtung entwickeln? In der vorliegenden Studie wurde der Einfluss vergangener zwischenmenschlicher Beziehungen auf das aktuelle, konflikthafte Paargeschehen untersucht, indem der Umgang mit Konflikten in aktuellen und vergangenen Beziehungserfahrungen erhoben wurde. Demzufolge wurde ermittelt, ob sich bezüglich der Interaktionsmuster in Konfliktsituationen ein ähnliches Muster in der Beziehungsgeschichte mit der Herkunftsfamilie, Freundschaften und Liebesbeziehungen erkennen ließ, oder ob sich im Rahmen neuer Beziehungserfahrungen ein anderer Umgang mit Konflikten entwickelt hatte.

Die Hälfte aller Studienteilnehmenden wurde dem Typ A zugeordnet. Das bedeutet, dass das Konfliktverhalten in der aktuellen Partnerschaft dem Umgang mit Konflikten in der Herkunftsfamilie entsprach, da dieselben Bewältigungsstrategien angewandt wurden. Bei 6 Proband_innen wurde ein ähnliches Konfliktverhalten festgestellt (Typ B). Das bedeutet, dass geringe Abweichungen in der Konfliktgestaltung stattgefunden haben, der Versuch andere Bewältigungsstrategien zu adaptieren jedoch scheiterte, da die erlernten Bewältigungsstrategien im Umgang mit Konflikten immer wieder abgerufen wurden und vorherrschend waren. Einige Teilnehmer_innen berichteten, dass sie die Konfliktgestaltung der Eltern in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht übernehmen bzw. praktizieren wollen und auch sehr bemüht seien, eine andere Konfliktgestaltung zu erwirken. Die erlernten Bewältigungsstrategien im Umgang mit Konflikten erwiesen sich in der aktuellen Partnerschaft jedoch als sehr hartnäckig und wurden trotz vorhandener Einsicht hinsichtlich inadäquater Bewältigungsstrategien bei der Konfliktbewältigung erneut angewandt, sodass die damit verbundenen Mühen keinen dauerhaften Erfolg erzielten. Bei zwei Teilnehmenden konnte aufgrund einer unzureichenden Datenlage keine Aussage getätigt werden, sie wurden folglich dem Typ X zugeordnet. Niemand zeigte ein abweichendes Konfliktverhalten, welches dem Typ C entsprochen hätte. Die Konfliktgestaltung in der aktuellen Partnerschaft wurde immer in derselben oder einer ähnlichen Weise wie in der Herkunftsfamilie fortgesetzt. Keine teilnehmende Person konnte somit den Umgang mit Konflikten entgegen den erlernten Bewältigungsstrategien gestalten, sodass die erlernten Konfliktmuster aus der Herkunftsfamilie immer wieder sichtbar wurden. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass der in der Herkunftsfamilie erlernte Umgang mit Konflikten von besonderer Relevanz und für das spätere Konfliktverhalten in einer späteren Partnerschaft ausschlaggebend ist.

Diskussion und Kritik

2018 ) zieht in einer Metastudie das Fazit, dass die gesamte Lebensgeschichte für den aktuellen Umgang mit Konflikten von Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang lässt es sich laut aktueller Forschungslage nicht eindeutig beantworten, ob die vergangenen oder gegenwärtigen Lebensumstände für die Konfliktgestaltung in der Partnerschaft prägender sind. In der vorliegenden Studie deutet jedoch vieles darauf hin, dass die vergangenen Lebensumstände, bzw. der in der Herkunftsfamilie erlernte Umgang mit Konflikten für die Konfliktgestaltung in der Partnerschaft entscheidend ist. Die Interaktionsmuster in Konfliktsituationen ähnelten bei Teilnehmer_innen dem frühen Konfliktverhalten und bei der Hälfte der Proband_innen wurden sogar dieselben Bewältigungsstrategien in der Konfliktgestaltung eingesetzt, die auch in der Herkunftsfamilie beschrieben wurden. Entsprechend dem Konfliktmuster vergangener Erfahrungen, wurde der Umgang mit Konflikten in der Herkunftsfamilie in einer späteren Partnerschaft in ähnlicher oder gleicher Weise fortgesetzt. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die frühen Eltern-Kind-Interaktionen für die spätere Konfliktgestaltung in der Partnerschaft von besonderer Relevanz sind. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass ein verändertes Konfliktverhalten im Sinne einer Nachsozialisation in einer Partnerschaft vollzogen werden kann, auch wenn das in der aktuellen Studie nicht der Fall war. Dornes () zieht in einer Metastudie das Fazit, dass die gesamte Lebensgeschichte für den aktuellen Umgang mit Konflikten von Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang lässt es sich laut aktueller Forschungslage nicht eindeutig beantworten, ob die vergangenen oder gegenwärtigen Lebensumstände für die Konfliktgestaltung in der Partnerschaft prägender sind. In der vorliegenden Studie deutet jedoch vieles darauf hin, dass die vergangenen Lebensumstände, bzw. der in der Herkunftsfamilie erlernte Umgang mit Konflikten für die Konfliktgestaltung in der Partnerschaft entscheidend ist. Die Interaktionsmuster in Konfliktsituationen ähnelten bei Teilnehmer_innen dem frühen Konfliktverhalten und bei der Hälfte der Proband_innen wurden sogar dieselben Bewältigungsstrategien in der Konfliktgestaltung eingesetzt, die auch in der Herkunftsfamilie beschrieben wurden. Entsprechend dem Konfliktmuster vergangener Erfahrungen, wurde der Umgang mit Konflikten in der Herkunftsfamilie in einer späteren Partnerschaft in ähnlicher oder gleicher Weise fortgesetzt. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die frühen Eltern-Kind-Interaktionen für die spätere Konfliktgestaltung in der Partnerschaft von besonderer Relevanz sind. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass ein verändertes Konfliktverhalten im Sinne einer Nachsozialisation in einer Partnerschaft vollzogen werden kann, auch wenn das in der aktuellen Studie nicht der Fall war.

N = 16 Teilnehmer_innen aufgrund des immensen Aufwandes sehr klein gehalten und die Ergebnisse sind daher nur eingeschränkt aussagefähig. Für Willi ( 2002 ) besteht in einer Partnerschaft die Tendenz zur Wiederholung des Konfliktgeschehens aus der Herkunftsfamilie, wobei es auch möglich ist, dass die vergangenen Beziehungserfahrungen in jedem Lebensabschnitt durch neue Beziehungserfahrungen korrigiert werden. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das wahrgenommene Kommunikationsverhalten, Konfliktausmaß und Konfliktverhalten in der Herkunftsfamilie die aktuelle konflikthafte Paardynamik beeinflusst und ein konfliktreicher Familienhintergrund mit fehlenden Problemlösekompetenzen Auswirkungen auf die aktuelle Partnerschaft hat. Es wurde vor allem eine Wiederholung des konflikthaften Musters aus der Herkunftsfamilie deutlich. Der Umfang der Stichprobe war mit= 16 Teilnehmer_innen aufgrund des immensen Aufwandes sehr klein gehalten und die Ergebnisse sind daher nur eingeschränkt aussagefähig. Für Willi () besteht in einer Partnerschaft die Tendenz zur Wiederholung des Konfliktgeschehens aus der Herkunftsfamilie, wobei es auch möglich ist, dass die vergangenen Beziehungserfahrungen in jedem Lebensabschnitt durch neue Beziehungserfahrungen korrigiert werden. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das wahrgenommene Kommunikationsverhalten, Konfliktausmaß und Konfliktverhalten in der Herkunftsfamilie die aktuelle konflikthafte Paardynamik beeinflusst und ein konfliktreicher Familienhintergrund mit fehlenden Problemlösekompetenzen Auswirkungen auf die aktuelle Partnerschaft hat. Es wurde vor allem eine Wiederholung des konflikthaften Musters aus der Herkunftsfamilie deutlich.

Trotz der eindeutigen Ergebnislage der vorliegenden Studie gibt es Limitationen, auf die verwiesen werden muss. Da in der Studie nur Paare miteinbezogen waren, die sich mindestens drei Jahre in einer Partnerschaft befanden, könnte ein Bias vorliegen. Es kann keine Aussage darüber gemacht werden, ob sich Paare mit einer geringeren Beziehungsdauer aufgrund nicht kompatibler Muster schon früher trennen. Weiters ist nicht klar einzuordnen, ob die Ergebnisse bezüglich der in der Herkunftsfamilie erlernten Bewältigungsstrategien und der aktuellen, konflikthaften Paardynamik kausal interpretierbar sind, da ein Querschnittdesign vorliegt und die Aussagen retrospektiv erfolgten. Um hier genauere Angaben machen zu können, wäre eine Längsschnittstudie erforderlich. Weiters ist zu berücksichtigen, dass in der Studie nur Personen zwischen 20 und 40 Jahren befragt wurden. Es wurde somit lediglich das frühe Erwachsenenalter erhoben. In zukünftigen Analysen könnten auch ältere Paare mit einer längeren Beziehungsdauer berücksichtigt werden. Letztlich stellt sich die Frage, ob es den Paaren auch ohne Hilfestellung bzw. Paarberatung gelingen könnte, diesem Kreislauf zu entkommen, um alternative Bewältigungsstrategien in der Konfliktgestaltung zu adaptieren, oder ob solche Versuche eher einen aussichtslosen Charakter hätten. Es ist allerdings nicht anzunehmen, dass sich die Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten von selbst etablieren, da die erlernten Bewältigungsstrategien im Umgang mit Konflikten immer wieder abgerufen und in das Verhaltensrepertoire aufgenommen wurden, wodurch keine alternative Konfliktgestaltung erworben werden konnte. Möglicherweise könnten diese Fähigkeiten im Rahmen einer Nachsozialisation in der Partnerschaft neu erworben werden, wenn beispielsweise ein/e Partner_in über sehr gute Kompetenzen auf diesem Gebiet verfügt. In der vorliegenden Studie war dies jedoch nicht der Fall.