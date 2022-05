Einleitung

2015 ), benötigt die Erfahrungen, Sichtweisen und die Mitarbeit von Psychotherapeut_innen. Dennoch stehen Psychotherapieforschung und Psychotherapiepraxis seit langem in einem Spannungsverhältnis zueinander, welches durch eine Kluft zwischen Praxis und Forschung (research-practice-gap), durch mangelnde Kooperation und gegenseitige Vorbehalte und Kritik charakterisiert ist (Bartholomew et al. 2016 ; Castonguay 2011 ; Murdock 2006 ; Widdowson 2012 ). Es zeigt sich jedoch auch, ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis Vorteile für alle Beteiligten bringt (Castonguay et al. 2015 ), ein Trend in die gegenteilige Richtung, nämlich Forschung und Praxis zu verbinden (Berman et al. 2016 ) und gemeinsame Forschungsprojekte zu entwickeln und Forschung auch gemeinsam durchzuführen (Castonguay und Muran 2015 ). Psychotherapieforschung, insbesondere praxisorientierte Forschung (z. B. Castonguay und Muran), benötigt die Erfahrungen, Sichtweisen und die Mitarbeit von Psychotherapeut_innen. Dennoch stehen Psychotherapieforschung und Psychotherapiepraxis seit langem in einem Spannungsverhältnis zueinander, welches durch eine Kluft zwischen Praxis und Forschung (research-practice-gap), durch mangelnde Kooperation und gegenseitige Vorbehalte und Kritik charakterisiert ist (Bartholomew et al.; Castonguay; Murdock; Widdowson). Es zeigt sich jedoch auch, ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis Vorteile für alle Beteiligten bringt (Castonguay et al.), ein Trend in die gegenteilige Richtung, nämlich Forschung und Praxis zu verbinden (Berman et al.) und gemeinsame Forschungsprojekte zu entwickeln und Forschung auch gemeinsam durchzuführen (Castonguay und Muran).

2007 ; Taubner et al. 2016 ) seitens befragter Psychotherapeut_innen immer wieder großes Interesse an Psychotherapiestudien geäußert wird, zeigen vielfache Erfahrungen und Studien, dass nur wenige Therapeut_innen aktiv an Therapiestudien teilnehmen (Bednar und Shapiro 1970 ; Protz et al. 2012 ). Gründe und Faktoren herauszufinden, die für und gegen eine Teilnahme sprechen, sowie das Stärken der Motivation zur Teilnahme an entsprechenden Studien sind daher für die Zukunft der Therapieforschung äußerst relevant. Obwohl in entsprechenden Studien (z. B. Felber und Margreiter; Taubner et al.) seitens befragter Psychotherapeut_innen immer wieder großes Interesse an Psychotherapiestudien geäußert wird, zeigen vielfache Erfahrungen und Studien, dass nur wenige Therapeut_innen aktiv an Therapiestudien teilnehmen (Bednar und Shapiro; Protz et al.). Gründe und Faktoren herauszufinden, die für und gegen eine Teilnahme sprechen, sowie das Stärken der Motivation zur Teilnahme an entsprechenden Studien sind daher für die Zukunft der Therapieforschung äußerst relevant.

2016 ) wurden als Gründe für eine Teilnahme an Psychotherapiestudien insbesondere ein umsetzbarer Aufwand und Transparenz des Projekts, garantierter Datenschutz, Unterstützung bei der Studienimplementierung und eine finanzielle Kompensation sowie die Qualität des Forschungsprojektes, für Therapeut_innen relevante Forschungsfragen, nicht-experimentelle Methoden, qualitative Designs, Forscher_innen mit klinischer Erfahrung und ein ungestörter therapeutischer Prozess genannt. In anderen Studien (Protz et al. 2012 ; Vachon et al. 1995 ) wurden zusätzlich noch eine materielle Entschädigung sowie ein Forschungsdesign ohne Video‑/Audioaufnahmen, sowie Klarheit des Forschungsanliegens und Forscher_innen, die sich auch auf Diskussionen mit den Praktiker_innen einlassen, als wichtig empfunden. Letzteres belegt vor allem den Wunsch der Psychotherapeut_innen nicht nur beforscht, sondern emanzipiert an der Entwicklung und Gestaltung des Forschungsprozesses beteiligt zu werden (Protz et al. 2012 ). In bisherigen Studien (z. B. Taubner et al.) wurden als Gründe für eine Teilnahme an Psychotherapiestudien insbesondere ein umsetzbarer Aufwand und Transparenz des Projekts, garantierter Datenschutz, Unterstützung bei der Studienimplementierung und eine finanzielle Kompensation sowie die Qualität des Forschungsprojektes, für Therapeut_innen relevante Forschungsfragen, nicht-experimentelle Methoden, qualitative Designs, Forscher_innen mit klinischer Erfahrung und ein ungestörter therapeutischer Prozess genannt. In anderen Studien (Protz et al.; Vachon et al.) wurden zusätzlich noch eine materielle Entschädigung sowie ein Forschungsdesign ohne Video‑/Audioaufnahmen, sowie Klarheit des Forschungsanliegens und Forscher_innen, die sich auch auf Diskussionen mit den Praktiker_innen einlassen, als wichtig empfunden. Letzteres belegt vor allem den Wunsch der Psychotherapeut_innen nicht nur beforscht, sondern emanzipiert an der Entwicklung und Gestaltung des Forschungsprozesses beteiligt zu werden (Protz et al.).

2016 ; Bednar und Shapiro 1970 ; Taubner et al. 2016 ). Als Gründe für eine Nicht-Teilnahme an Psychotherapieforschung erbrachten verschiedene Studien überwiegend Zeitmangel, einen zu großen Aufwand und eine grundlegende Kritik am Studiendesign, den Forschenden oder den Forschungsinstrumenten, weiters Zweifel am Datenschutz und Angst vor Bewertung oder Einfluss auf die therapeutische Beziehung (Bartholomew et al.; Bednar und Shapiro; Taubner et al.).