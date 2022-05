Dieses therapeutische Handeln passiert jedoch nicht im neutralen Raum, sondern kann auch selbst als Teil gesellschaftlicher Praktik analysiert werden (Flick). Viele Kernannahmen v. a. humanistischer Psychotherapien lassen sich auch als neoliberale Gouvernementalität und individuelle Responsibilisierung lesen (Grubner). Als moderne Kulturtechnik leistet Psychotherapie hier einen Beitrag, indem sie dem Individuum die Verantwortung für das eigene Glück vermittelt (Responsibilität) und es ermächtigen will, sich selbst in diese Richtung hin zu optimieren (Traue und Pfahl). Diese Selbstführung und Selbstoptimierung ist Teil der Kultur des Therapeutischen, in der die/der Einzelne sich selbst zum (immer weiter zu verbessernden) Projekt machen soll: Das Individuum hat die Verantwortung (nur) für sich und soll daraus mentale Gesundheit und Glück generieren. Die WHO definiert: „Mental Health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to her or his community“ (WHOInternet). Dabei wird in der Kultur des Therapeutischen v. a. auf den ersten Teil dieser Aussage Bezug genommen; der Beitrag zum Gemeinwesen ist in den industrialisierten Ländern des globalen Nordens mit ihrer hohen staatlicherseits organisierten Absicherung zu einer rein monetären und unpersönlichen Anforderung modifiziert. So hat die in der Fallvignette beschriebene Patientin offenbar in der Psychotherapie gelernt, mehr auf sich zu hören und die eigenen Bedürfnisse vor die Anforderungen der anderen zu stellen. Sie hat die Verantwortung und Entscheidungsfreiheit über sich und ihr Leben internalisiert und erlebt nun, bedrängend, wieder Anforderungen von außen an sie – und dies im Schutzraum der Psychotherapie. Die Therapeutin hat sich in der Krise entschieden, die schon lange nicht mehr in den Blick genommene kollektive Verantwortung wahrzunehmen und wollte mit dem Aushang des Aufrufs offenbar ihren Beitrag dazu leisten. Insofern hat sie das Paradigma der bisher von ihr vermittelten individualistisch gelesenen Freiheit und Selbstführung zugunsten einer Solidarität als Handlungsanleitung verlassen. Diese Abkehr macht ihr nun ihre Patientin zum Vorwurf und verliert durch den Richtungswechsel an Vertrauen.