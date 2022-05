Zur Bedeutung der begleitenden Arbeit mit den Eltern in einer Kindertherapie. Eine Einzelfallstudie

Beide Eltern kommen pünktlich. Mutter: „ Alles ist viel besser geworden“, sagen sie.

Vater: Patrik hat keine Wutanfälle mehr.

Mutter: Er kann jetzt über seine Gefühle sprechen, seine Wünsche klar ausdrücken, sagen, wenn er traurig, wütend oder enttäuscht ist. (Sehr gerührt) Gestern ist er spontan zu mir gekommen, hat mich umarmt und gesagt: „Mami, ich habe dich lieb!“ Das hat er noch nie gesagt, ich habe ihn fest an mich gedrückt und war glücklich. Wir besprechen, wie wichtig es ist, Patrik die Wahrheit zu sagen und seine Enttäuschung oder Freude auszuhalten. Die Mutter ergänzt, dass sie das schon probiert habe und ganz überrascht war, dass er auf ein Nein nicht mit einem Wutanfall regierte, sondern fragte „Warum geht es nicht?“ Sie konnte es ihm erklären und sie fanden gemeinsam eine Lösung. Er gehe nun ohne Probleme in den Kindergarten und könne sich von der Mutter trennen. Die Eltern stimmen einer Erhöhung der Frequenz auf drei Stunden pro Woche zu.

Durch die klare Struktur der Woche an zwei aufeinander folgenden Tagen mit Therapie und fünf Tagen ohne Therapie konnte sich Patrik orientieren. Er erlebte, dass ich auf ihn wartete und ihm meine ganze Aufmerksamkeit schenkte. Er sah, dass das Spielzimmer wieder aufgeräumt war und nahm an, ich räume die Unordnung weg oder schiebe sie so weg, wie er es tut. Meine Deutungen konnte er überraschend gut aufnehmen und seine Eifersucht meinen Männern und Therapiekindern gegenüber zeigen.

Weiterer Verlauf der Analyse

Die Osterpause stellte ein großes Problem für ihn dar, es ist „wie sterben“, sagte er und rollte sich auf der Couch wie ein sterbendes Tier zusammen. Er bringt Bücher von sich zu Hause mit, die ich mit einem Stempel versehen soll. Meine Deutung, dass er etwas von mir bei sich haben will, wenn er mich in den zwei Wochen Osterpause nicht erreichen kann, stimmt er zu. Fürsorglich packt er die gestempelten Bücher ein. Dazwischen tritt er mich zwei Mal gegen die Schienbeine, was ich aus Ausdruck seiner Wut verstehe, so lange weg zu sein, was er akzeptiert. Als ich ihm sage, dass er jetzt drei Mal pro Woche kommen kann, putzt er alle drei Fenster mit einem nassen Papierhandtuch. Ich sage, er will mir zeigen, dass er ganz brav sein und unseren Raum schön machen will. In der ersten Stunde nach der Osterpause brüllt er mich als ungeduldiger Vater immer wieder an, ich bin zu langsam, langsam, wie eine Schnecke. Er beschimpft mich, wie deppert ich bin. Als ich ihm sage, wie er wütend ist, weil die Zeit ohne Stunden ihm so endlos erschienen und die Zeit so langsam vergangen ist, ändert sich seine Stimmung. Er spitzt alle Buntstifte und packt den Müll sorgfältig als Geschenk in ein Papier, das er nach Hause mitnehmen will. Er wünscht sich neue Ölkreiden und beginnt, Bäume und Personen zu zeichnen.

In den folgenden Stunden bittet er mich, etwas zu zeichnen, dazwischen brüllt er mich als langsames Kind immer wieder an, bekommt einen roten Kopf und beschimpft mich. Wenn ich in der Rolle des dummen Kindes sage, ich weiß nicht, wie man das zeichnet, wird er wütend und dann ganz verzweifelt und todunglücklich. In der Gegenübertragung spüre ich, wie mächtig ich bin, in der Rolle als langsames Kind den starken Vater bis zur Weißglut reizen zu können – und erschrecke bei diesem heftigen Gefühl.