Was heißt signifikant – geheilt oder nur etwas besser? Ein Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden zur Bewertung von Veränderungen der depressiven Symptomatik bei ambulanten Rehabilitanden

Zurück zum Zitat Calvert M, Brundage M, Jacobsen PB, Schünemann HJ, Efficace F. The CONSORT Patient-Reported Outcome (PRO) extension: Implications for clinical trials and practice. Health Qual Life Out. 2013;11:184. https://​doi.​org/​10.​1186/​1477-7525-11-184. CrossRef