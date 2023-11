„Meine Mutter war liebevoll, fürsorglich und nett!“

Das Ziel in einer bindungsorientierten Therapie ist die Modulation oder Verbesserung von dysfunktionalen inneren Arbeitsmodellen hin zu einem sicheren inneren Arbeitsmodell von Bindung (Strauß). Unsichere Bindung wird häufig auch als Zielvariable von Psychotherapieforschung betrachtet. Dazu veröffentlichten Taylor et al. () ein Review und auch weitere Autor*innen wiesen die Veränderbarkeit von Bindungsrepräsentationen durch Psychotherapie nach (Buchheim et al.a; Hörz-Sagstetter et al.; Kirchmann et al.; Levy et al.). Eine Mehrzahl von Studien berichtet von einer Zunahme an Bindungssicherheit, insbesondere unter der Behandlung mit psychodynamischen Verfahren (Buchheima). In einer Multicenter-Studie (Doering et al.) wurden in einem randomisiert-kontrollierten Design insgesamt 104 Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung mit einer Übertragungsfokussierten Psychotherapie (TFP; Kernberg et al.) bzw. einer Therapie von erfahrenen Psychotherapeuten, sog. Experienced Community Psychotherapists (ECP), behandelt. Bei den 104 Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung wurden die Veränderung der Bindungsrepräsentationen mittels AAI nach einem Jahr Behandlung untersucht (Buchheim et al.a). Zu Beginn der Behandlungen erhielten über 50 % der Patientinnen die Klassifikation „Unverarbeitetes Trauma“. In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass diejenigen Patientinnen, die mit TFP behandelt wurden, eine signifikante Veränderung von Bindungsrepräsentationen in Richtung Bindungssicherheit und Bindungsorganisation zeigten, im Vergleich zu den Patientinnen, die mit ECP behandelt wurden (Buchheim et al.a). Das AAI erfasste die strukturelle Veränderung in Bezug auf die inneren Arbeitsmodelle von Bindung (flexible Integrationsfähigkeit, Kohärenz) und eine integrierte Selbst- und Objektwahrnehmung auf einer sprachlichen objektivierenden Ebene (Buchheim et al.a; Levy et al.).