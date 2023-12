Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

04.12.2023 | Editorial Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen Editorial verfasst von: Ursula Narath, Reinhard Drobetz Erschienen in: Psychotherapie Forum

Auszug Das Heft 3–4/2023 möchte auf die aktuellen Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen fokussieren. Mit dieser nun vorliegenden Ausgabe gewähren wir Ihnen einen Einblick in unsere „Abenteuerreise“ als Herausgeber:innen: Anfänglich war das Schwerpunktheft „Kinder- und Jugendliche“ dem Bedarf geschuldet, der sich besonders nach der Corona-Ausnahmezeit aufgedrängt hat. Die Generation Alpha findet spezifische Rahmenbedingungen vor, die von rasanten technischen Entwicklungen bis hin zu massiven Unsicherheiten bezüglich Klimawandel, Pandemien, Massakern, Antisemitismus und Krieg geprägt sind. Die gesellschaftliche Wertigkeit, die die psychische Gesundheit einnimmt, konnte an den getätigten politischen Maßnahmen abgelesen werden, die Auswirkungen wurden an den Fluchten aus Sozialberufen ersichtlich, an erschöpften Eltern und nicht zuletzt daran, dass Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Entwicklungsherausforderungen zeitnahe Unterstützungen gebraucht hätten, damit den Reifeerfordernissen entsprochen werden kann und langfristig negative Auswirkungen unterbleiben. Und doch blieben vorerst Studien zu den drängenden Fragen spärlich, so als ob auch im Umfeld der Forscher:innen kaum Ressourcen verfügbar sind, um zusätzliche Arbeit zu leisten. …