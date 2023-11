Unter Beschuss mitten am Spielplatz in Kharkiw

Langsam herantasten an die Ängste, diese in eigenen Worten beschreiben, fühlen, was hochkommt, und darüber reden zu können unterstützte den Therapieprozess. So waren Sirenen und laute Geräusche aller Art anfangs für Alex unerträglich und haben Ängste ausgelöst und schreckliche Erinnerungen wachgerüttelt. Nach einigen Gesprächen und der Aufklärung darüber, wie sicher Österreich ist sowie in welcher Art Alarme zu erwarten sind und was Sirenen bedeuten können, haben für Erleichterung gesorgt. Doch dieser Information zu vertrauen, hat lange gedauert. So hat sich Alex anfangs immer unter dem Tisch versteckt, sobald ein Sirenenalarm zu hören war und konnte mithilfe der Kopfhörer abgelenkt und langsam beruhigt werden. Je mehr wir darüber gesprochen haben, je häufiger er eine positive korrigierende Erfahrung gemacht hat, desto mehr Vertrauen ist gewachsen. Im Frühjahr 2023 hat er auf meine erneute Frage diesbezüglich verwundert geantwortet: „Welche Sirenen?! Die höre ich gar nicht mehr. Gibt es die überhaupt noch? Ach ja, doch. Neulich sind wir im Park spazieren gegangen und da ist eine (Sirene) losgegangen. Nicht weiter schlimm, merke ich praktisch nicht mehr …“ Doch es war ein langer Weg.

Themen

Es sind jedoch nicht nur Ängste, sondern viele weitere Gefühle und starke Emotionen, die Alex begleiteten und die er als belastend empfand. Eine Mischung aus Wut, Zorn, Rachegefühl, Überfürsorglichkeit, Heimweh, Fremdsein, Verzweiflung. Aber auch Hoffnung, Liebe, Fürsorge, Zugehörigkeitsgefühl. Im Laufe der Therapie standen all diese Gefühle und Emotionen abwechselnd im Fokus, aber auch die Thematik der Familie sowie der Heimat generell. Mithilfe von Empathie, Kongruenz, aktivem Zuhören und einfühlendem Verstehen war es uns beiden möglich, all dies zu thematisieren und Stück für Stück zu bearbeiten.

Generell ist die Thematik der Freundschaften am stärksten herausgekommen. Einerseits hatte er tiefe Verlustgefühle in Bezug auf die Freundschaften aus der Heimat, und andererseits das große Bedauern darüber, in Österreich kaum einheimische Freund:innen gewonnen zu haben. Letzteres wühlte Alex immer wieder auf – insbesondere deswegen, weil er über eine ziemlich lange Zeit hier in der Schule gemobbt wurde. Die Gründe dafür waren einerseits die fehlenden Deutschkenntnisse und andererseits die offensichtliche Vernarbung seines gesamten Oberkörpers. Dies endete lange in einem Teufelskreis, da es Alex aufgrund von Sprachbarrieren unmöglich war, sich zu erklären oder zu verteidigen, was schließlich in beidseitiger Wut und Hass mündete. Doch niemand durfte sich einmischen. Alex war der Überzeugung, es selbst lösen zu müssen. Auch hier hatte er eine zu hohe Erwartung an sich selbst und an die kulturspezifische Einstellung, „wie ein Mann zu sein und zu agieren hat“. Durch lange Gespräche darüber, viele gemalte und anschließend verbrannte Bilder voller Wut und Zorn sowie mithilfe eines Wohnwechsels war Mobbing endlich kein Thema mehr.

Im Winter wurde auch das Thema Wohnwechsel durch unzureichende Beheizung immer akuter. Dies führte dazu, dass die Kinder öfter krank waren und die Mutter von Alex sich große Sorgen machte, ob seine Wunden sich dadurch nicht entzünden. Schließlich wurde es den Erwachsenen bewusst, dass es im Sinne der Kinder notwendig war, um Hilfe zu bitten und so wendete sich alles zum Guten. Alex schrie vor Freude: „Schau, wir haben jetzt eine eigene Wohnung! Sogar mit einem Zimmer für jeden von uns“. In der Therapie waren gleich darauf große Fortschritte festzustellen. Doch es war nicht nur der Wohnungswechsel allein, der dies bewirkte. Es war auch die Tatsache, dass viele Einwohner:innen des Ortes erfuhren, was den Betroffenen widerfahren ist. Auch die Mitschüler.innen haben nun verstanden, woher die vielen Narben von Alex stammen, was der Grund für sein Stottern war sowie woher Schwierigkeiten beim Deutschlernen kommen. Das Mobbing hat sich schlagartig gebessert. Und auch wenn nicht sofort neue Freundschaften entstanden sind, so ist das Verhältnis unter den Mitschüler:innen besser geworden. Dies spiegelte sich in der Therapie wider.

Was außerdem für positive Veränderung gesorgt hat, war eine Stärkenaktivierung mithilfe der Spieltherapie. Da Alex sich grundsätzlich schwer öffnet und schon gar nicht über seine Beschwerden berichtet, war eine spielerische Auseinandersetzung in Form eines freien Spiels eine Abhilfe. So haben wir gemeinsam festgestellt, dass Geografie eine große Leidenschaft von Alex ist. Dies hat uns viele Stunden beschert, wo Alex mich gedanklich mit auf seine Reisen genommen hat und wir uns dadurch auch den Themen Heimat, Heimweh, Rückkehr und Integration nähern konnten.

So verschlossen Alex auf den ersten Blick zu sein scheint, ist er auch recht kreativ und hat viele Hobbys. Dazu gehören auch Lego oder Thermomosaik. Auch seine Mama hat dies immer unterstützt. Auch Malen wirkt auf Alex positiv. Es löst etwas auf, transformiert und hilft bei der Verarbeitung von schwierigen Emotionen. So waren die Zeichnungen und Bilder anfangs sehr dunkel und von Gewalt überlagert und deren anschließende Vernichtung (Verbrennen, Zerreißen) war eine Art Ritual geworden. Mit dem Fortschritt in der Therapie wurden die Bilder zunehmend weniger aggressiv, die Farben heller, die Themen hoffnungsvoller.