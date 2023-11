Therapeutische Märchen als Abschiedsgeschenk in der Kinderpsychotherapie

Abschied personzentriert verstehen

2004 ) definiert Abschied als „Trennung, von jemandem, etwas“ . Abschiede und Trennungen sind einerseits lebenslange, oft auch notwendige oder unvermeidbare Begleiter und andererseits fällt es uns oftmals schwer, diese gut zu bewältigen. Bei meiner Literaturrecherche stieß ich immer wieder auf die Feststellung: Ein guter Abschied ist genauso wichtig wie ein guter Anfang (z. B., Müller-Ebert 2001 ; Hüsson 2012 ; Wakolbinger 2021 ). Andererseits kann der Abschied als ein sehr aufschlussreiches Spiegelbild der therapeutischen Beziehung betrachtet werden. Der Duden () definiertals. Abschiede und Trennungen sind einerseits lebenslange, oft auch notwendige oder unvermeidbare Begleiter und andererseits fällt es uns oftmals schwer, diese gut zu bewältigen. Bei meiner Literaturrecherche stieß ich immer wieder auf die Feststellung: Ein guter Abschied ist genauso wichtig wie ein guter Anfang (z. B., Müller-Ebert; Hüsson; Wakolbinger). Andererseits kann der Abschied als ein sehr aufschlussreiches Spiegelbild der therapeutischen Beziehung betrachtet werden.

„die abschließende Phase“ (Rogers 1972 , S. 197) gut durchdacht und umgesetzt sein. Dies ist insofern von Bedeutung, da bereits viele Kinder in ihrer Lebensgeschichte mit schmerzlichen und bedrohlichen Trennungs- und Verlusterfahrungen konfrontiert waren (vgl. Hüsson 2012 ). Im Sinne von Weinberger ( 2001 ) kann das Kind alte Abschiedserfahrungen in einem sicheren Rahmen erneut durchleben und im Optimalfall eine korrigierende Erfahrung, einen selbstgestalteten, personzentriert begleiteten und sogar lustvollen Abschied erleben. Gerade in einer beziehungsorientierten Psychotherapie mit Kindern will(Rogers, S. 197) gut durchdacht und umgesetzt sein. Dies ist insofern von Bedeutung, da bereits viele Kinder in ihrer Lebensgeschichte mit schmerzlichen und bedrohlichen Trennungs- und Verlusterfahrungen konfrontiert waren (vgl. Hüsson). Im Sinne von Weinberger () kann das Kind alte Abschiedserfahrungen in einem sicheren Rahmen erneut durchleben und im Optimalfall eine korrigierende Erfahrung, einen selbstgestalteten, personzentriert begleiteten und sogar lustvollen Abschied erleben.

Zu Beginn des Abschiedsprozesses stellt sich in diesem Kontext die grundsätzliche Frage, was im Selbstkonzept des Kindes zum Thema Trennungen enthalten ist. Was kann noch nicht in das Selbstkonzept 1 integriert werden? Wie zeigen sich die Inkongruenzen 2 des Kindes? Was will liebevoll beachtet werden? Was brauche ich, um dem Kind bis zum Schluss authentisch begegnen zu können? Wodurch zeigt sich die Aktualisierungstendenz 3 , und ist im inneren Bezugsrahmen 4 des Kindes Vertrauen und Zuversicht in und für die Zukunft angelegt?

1992 ) schreibt über den Therapieabschluss in der personzentrierten Psychotherapie mit Erwachsenen, dass sowohl der Anfang wie auch der Abschluss einer Therapie grundsätzlich in der Autonomie der Klient:innen liegen. Für Psychotherapeut:innen bedeutet dies, gut auf eigene Empfindungen zu achten und zu entscheiden, welche davon Klient:innen gegenüber ausgedrückt werden wollen. Die personzentrierten Grundhaltungen (Kongruenz, Empathie und bedingungsfreie Wertschätzung) hält Pawlowsky (ebd.) auch in der Abschlussphase für alles entscheidend, da Mängel in der therapeutischen Beziehung in der Art und Weise des Abschlusses unzweifelhaft sichtbar werden. Ähnlich drückt sich Robert Stipsits ( 1999 ) in seinem Hinweis aus, dass der Beginn und die Entwicklung der Beziehung gerade in einer existentiell auf die Beziehung bauenden personzentrierten Psychotherapie wichtig ist und ihre Prüfung in der Bewältigung des Abschiednehmens einander Wertschätzender erfährt (Stipsits 1999 , S. 245). Gerhard Pawlowsky () schreibt über den Therapieabschluss in der personzentrierten Psychotherapie mit Erwachsenen, dass sowohl der Anfang wie auch der Abschluss einer Therapie grundsätzlich in der Autonomie der Klient:innen liegen. Für Psychotherapeut:innen bedeutet dies, gut auf eigene Empfindungen zu achten und zu entscheiden, welche davon Klient:innen gegenüber ausgedrückt werden wollen. Die personzentrierten Grundhaltungen (Kongruenz, Empathie und bedingungsfreie Wertschätzung) hält Pawlowsky (ebd.) auch in der Abschlussphase für alles entscheidend, da Mängel in der therapeutischen Beziehung in der Art und Weise des Abschlusses unzweifelhaft sichtbar werden. Ähnlich drückt sich Robert Stipsits () in seinem Hinweis aus, dass der Beginn und die Entwicklung der Beziehung gerade in einer existentiell auf die Beziehung bauenden personzentrierten Psychotherapie wichtig ist und ihre Prüfung in der Bewältigung des Abschiednehmens einander Wertschätzender erfährt (Stipsits, S. 245).

„Normalisieren“ (Lasogga und Gasch 2011 , S. 113) von Abschieden bringt Betroffenen oft Erleichterung und ein Verständnis von Abschied als einen zum Leben gehörenden Teilaspekt des Erlebens, der alle Menschen betrifft. Dies zeigt, dass der Abschied ein wesentlicher Teil jeder psychotherapeutischen Beziehung ist und Therapeut:innen noch ein letztes Mal entscheidende Hinweise geben kann. Diese Hinweise können klarer verdeutlichen, was verstanden wurde und was es möglicherweise noch braucht, bevor die Beteiligten aus der therapeutischen Beziehung aussteigen und sich gut loslösen können. Optimalerweise erhalten Kinder eine Idee von Ermächtigung, wie sie auch künftige Abschiede und Trennungen in ihrem Leben gut und unbeschadet bewältigen können. Das(Lasogga und Gasch, S. 113) von Abschieden bringt Betroffenen oft Erleichterung und ein Verständnis von Abschied als einen zum Leben gehörenden Teilaspekt des Erlebens, der alle Menschen betrifft.

1992 ) bezeichnet die Phase der Beendigung als „Nagelprobe“ (S. 353) für das Gelingen einer Therapie. Barbara Reisel und Christine Wakolbinger ( 2006 , 2000 ) erkennen die Abschlussphase daran, dass Therapeutenperson und Kind gleichberechtigtere Partner mit je eigenen Wünschen, Gefühlen und Vorschlägen geworden sind. Die Therapeutenperson ist am Ende aktiver, da das Kind sich aufgrund gewonnener Freiheit stärker einbringen und auch abgrenzen kann. Es entwickelt sich eine „partnerschaftlichere Beziehung, in der neue Interessen entstehen“ (Wakolbinger 2000 , S. 59). Sabine Weinberger ( 2001 ) nennt die letzte Phase „Realitätsbewältigung und Ablösung“ (S. 200). Für sie geht es auch in der Beendigungsphase darum, neu gewonnene Stärken und Kompetenzen auf die Lebensbereiche außerhalb der Therapie zu übertragen. Ein Merkmal, das auf den Beginn der Beendigungsphase hinweist, sei, so Weinberger ( 2001 ), dass Kinder in dieser Phase oft unaufgefordert von ihren zuletzt gemachten Erfahrungen erzählen. Personzentrierte Psychotherapeut:innen legen sehr viel Wert auf den Beziehungsaufbau und die Beziehungsgestaltung. Der Abschied bzw. das Abschiednehmen bedeutet daher auch das Aussteigen aus dieser therapeutischen Beziehungsqualität. Die konkrete Frage dabei ist, wie es gelingen kann, dem/der Anderen etwas mit auf den Weg zu geben, um sich gut verabschieden zu können. W. Ehrmann () bezeichnet die Phase der Beendigung als(S. 353) für das Gelingen einer Therapie. Barbara Reisel und Christine Wakolbinger () erkennen die Abschlussphase daran, dass Therapeutenperson und Kind gleichberechtigtere Partner mit je eigenen Wünschen, Gefühlen und Vorschlägen geworden sind. Die Therapeutenperson ist am Ende aktiver, da das Kind sich aufgrund gewonnener Freiheit stärker einbringen und auch abgrenzen kann. Es entwickelt sich eine „partnerschaftlichere Beziehung, in der neue Interessen entstehen“ (Wakolbinger, S. 59). Sabine Weinberger () nennt die letzte Phase(S. 200). Für sie geht es auch in der Beendigungsphase darum, neu gewonnene Stärken und Kompetenzen auf die Lebensbereiche außerhalb der Therapie zu übertragen. Ein Merkmal, das auf den Beginn der Beendigungsphase hinweist, sei, so Weinberger (), dass Kinder in dieser Phase oft unaufgefordert von ihren zuletzt gemachten Erfahrungen erzählen.

Der richtige Zeitpunkt für das Ende einer Kinderpsychotherapie ist dann gegeben, wenn alle Beteiligten (Bezugspersonen, Kind, Therapeut:in) ein Gefühl von Stimmigkeit verspüren. Im Idealfall hat sich die Symptomatik des Kindes gebessert und die Eltern bemerken, dass es dem Kind besser geht. Die Notwendigkeit der Therapieeinheit für das Kind hat an Bedeutung verloren. Im Rahmen des therapeutischen Prozesses wurden die wichtigsten Inkongruenzen bearbeitet, die Therapeutenperson fühlt sich nicht mehr so gebraucht und die Entwicklung des Kindes stagniert nicht mehr, sondern entfaltet sich. Im psychotherapeutischen Praxisalltag wird oftmals davon berichtet, dass es einen Punkt gibt, wo ganz deutlich spürbar wird, ab wann es möglich ist, die Psychotherapie zu beenden oder es noch offene Themen gäbe, bzw. wo Abschied spürbar oder denkbar wird und ab wann es genug ist. Wenn alle Beteiligten diesen Punkt zur selben Zeit wahrnehmen, ist das eine gute Voraussetzung für einen gelungenen Abschied.

2002 ), kann das Ende für beide Seiten ein komplizierter und u. U. schmerzhafter Prozess werden. Der Prozess des Abschiednehmens kann infolge damit eingeleitet werden, dem Kind in den letzten Sitzungen zu verdeutlichen, wie viele Stunden noch verbleiben (ev. mittels Kalender visualisiert). Zusätzlich sollten dem Kind in der Therapie Hilfen angeboten werden, um Übergänge (z. B. zu einer neuen Therapeutenperson oder ggf. neuen Gruppe) zu erleichtern. Auch Goetze (ebd.) betont, dass es sich bei der therapeutischen Beziehung um eine Arbeitsbeziehung handelt, die früher oder später zu einem Ende kommen muss und dem Kind daher verständlich und angepasst zu erklären ist. Dieser Optimalfall ist jedoch nicht immer möglich oder aus unterschiedlichsten Gründen nicht immer umsetzbar. Dann, so Herbert Goetze (), kann das Ende für beide Seiten ein komplizierter und u. U. schmerzhafter Prozess werden. Der Prozess des Abschiednehmens kann infolge damit eingeleitet werden, dem Kind in den letzten Sitzungen zu verdeutlichen, wie viele Stunden noch verbleiben (ev. mittels Kalender visualisiert). Zusätzlich sollten dem Kind in der Therapie Hilfen angeboten werden, um Übergänge (z. B. zu einer neuen Therapeutenperson oder ggf. neuen Gruppe) zu erleichtern. Auch Goetze (ebd.) betont, dass es sich bei der therapeutischen Beziehung um eine Arbeitsbeziehung handelt, die früher oder später zu einem Ende kommen muss und dem Kind daher verständlich und angepasst zu erklären ist.

Besonders schwierig ist ein vorzeitiges Ende, wie es in der Praxis manchmal, z. B. durch eine Beendigung seitens der Eltern, gegeben sein kann oder durch einen Arbeitsplatzwechsel der Therapeutenperson erforderlich wird. In diesen Fällen ist es von besonderer Bedeutung, sowohl die dadurch auftauchenden Gefühle bei der Therapeutenperson selbst (das Kind „im Stich lassen“, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, usw.) wie auch bei den Eltern (Verlassen werden, allein zu sein, abgelehnt zu werden, usw.) und bei dem Kind (Wut, Verlassenwerden, Verlustängste, Kränkung, Trauer, Schmerz, usw.) gut zu spüren, auszudrücken und gemeinsam zu bewältigen.

Dies bedeutet vor allem für Therapeut:innen, ihre eigenen Gefühle gut zu reflektieren und ev. in der Selbsterfahrung oder Supervision zu besprechen, um infolge für die Wahrnehmung der Bedürfnisse aller Beteiligten frei zu sein. Gelingt es, diesen aufkommenden Gefühlen ausreichend Raum zu geben, kann für das Kind der Weg für eine korrigierende Erfahrung geebnet werden. Wichtig ist es, dass Kinder im Falle von Verlusterlebnissen (z. B. Schulwechsel, Tod des Großvaters, usw.) begleitet werden, d. h. mit ihren Wahrnehmungen und Empfindungen im Fokus stehen dürfen und eine Person nur für sie da ist, um sie in den Abschied hinein und hindurch zu begleiten. Diesen Raum zu bekommen, gemeinsam im Dialog zu sein und darüber sprechen zu dürfen, ist eine wertvolle Erfahrung für alle Beteiligten, allen voran für das Kind.

Kinder erleben in ihrem realen Alltag oft einsame und schweigsame Abschiede. In der Kinderpsychotherapie ist das anders. Kinder und deren Bezugspersonen erleben in der Therapeutin oder dem Therapeuten eine Person, die in erster Linie auf das Befinden der beteiligten Personen achtet und es ermöglicht, den Abschied bedarfsorientiert selbst zu gestalten.