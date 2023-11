Mediennutzung Heranwachsender: Eine Herausforderung in Public Health-Dimension … in all seiner diagnostischen Tragweite

Fehlende oder ungenügende Operationalisierung

Unscharfe Mehrdeutigkeit, die zu Missverständlichkeiten führt

Fehlender Bezug zum Verhalten

Fehlende Kompatibilität mit international anerkannten diagnostischen Klassifikationen und

Terminologisch bedingte Stigmatisierungspotenziale

Das amerikanische ‚Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders‘ führt in seiner aktuell fünften Fassung (DSM‑5, 2013) – als vorbehaltliche Forschungsdiagnose – seit dessen Implementierung das diagnosefähige Störungsbild „Internet Gambling Disorder“ (Petry und O’Brian). Auch die aktuell in ihrer Etablierung befindliche ‚International Classification of Diseases and Related Health Problems‘ in elfter Fassung (ICD-11-GE) integriert die Problematik unter der Klassifikation ‚Glücksspiel- und Computerspielstörung‘. Klassifiziert ist demnach einerseits die Diagnose ‚Computerspielstörung oder abhängiges Computerspielen‘ (Gaming Disorder, ICD-11-Code 6C51). Im Gegensatz zur dichotom ausgerichteten Vorgängerversion ICD-10, bei der Computerspielen lediglich indirekt und zumeist unter den Codierungen ‚Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle‘ (ICD-10 Code F.63.8) oder aber unter ‚Sonstige näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung‘ (ICD-10 Code F.68.8) klassifiziert wurde, ist es nun andererseits auch möglich, die Vorstufe einer Störung, die gewohnheitsmäßige Nutzung als ‚Gefährliches Computerspielen‘ (‚Hazardous Gaming‘, ICD-11-Code QE22) zu klassifizieren. Dieser Erweiterung in der neuen ICD-Fassung entspricht einer Adaption an ein sich erweiterndes ätiologisches Krankheitsverständnis. Dieser neuen Klassifikation folgte einem 2021 von einer Expertenkommission vorgelegten Positionspapier (Rumpf et al., S. 181–185). Kritisiert werden muss an dieser Stelle aufgrund der zuvor erfolgten Ausführungen zur Mediennutzung durch Heranwachsende, dass aktuell die Soziale-Netzwerke-Nutzungsstörung (SNS), die primär den femalen Präferenzen entspricht, genauso (noch) nicht klassifiziert ist, wie weitere relevante Störungen; die befragten Experten nennen hier die Pornografie-Nutzungsstörung (PNS) und die Shoppingstörung (ShS). Was die diagnostische Grundlage von gewohnheitsmäßiger Mediennutzung oder gar einer Störung betrifft, so liegen anhand von Biomarkeranalysen erste neurobiologische Korrelationen für die in der ICD 11 angegebene Computerstörung und die aktuell noch nicht aufgeführten Soziale-Netzwerke-Nutzungsstörung (SNS) seit 2017 vor (vgl. Tereshchenko und Kasparov; Park et al.). Für eine übergangsweise Frist, die durchaus noch die Dauer einer Dekade in Anspruch nehmen kann, bleibt somit flächendeckend immer noch der unbefriedigende Weg, als diagnostisches Tool die empiriebasierten Fragebögen in Form von Selbstauskünften zu nutzen. Die befragten Experten unterstrichen im Rahmen der Leitfadeninterviews die Probleme empirischer Konstruktbildungen in Form von fünf Problembereichen: