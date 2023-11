Psychisch belastete Jugend?

Hintergrund

2020 ). Gerade in entwicklungssensitiven Perioden des Kindes- und Jugendalters besteht ein erhöhtes Risiko für weitreichende psychische Folgen derartiger Einschränkungen (Ellis und Zarbatany 2017 ). Dementsprechend wurden erhöhte Prävalenzraten von Depression, Angst, posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und Schlafschwierigkeiten (Barendse et al. 2021 ; Pieh et al. 2021 ; Ravens-Sieberer et al. 2022 ) sowie ein Anstieg internalisierender Verhaltensweisen, aggressivem Verhalten, PTBS sowie affektiver und angstbezogener Störungen (Hawke et al. 2021 ; Wenter et al. 2022 ) festgestellt. Durch den Ausbruch der COVID-19 Pandemie erlebten Menschen weltweit wiederholte Einschränkungen in ihrer Lebensführung. Bereits im ersten Pandemiejahr wurde eine deutliche Zunahme der psychischen Belastung in der Allgemeinbevölkerung, im Besonderen bei Kindern und Jugendlichen, verzeichnet (Brooks et al.). Gerade in entwicklungssensitiven Perioden des Kindes- und Jugendalters besteht ein erhöhtes Risiko für weitreichende psychische Folgen derartiger Einschränkungen (Ellis und Zarbatany). Dementsprechend wurden erhöhte Prävalenzraten von Depression, Angst, posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und Schlafschwierigkeiten (Barendse et al.; Pieh et al.; Ravens-Sieberer et al.) sowie ein Anstieg internalisierender Verhaltensweisen, aggressivem Verhalten, PTBS sowie affektiver und angstbezogener Störungen (Hawke et al.; Wenter et al.) festgestellt.

2023 ; Ravens-Sieberer et al. 2022 ). In Europa und in den Vereinigten Staaten zeigte sich dies am deutlichsten an der Anzahl an Akutvorstellungen an KJPs, im Zuge welcher Patient:innen ohne Wartezeit vorstellig (z. B. aufgrund akuter Gefährdung, krisenhafter Zustände oder heftiger Impulsdurchbrüche) wurden. Über den Verlauf der Pandemie kam es zu einer merklichen Zunahme dieser (Chadi et al. 2021 ; Leeb 2020 ; Sevecke et al. 2023 ; Yard et al. 2021 ). Leeb ( 2020 ) berichteten von gesteigerten Vorstellungen bei Jugendlichen um 31 % und Sevecke et al. ( 2023 ) von einem Anstieg von 40,1 % an Akutvorstellungen. Korrespondierend mit diesem Anstieg wurde eine Zunahme des kinder- und jugendpsychiatrischen (KJP) Versorgungsbedarfs verzeichnet (Holtmann et al.; Ravens-Sieberer et al.). In Europa und in den Vereinigten Staaten zeigte sich dies am deutlichsten an der Anzahl an Akutvorstellungen an KJPs, im Zuge welcher Patient:innen ohne Wartezeit vorstellig (z. B. aufgrund akuter Gefährdung, krisenhafter Zustände oder heftiger Impulsdurchbrüche) wurden. Über den Verlauf der Pandemie kam es zu einer merklichen Zunahme dieser (Chadi et al.; Leeb; Sevecke et al.; Yard et al.). Leeb () berichteten von gesteigerten Vorstellungen bei Jugendlichen um 31 % und Sevecke et al. () von einem Anstieg von 40,1 % an Akutvorstellungen.

2021 ; Sevecke et al. 2023 ). Insgesamt nahm die akute Suizidalität in den Corona-Jahren 2020/2021 zu (Chadi et al. 2021 ; Ravens-Sieberer et al. 2022 ; Sevecke et al. 2023 ), wobei sich dahingehend ein heterogenes Bild zeigt. Während bei Sevecke et al. ( 2023 ) die Anzahl der Aufnahmen aufgrund akuter Suizidalität in den Jahren 2020/2021 im Vergleich zu den Jahren 2018/2019 stabil war, wurde in Studien aus Deutschland und den USA von einem anfänglichen Absinken der Suizidalitätsraten zu Beginn der Pandemie berichtet (Bruns et al. 2022 ; Yard et al. 2021 ). Weitere Gründe einer Vorstellung beinhalteten autoaggressive nichtsuizidale Handlungen sowie fremdgefährdende und externalisierende Verhaltensweisen (Eichinger et al. 2021 ; Sevecke et al. 2023 ). Bereits vor der Pandemie stellten suizidale Gedanken und Suizidalität den häufigsten Vorstellungsgrund an KJP Abteilungen dar (Eichinger et al.; Sevecke et al.). Insgesamt nahm die akute Suizidalität in den Corona-Jahren 2020/2021 zu (Chadi et al.; Ravens-Sieberer et al.; Sevecke et al.), wobei sich dahingehend ein heterogenes Bild zeigt. Während bei Sevecke et al. () die Anzahl der Aufnahmen aufgrund akuter Suizidalität in den Jahren 2020/2021 im Vergleich zu den Jahren 2018/2019 stabil war, wurde in Studien aus Deutschland und den USA von einem anfänglichen Absinken der Suizidalitätsraten zu Beginn der Pandemie berichtet (Bruns et al.; Yard et al.). Weitere Gründe einer Vorstellung beinhalteten autoaggressive nichtsuizidale Handlungen sowie fremdgefährdende und externalisierende Verhaltensweisen (Eichinger et al.; Sevecke et al.).

2021 ) und die Entwicklung psychischer Probleme nach Belastung (Fong und Iarocci 2020 ) identifiziert. In US-amerikanischen Notaufnahmen nahmen Vorstellungen von weiblichen Jugendlichen wegen mutmaßlicher Suizidversuche ab Sommer 2020 kontinuierlich zu und erreichten im März 2021 ihren Höhepunkt. Die Vorstellungen von männlichen Jugendlichen blieb in diesem Zeitraum gleich (Yard et al. 2021 ). Bruns et al. ( 2022 ) berichteten hingegen von einem inversen Effekt. Insgesamt scheint das weibliche Geschlecht einen Prädiktor für die Entwicklung internalisierender Störungen (Chadi et al. 2021 ; Frisch 2023 ), das männliche für externalisierende Störungen (Eichinger et al. 2021 ; Wenter et al. 2022 ), darzustellen. Das weibliche Geschlecht wurde als Risikofaktor für Suizidalität (Hawke et al.) und die Entwicklung psychischer Probleme nach Belastung (Fong und Iarocci) identifiziert. In US-amerikanischen Notaufnahmen nahmen Vorstellungen von weiblichen Jugendlichen wegen mutmaßlicher Suizidversuche ab Sommer 2020 kontinuierlich zu und erreichten im März 2021 ihren Höhepunkt. Die Vorstellungen von männlichen Jugendlichen blieb in diesem Zeitraum gleich (Yard et al.). Bruns et al. () berichteten hingegen von einem inversen Effekt. Insgesamt scheint das weibliche Geschlecht einen Prädiktor für die Entwicklung internalisierender Störungen (Chadi et al.; Frisch), das männliche für externalisierende Störungen (Eichinger et al.; Wenter et al.), darzustellen.

2022 ) berichteten, dass weniger als ein Prozent der unter Zwölfjährigen akut vorstellig wurde. Jugendliche (13–17 Jahre) wurden häufiger aufgrund von suizidalen Gedanken oder Handlungen in Notaufnahmen vorstellig (Leeb 2020 ; Madigan et al. 2023 ). Frisch ( 2023 ) berichtete, dass 80 % aufgenommener Patient:innen zwischen 13 und 18 Jahre alt waren, mit einem Höhepunkt der Aufnahmezahlen um das 16. Lebensjahr. Neben Geschlechterdifferenzen existieren auch Unterschiede bei der Differenzierung nach Altersgruppen. Bruns et al. () berichteten, dass weniger als ein Prozent der unter Zwölfjährigen akut vorstellig wurde. Jugendliche (13–17 Jahre) wurden häufiger aufgrund von suizidalen Gedanken oder Handlungen in Notaufnahmen vorstellig (Leeb; Madigan et al.). Frisch () berichtete, dass 80 % aufgenommener Patient:innen zwischen 13 und 18 Jahre alt waren, mit einem Höhepunkt der Aufnahmezahlen um das 16. Lebensjahr.

o.J. ). Sie wird von der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) Hinterbrühl und einer dislozierten Ambulanz und Tagesklinik am Standort Wiener Neustadt durch das Landesklinikum Baden-Mödling abgedeckt. Insgesamt stehen 30 stationäre Behandlungsplätze und 20 tagesklinische Plätze für das Einzugsgebiet zur Verfügung. Somit fehlen in diesem Einzugsgebiet laut Strukturplan 28 Betten. Die empfohlene Bettenmessziffer (BMZ) beläuft sich auf 0,1 (0,08–0,12), die jedoch mit 0,06 derzeit nicht erreicht wird. Die KJP Versorgung des Industrieviertels (ambulant, akut, stationär) sowie des nördlichen Burgendlands (akut, stationär) umfasst ein Einzugsgebiet von 773.264 Personen (Noske). Sie wird von der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) Hinterbrühl und einer dislozierten Ambulanz und Tagesklinik am Standort Wiener Neustadt durch das Landesklinikum Baden-Mödling abgedeckt. Insgesamt stehen 30 stationäre Behandlungsplätze und 20 tagesklinische Plätze für das Einzugsgebiet zur Verfügung. Somit fehlen in diesem Einzugsgebiet laut Strukturplan 28 Betten. Die empfohlene Bettenmessziffer (BMZ) beläuft sich auf 0,1 (0,08–0,12), die jedoch mit 0,06 derzeit nicht erreicht wird.

Seit Beginn der Pandemie wurde in Österreich und anderen Ländern ein Anstieg des KJP Versorgungs- und Behandlungsbedarfs mit besonderer Verschärfung im akutpsychiatrischen Bereich beobachtet. In der vorliegenden Studie soll dieser Bedarf für das Einzugsgebiet der KJPP Hinterbrühl erstmals systematisch erhoben und abgebildet werden. Es sollen (1) Einblicke in den gegenwärtigen Versorgungsbedarf und die Akuität der KJP Auftragslage ermöglicht, (2) im Zeitraum vorgestellte Patient:innen charakterisiert und (3) praktische Implikationen abgeleitet werden.