Zurück zum Zitat Mann ON, Kong CS, Lucas ES, Brosens JJ, Hanyaloglu AC, Brighton PJ (2022) Expression and function of the luteinizing hormone choriogonadotropin receptor in human endometrial stromal cells. Sci Rep 12(1):8624. https://​doi.​org/​10.​1038/​s41598-022-12495-9 CrossRefPubMedPubMedCentral