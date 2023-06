Die Transvaginalsonographie ist entscheidend bei Diagnose und Bedrohung durch die ektope Schwangerschaft

Allgemein sollte bei einem positiven Schwangerschaftstest immer eine ECP ausgeschlossen werden []. Mehrere Risikofaktoren sind bekannt und umfassen eine vorgängige ECP, Tubenoperationen, Adnexitiden und die Endometriose []. Klinisch treten vor allem abnorme vaginale Blutungen und Unterbauchschmerzen auf; jedoch sind asymptomatische Verläufe nicht selten, sogar bei Vorliegen eines relevanten Hämatoperitoneums (in bis zu 10 %; []). Die Transvaginalsonographie (TVS) hat sich zusehends sowohl in der Diagnosestellung als auch zur Einschätzung der Therapiedringlichkeit einer ECP als Diagnostikum der Wahl etabliert [].

Die ektope Schwangerschaft („ectopic pregnancy“ [ECP]) ist weltweit mit einem Anteil von 75 % immer noch die führende Ursache maternaler Todesfälle im ersten Trimenon. Um Mortalität und Morbidität so tief wie möglich zu halten, ist eine zuverlässige Diagnose möglichst vor dem Auftreten einer okkulten Hämorrhagie essenziell []. Definitionsgemäss wird von einer ECP gesprochen, sobald sich eine Blastozyste ausserhalb des Cavum uteri einnistet; am häufigsten (zu rund 90 %) ist diese in der Tube zu finden [].

Ultraschalldiagnostik der ektopen Schwangerschaft

10 ]. Heutzutage werden auch das „blob sign“ und „bagel sign“ als eindeutige sonomorphologische Zeichen einer ECP anerkannt [ 11 , 12 ]. Das „blob sign“ beschreibt eine scharf begrenzte, inhomogene, meist ellipsoide Raumforderung mit myometriumähnlicher Echogenität (pathophysiologisch entsprechend einer Hämatosalpinx ohne sicher nachweisbare Anteile eines Schwangerschaftsprodukts). Das „bagel sign“ beschreibt einen echogenen Ring mit zentral echoleerer kreisförmiger Struktur, meist in eine auffällige Umgebung eingebettet (pathophysiologisch entsprechend einer Fruchthöhle umgeben von Chorionzotten und Hämatom; Abb. 1 2 Abb. 1 a „blob sign“: inhomogene elliptische Raumforderung, b „bagel sign“: echogener Ring von variabler Dicke, welcher eine unilokuläre, runde, zentrische oder exzentrische Zyste ohne Inhalt umfasst, c Dottersack (+DS): „bagel sign“ mit rundem Dottersack, d Embryo (+EMB): „bagel sign“ mit Embryo ohne Herzaktion, meist ebenfalls mit Dottersack, e Herzaktion (+HA): Embryo mit Herzaktion, „lebende ECP“. (Mit Genehmigung aus [ 13 ]. © Thieme. Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CC BY-Lizenz dieser Publikation.) Eindeutige sonographische Zeichen einer ektopen Schwangerschaft („ectopic pregnancy“ [ECP]). Sonomorphologische Typen einer ECP in der TVS:„blob sign“: inhomogene elliptische Raumforderung,„bagel sign“: echogener Ring von variabler Dicke, welcher eine unilokuläre, runde, zentrische oder exzentrische Zyste ohne Inhalt umfasst,Dottersack (+DS): „bagel sign“ mit rundem Dottersack,Embryo (+EMB): „bagel sign“ mit Embryo ohne Herzaktion, meist ebenfalls mit Dottersack,Herzaktion (+HA): Embryo mit Herzaktion, „lebende ECP“. (Mit Genehmigung aus []. © Thieme. Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CC BY-Lizenz dieser Publikation.) Abb. 2 a Das „bagel sign“ einer tubaren ECP muss strikt ausserhalb des Ovars liegen. b–d Ein CL in Bagel-ähnlicher Morphologie kann gelegentlich schwierig von einer ECP mit „bagel sign“ differenzierbar sein. e , f Hilfreich ist die Darstellung des Ovars durch Drehen der Ultraschallsonde um 90 Grad nach Zentrierung des Bagels. (Mit Genehmigung aus [ 13 ]. © Thieme. Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CC BY-Lizenz dieser Publikation.) „Bagel sign“ einer ektopen Schwangerschaft („ectopic pregnancy“ [ECP]) vs. Bagel-ähnliches Corpus luteum (CL).Das „bagel sign“ einer tubaren ECP muss strikt ausserhalb des Ovars liegen.Ein CL in Bagel-ähnlicher Morphologie kann gelegentlich schwierig von einer ECP mit „bagel sign“ differenzierbar sein.Hilfreich ist die Darstellung des Ovars durch Drehen der Ultraschallsonde um 90 Grad nach Zentrierung des Bagels. (Mit Genehmigung aus []. © Thieme. Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CC BY-Lizenz dieser Publikation.) × × Im Ultraschall stellen sich die ECP sehr unterschiedlich dar. Über viele Jahre wurden eine Ringstruktur mit Dottersack, ein Embryo ohne Herzaktion sowie ein Embryo mit Herzaktion ausserhalb der uterinen Kavität als spezifische, zuverlässige respektive eindeutige Zeichen einer ECP betrachtet []. Heutzutage werden auch das „blob sign“ und „bagel sign“ als eindeutige sonomorphologische Zeichen einer ECP anerkannt []. Das „blob sign“ beschreibt eine scharf begrenzte, inhomogene, meist ellipsoide Raumforderung mit myometriumähnlicher Echogenität (pathophysiologisch entsprechend einer Hämatosalpinx ohne sicher nachweisbare Anteile eines Schwangerschaftsprodukts). Das „bagel sign“ beschreibt einen echogenen Ring mit zentral echoleerer kreisförmiger Struktur, meist in eine auffällige Umgebung eingebettet (pathophysiologisch entsprechend einer Fruchthöhle umgeben von Chorionzotten und Hämatom; Abb.). Schwierigkeiten kann die Differenzierung zwischen einem „bagel sign“ und einem Corpus luteum in Bagel-Morphologie bereiten (Abb.).

In einer retrospektiven Kohortenstudie von 321 Patientinnen mit sonographischer ECP-Diagnose und anschliessender Operation haben wir die prädiktiven Werte der oben genannten fünf sonomorphologischen Typen („blob sign“, „bagel sign“, Darstellung eines Dottersacks sowie Embryos ohne oder mit Herzaktion) sowie weiterer sonographischer Kriterien („Softmarker“: Endometriumdicke, Pseudogestationssack, maximaler ECP-Durchmesser, freie Flüssigkeit) und auch demografische Daten, Risikofaktoren, Symptomatik, HCG-Spiegel, Vortherapien, intraoperative Befunde sowie die Histologie mit Follow-up untersucht. Allein durch die Anwendung der fünf sonomorphologischen Typen konnte präoperativ bei 85 % eine schlüssige ECP-Diagnose gestellt und bei 12 % eine ECP stark vermutet werden. Die sonographische Diagnose einer ECP wurde in fast allen Fällen intraoperativ (97 %) und histologisch (99 %) bestätigt; in den restlichen 11 Fällen (3 %) erfolgte im Anschluss eine Kürettage. Hierunter wurde in 9 Fällen histologisch eine intrauterine Schwangerschaft ausgeschlossen und in 3 Fällen lag ein Abort vor. Drei sonographisch vermutete tubare ECP-Fälle wurden intraoperativ nicht bestätigt (falsch-positive Rate: 1 %). Es ergab sich damit ein positiver prädiktiver Wert für die Diagnostik anhand der fünf sonomorphologischen ECP-Typen von 99,1 % (95 %-CI 97,2–99,7 %), unabhängig von der Lokalisation der ECP.

Bemerkenswerterweise war freie Flüssigkeit im Ultraschall mehrheitlich (80 %) nicht an eine Ruptur der ECP gebunden. Bei der am häufigsten diagnostizierten tubaren ECP entstand das Hämatoperitoneum meist durch eine Blutung aus dem Fimbrientrichter, sodass in der bildgebenden Diagnostik eher von einer „hämorrhagischen ECP“ statt von einer „rupturierten ECP“ gesprochen werden sollte. Interessanterweise war die Wahrscheinlichkeit von freier Flüssigkeit am grössten beim Vorliegen eines „blob sign“. Die Höhe des HCG-Spiegels korrelierte nicht mit der Ausdehnung des Hämatoperitoneums. Auffällig war insgesamt die hohe Anzahl von ECP mit niedrigem respektive sehr niedrigem HCG (5 % < 100 IU/l, 2 % < 20 IU/l), wobei ein signifikantes Hämatoperitoneum auch bei sehr tiefem oder in zwei Fällen sogar nicht nachweisbarem HCG auftrat. Im ersten Fall handelte es sich um eine interstitielle ECP mit „bagel sign“ und im zweiten um eine tubare ECP mit Schmerzen und intraabdominaler Blutung. Wir empfehlen daher kurzfristige Kontrollabstände durchaus auch bei niedrigen HCG-Werten.

In der Kohortenanalyse zeigte sich auch, dass es keinen Verlass auf die Symptomatik zur Diagnosestellung einer ECP gab; Patientinnen erschienen aber bei Schmerzen im Schnitt 4,5 Tage früher bei den Ärzt*innen (nach 43 Tagen) als bei vaginaler Blutung.

Anzeige