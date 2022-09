Der Ergotismus – ein Ackerunkraut aus Mesopotamien wurde in Europa zum noch immer aktuellen Epidemie-Erreger

Auch heutzutage besteht die Gefahr der Gesundheitsgefährdung durch Ergotismus noch immer, wenn nicht die gesetzlichen Vorkehrungen konsequent durchgeführt werden. Darüber und über die Entstehung der Kenntnis des Ergotismus wird in der Folge berichtet.

Eines Abends anfangs Oktober dieses Jahres stürzte eine 19jährige Frau aus einer sehr armen Schäferfamilie bei der Feldarbeit plötzlich „laut über heftige Schmerzen in beiden Beinen, besonders in den Unterschenkeln“, schreiend zu Boden. Bei der bis zu diesem Zeitpunkt gesunden Frau waren etwa seit der Zeit ihrer Pubertät immer wieder anfallsweise ziehende Schmerzen in den Extremitäten aufgetreten, die unter Unwohlsein einige Tage angehalten hatten. Die anfangs unter heftigen Schmerzen sehr unregelmäßig ablaufende Menstruation ist bald gänzlich ausgeblieben. Davon abgesehen, ist sie bis zu dem plötzlichen Ereignis gesund geblieben. Sie wurde nach dem Sturz vom Feld nach Hause getragen und ins Bett gelegt. Die heftigen Schmerzen steigerten sich und es wechselten Fieber und eisige Kälte (Frigor glacialis). Nach etwa 12 bis 14 Tagen „hatten sich unter Fortdauer der heftigen Schmerzen und der übrigen Erscheinungen, zuerst um die Malleoli beider Unterschenkel, weiße Flecken gebildet, von der Größe bis zu einem Thalerstücke“ [ Ø 3,8 cm ]. Diese Flecken verfärbten sich dann livid, „während sich an anderen Stellen der Füße und der Unterschenkel bis vier Querfinger unterhalb der Kniegelenke immer mehr ähnliche Flecken gebildet hatten“, die später konfluierten. „Bis dahin hatte sich nur wenig Geschwulst eingestellt, und die Haut war an diesen Stellen immer trocken geblieben; endlich war die livide Farbe der Haut immer dunkler geworden, die Geschwulst hatte nach und nach, unter Fortdauer jener heftigen Schmerzen, zugenommen.“

Der mehrere Wochen nach Beginn der Erkrankung zugezogene Stadtwundarzt machte in die trockene und ganz schwarz gewordene Haut beider Unterschenkel mehrere kleine Einschnitte und begann kontinuierlich eine Räucherung mit Eichenrinden-Dekokt und Kamillenblüten-Aufguss. Während der Fortsetzung der Therapie war vier Querfinger breit unterhalb beider Kniegelenke eine Demarkationslinie entstanden, unterhalb der an den Inzisionsstellen konfluierende Geschwülste aus der Tiefe auftauchten. Diese brachen bald auf und entließen eine „missfarbene, ichoröse [] Flüssigkeit“. Binnen zwei bis drei Tagen waren ganze Muskelpartien abgestoßen worden, die gleichfalls ein dunkles, missfarbenes Ansehen hatten. Von der Demarkationslinie hingen jetzt „ganze Muskelpartien“ herab. Diese „hatten ein sehr dunkles missfarbiges Ansehen und soweit die Knochen entblößt waren, sahen sie erdfarbig, abgestorben und wie necrotisierte Knochen aus“. Schließlich brach nach einer kleinen Bewegung der linke Unterschenkel unterhalb der Wade ab (Abb.und). Am folgenden Tag wurden operativ am anderen Bein von der Demarkationslinie aus die gesunden Muskelpartien etwa 2 Zoll lang von den Knochen getrennt und mit einem Retraktor zurückgezogen, worauf der Knochen, so hoch wie es möglich war, abgesägt wurde. Die Blutgefäße mussten nicht abgebunden werden. „Ueberhaupt erfolgte auch während des Verlaufs der Krankheit keine Blutung.“ Unter guter Wundversorgung und Fürsorge vernarbten die Wunden und die Knochenstümpfe bedeckten sich mit „guten Fleischpolstern“. Nach einem halben Jahr war der Allgemeinzustand besser als vor der Krankheit, doch führte plötzlich eine Apoplexie zu geistigen Einschränkungen und Verlust der Sprache. Eine weitere Apoplexie verursachte ein Vierteljahr später den Tod der jungen Frau.

Eine in der Literatur geschilderte fürchterliche Erkrankung einer ganzen Familie gibt Sievers wieder []: Die Eltern und sechs Kinder klagten über heftige Schmerzen, die nur die unteren Extremitäten ergriffen; ein 4 Monate alter Säugling starb nach Abfall seiner Glieder, die Mutter und die anderen fünf Kinder verloren insgesamt sieben Unterschenkel und weitere vier einzelne Füße, also insgesamt elf Füße der sechs Personen, der Vater blieb unversehrt.

Sievers zitiert auch einen anderen schrecklichen Fall: Bei einem Bauern führte die Gangrän dazu, dass ihm „anfänglich alle Zehen, darauf beide Füsse abfielen, und endlich sich das Fleisch von beiden Unter- und Oberschenkeln trennte, und nichts weiter als die Knochen dieser Theile zurückliess“.

Nicht bei allen von der Krankheit Befallenen ist es zur vollen Ausbildung sich ausdehnender Gangrän gekommen. Bei manchen Kranken kam es bevor die Gangrän richtig entstand zu Symptomen, die im Abschnitt bei der Kriebelkrankheit beschrieben werden.

Hundert Jahre danach (1776) ließ die französische Société Royale de Médecine die als St.-Antonius-Feuer bezeichnete Erkrankung durch eine aus den Herren de Jussieu, Paulet, Saillant und Tessier gebildete Kommission untersuchen []. In der Sitzung vom 31. Dezember 1776 wurden vorwiegend aufgrund der Berichte aus dem 18. Jahrhundert die verschieden intensiven Krankheitsbilder und die damals angewandten Therapien sehr eindringlich beschrieben. Als Ergebnis der Untersuchungen berichtete die Kommission die Erfahrungen und Beobachtungen der Herren Dodart, Lang, de Salerne, Duhamel, Arnaud de Nobleville, Réad und anderer nicht Genannter, dass ohne Zweifel das St.-Antonius-Feuer „sur les effets de l’ergot du seigle“ [] erzeugt wird. Es wurde auch ein gegenteiliger Bericht von Camerarius [] über diese Gangrän der Extremitäten bei Personen referiert, die sicherlich nicht Mutterkorn gegessen haben, und auch, dass in Thüringen die Hebammen Getreide mit Mutterkorn [, []] zur Förderung der Entbindung verwenden.

Solche Berichte waren offenbar der Anlass, dass Denis Dodart (1624–1707) von der Pariser Akademie beauftragt wurde, Untersuchungen über diese Erscheinungen anzustellen. Als Ergebnis vieler Befragungen konnte Dodart 1676 berichten, dass er als vermutliche Ursache entarteten Roggen in Bereichen von Sologne, Berry, Gastinois und den Pays Blaisois und besonders in den Gegenden mit lockeren und sandigen Böden gefunden hat. Es war ihm über viele Jahre berichtet worden, in denen das Getreide schlecht gewesen ist. Solches ereignete sich stets nach regnerischen Frühjahren mit folgenden nassen, heißen Sommern. Die Folgen waren das Auftreten von Fällen malignen Fiebers mit Schmerzen und Fantasieren und dem Aufhören der Milchproduktion der Frauen. Eine sich entwickelnde Gangrän betraf gewöhnlich als erstes die Extremitäten. Diese Krankheit glich diesbezüglich überhaupt dem damals schon bekannten Skorbut gewisser Bevölkerungen []. Die Frage „Ob die Kriebelkranckheyt Gemeinschafft habe mit dem Schorbock []/vnnd wie sie curiret werden müsse?“ hatte sich schon 1615 Gregor Horst (1578–1636) in seinem 1615 erschienenen „Büchlein von dem Schorbock []/Gemeynem Vatterlandt zum besten Teutsch beschrieben“ gestellt, in dem er auch zur Behandlung der Kriebelkrankheit „Antidotum convulsivum oder KriebelTheriack“ und „Pulvis convulsivus oder Kriebelpulffer“ empfohlen hat []. [.].

Im 17. Jahrhundert erwachte in Frankreich das Interesse an dieser dort epidemisch auftretenden Krankheit []. So berichtete im Jahre 1676 Claude Perrault (1613–1688) der Academie royale des sciences (Paris), er habe bei einem Besuch in der Sologne von Ärzten und Wundärzten erfahren, dass nach Genuss von aus verdorbenem Roggen erzeugtem Brot Gangränfälle aufgetreten sind. In deren Verlauf ist es zum Abfallen von Fingern und Zehen, auch von ganzen Händen und Füßen oder von Nasen und anderen Körperteilen gekommen. Den Prozessen sind weder Fieber, noch Entzündungen oder wesentliche Schmerzen vorausgegangen. Auch sein Zeitgenosse Claude Bourdelin (1621–1711) hatte gleich Fälle zwei Jahre zuvor in Montargis beobachtet.

Noch bis heute ist die Frage offen, welche Krankheiten und Seuchen man unter den Bezeichnungen „Ignis sacer“ und „Brand“ subsumieren soll. Medizinhistoriker bemühten sich, in den überlieferten Berichten über Epidemien vom griechisch-römischen Altertum bis in ihre Gegenwart derartige Erkrankungen nachzuweisen. Die Ergebnisse sind mehr oder weniger lange Listen mit Berichten über verschiedene epidemische Krankheiten [], deren Natur aus den Beschreibungen nur unsicher zu deuten ist [].

Fabry von Hilden schrieb vom „Heißen Brand“, wenn an einer Gliedmaße „ein Zustand begonnen hat“, der „gewöhnlich durch starke Hitze, überaus große Schmerzen, Schwellung und andere hitzige Erscheinungen gekennzeichnet ist, und weil solche Hitze, Schwellung usw. wie ein brennendes Feuer um sich greift und sich nach allen Orten ausbreitet“. „Wenn nun aber solche Hitze die eingepflanzte Wärme, das Blut und die natürliche Feuchtigkeit aufgebraucht hat“, nennt man diesen Schaden seit Hippokrates und Galen „Sphacelus“. „Weil bei diesem die befallene Stelle schwarz und eiskalt ist, die Krankheit aber gleichwohl (wegen der Fäulnis) noch fortschreitet und die Nachbarschaft angreift“, will Fabry von Hilden sie „mit etlichen vortrefflichen gelehrten Ärzten <kalten Brand> nennen“.

Ignis sacer und seine Synonyme kamen im deutschen Bereich etwa im 17. Jahrhundert aus dem allgemeinen Gebrauch. Man verwendete den schon seit dem Mittelalter gleichgesetzten Begriff „Brunst“ [], „Prant“ oder „Brand“ für verschiedene Schäden der Gewebe bis zu deren Zerstörung. Eine ausgezeichnete Erklärung aller zu seiner Zeit bekannten Fakten lieferte Wilhelm Fabry von Hilden (= Gulielmus Fabricius Hildanus, 1560–1634) im Jahre 1593 in seiner danach noch zehnmal neu aufgelegten berühmten Schrift „De gangraena et sphacelo. Das ist: Von dem heissen und kalten Brandt, oder S. Antoni und Martialis Fewer“ []. Der Begriff „Sphacelus“ wurde von manchen Autoren synonym mit Gangraena verwendet, z. B. von Rudolf Jakob Camerarius (1665–1721) für eine letal beendete Gangrän der Füße eines Bauern aus dem Schwarzwald [].

Der Heilige Antonius, der Einsiedler, ist zum Namenspatron des Heiligen Feuers geworden, nachdem sich die Antonius-Bruderschaft um die am Ignis sacer Erkrankten angenommen hatte. Diese Laiengemeinschaft war 1095, zu Zeiten des Wütens des Heiligen Feuers, in La Motte-aux-Bois [] in der Dauphiné gegründet worden. Sie begann mit einem Hospital für Kranke und Pilger, dem ein „Spital für Verstümmelte“ und bis Ende des 12. Jahrhunderts lokale Hospize in Italien, Spanien und den deutschen Ländern folgten. Die Bruderschaft wurde 1202 vom Pabst zu einem Augustiner-Chorherrenorden erhoben. Der Hl. Antonius erhielt durch die Tätigkeit der Antoniter seine Attribute: die Glöckchen zum Aufruf für Spenden, das Schwein als Objekt der Spenden und seinen Wanderstock, dessen oberes Ende als Symbol für eine Krücke ein mit Glöckchen behängtes Τ [] bildete, das auch seine Kleidung zierte; die Schweine trugen z. T. auch Glöckchen zur Kennzeichnung als dem Antoniter-Hospital gehörend [].

Dieser Begriff wurde vom 10. bis 12. Jahrhundert in verschiedenen Ländern Europas, vorwiegend in Frankreich, den Niederlanden und Lothringen, für schwere Leiden mit Absterben von Gliedmaßen wiederverwendet. Die Ärzte sprachen vom Ignis sacer, Feu sacré, Mal des ardens [] oder Pruna [] [], bald aber änderte der Begriff seine Zuordnung von den antiken Göttern zum christlichen Glauben als Ignis Sancti Antonii. Im 12. Jahrhundert wurde der Glaube verbreitet, dass vom Heiligen Feuer betroffene durch Wallfahrt zur Begräbnisstätte des Heiligen Antonius, des Einsiedlers, in Vienne in der Dauphiné geheilt wurden []. In der Folge bildeten sich noch weitere z. T. religiöse Bezeichnungen wie Ignis Beatae Virginis, Ignis Sancti Martialis [], (St.-)Antonius-Rache, (St.-)Antonius-Plage, Muttergottes-Brand oder nur lokal übliche Bezeichnungen wie Mutterkorn-Brand oder Ziehende Seuche [].

Die Kriebelkrankheit

Im April 1597 berichteten die „Professores Facultatis Medicæ der Universitet zu Marpurg in Hessen" „Von einer vngewöhnlichen/vnnd biß anhero in diesen Landen vnbekannten/gifftigen/ansteckenden Schwacheit/welche der gemeyne Mann dieser orte in Hessen/die Kribelkranckheit/Krimpffsucht/oder ziehende Seuche nennet" [27]. Auf 33 Seiten beschrieben sie die Krankheit, die „an sich selbsten aber nichts anders ist/als eine agitatio cõvulsiva, oder Krampffsüchtige regung vnd ziehen der glieder/so sich von gifftiger vnd ansteckenden qualitet in hånden vnd fůssen anfengt//vnd von dannen fort wandert/vnd den gantzen Leib zeucht/convellirt [zerreißt, erschüttert], vnd endlich auch in die schwere Plag/Toll vnd Taubsucht/vnd viel andere beschwerlichen affecten zu verwechßlen pflegt".

In den folgenden zwei Jahren hat sich weiterhin die bisher „dieser orten vnbekannte/vnd gantz vngewöhnliche convulsio“ „deromassen außbreitet/daß“ sie in Hessen und manchen anderen Orten, „(in welchen diese schwacheit schon etliche jahr gehalten)“ „die leuth darinn elendiglich zurichtet vnd verderbet“. Das „Tractåtlein“ der Professoren sollte „nur allein zu forderung [ Förderung ] der armsten vñ angefochtenen leuthe/welche diese schwacheit viel mehr vnd hefftiger/als die wohlhabende plaget“ dienen.

„Diese Kribelkranckheit ist anders nichts/als eine gifftige/ansteckende intếperies [ Übermaß ]/der Nerven vñ Sehnader [ ? ] deß leibs/so von gifftigen schleimen vnd dåmpffen entstehet/vnd nach vnderscheid der complexiorum [ Zusammenwirken ]/mit vnnatůrlichem zůcken vñ lauffen/auch convulsionibus der glieder/der schweren noth/tieffen schlåffen/wahnwitz/auch etwa vnsinnigem wůten vnd rasen/bißweilen mit/zuzeiten auch ohne Feber vnnd hitz/[ je ] nachdem sie die Complexion der Patienten disponirt befindet/sich erzeiget vnd hervorbricht“.

Schon vor dem Bericht der Professoren, zumindest um 1577 [28], ist diese Krankheit von vielen Orten Deutschlands (Lüneburg, Westfalen, Köln, Hessen, Coburg, Sachsen, Breisgau), von Schlesien und der Schweiz (Zürich, Luzern) berichtet worden. In den verschiedenen Gegenden nannte sie das Volk Kriebel- oder Hiebelkrankheit, auch Krampfsucht oder epidemische Epilepsie [2]. In den medizinischen deutschen und lateinischen Publikationen wurde sie anfangs als „Raphania" bezeichnet (z. B. [21, 28‐31]). Dieser Namen stammte vom berühmten schwedischen Arzt und Botaniker Carl von Linné (1707–1778), der ihn 1763 vom Ackerunkraut Raphanus raphanistrum [Hederich, Ackersenf, Ackerrettich, Wilder Rettich] abgeleitet hat, dessen länglichovale Samen er als Verursacher der Kriebelkrankheit gehalten hat [32].

Auf Dauer hat sich aber nicht „Raphania", sondern „Kriebelkrankheit" durchgesetzt. In den lateinischen Publikationen war dies der „Morbus cerealis convulsivus" oder „Morbus cerealis spasmodicus" im Gegensatz zum „Morbus cerealis gangraenosus" [„Gangraena epidemica" [33]] für die primär französische Bezeichnung „Ergotismus". Über die geographische Verbreitung der beiden Formen schrieb der berühmte Medizinhistoriker August Hirsch (1817–1894) im Jahre 1860, „dass der Ergotismus, innerhalb der neueren und neuesten Zeit, in Frankreich, Spanien und der Schweiz fast immer in Form des Ergotismus gangraenosus (Ignis sacer), dagegen in Deutschland, Holland, Italien, Schweden, Norwegen, Russland und Finnland fast ausschliesslich als Ergotismus convulsivus aufgetreten ist".

Zur genauen Kenntnis der Kriebelkrankheit sei der Bericht aus Norddeutschland des 18. Jahrhunderts von Johann Ernst Wichmann (1740–1802) zitiert [6]. Unter gleichen Wetterverhältnissen wie für den Ergotismus in Frankreich angegeben brach Ende August 1770 in vielen Dörfern Niedersachsens in vorwiegend den ärmeren Bevölkerungsgruppen plötzlich eine andersartige Massenerkrankung aus. Die Befallenen gebärdeten sich unter äußersten Schmerzen und heftigen Krämpfen „unsinnig". „Diese bösartige Krankheit dauerte, mit abwechselnden Vermehrungen und Verminderungen der Zahl der Kranken, bis in den März. Nach dem Schlusse dieses Monaths befielen keine mehr. Aber bey den schon krank gewesenen, stellten sich desto öftere Rückfälle zu ungewissen Zeiten ein". Viele starben schon zu Anfang der Erkrankungen bei den ersten Krämpfen. Aber auch noch im folgenden Sommer erlagen manche den Folgen der Krankheit. Durch die Todesfälle sind manche Häuser gänzlich ausgestorben.

Stuhlgang]; bey denen aber, welchen diese gut von statten ging, waren die Anfälle jederzeit gelinder. Oft endigten sich die Anfälle mit einem starken Schweiß, der aber doch nie die Krankheit aufs zukünftige verminderte. Die mehreste Zeit mangelte bey diesen Kranken der Schlaf. Hände und Füße blieben anfangs fast beständig, auch ausser den stärksten Anfällen, etwas zusammengezogen, und wenn man sie ausdehnen wollte, so zogen sie sich gleich wieder krum, doch schien es denen Kranken einige Erleichterung zu verschaffen, wenn man diese Theile oft ausdehnte. Die Anfälle hielten niemals eine gewisse Zeit und Ordnung, und dauerten bald kürzere, bald längere Zeit. Oft kamen etwan in 24 h 3, 4, 6, ja 8 Anfälle, oft aber auch wenige, und zuweilen noch mehrere. Sie hielten zu Zeiten 2, 3 und mehrere Stunden an, und gingen selten innerhalb einer Stunde wieder vorüber. Besonders aber waren bey denen Kindern vom 1ten bis zum 7ten Jahre Convulsionen sehr gewöhnlich, und machten oft in 24 h gegen 6 starke Anfälle. Bey allen äusserte sich nach dem Anfall eine sehr starke Entkräftung, die Kranken taumelten wie Betrunkene, ihr Kopf war ihnen sehr schwindlich, und die wenigsten waren des Gebrauchs ihres Verstandes völlig mächtig. Alle hatten aber doch einen sehr starken Hunger, und konnten viele Speisen, ohne Beschwerden zu sich nehmen. Magendrücken empfand keiner von ihnen, und nach den Anfällen glaubten sie, die gemeldete Mattigkeit ausgenommen, völlig gesunde Leute zu seyn. Im Puls war auch nichts widernatürliches anzutreffen, und vom ungewöhnlichen Durst waren sie ebenfalls ganz frey. Diese Zufälle [ Zustände ] wurden mehrentheils alle zusammen bey jedem Kranken bemerket“ [ 34 ]. Nach Gerhard Matthias Friederich Brawe (1745–1787) in Verden, Niedersachsen, brach die Krankheit bei manchen Dorfbewohnern ohne Vorzeichen aus. Andere verspürten „etliche Tage vor einem deutlichen Anfang ihrer Krankheit einige Müdigkeit und Schwere in den Gliedern, die Eßlust war weg, der Schlaf unruhig und der Kopf etwas schwindlich und schwer. Bei andern hingegen ließ sich vorher im Cörper nichts kränkliches wahrnehmen“, bis plötzlich, besonders in der Nacht und bei vermehrter Wärme, ganz gelinde Zuckungen von einzelnen kleinen Muskelfasern bis von ganzen Muskeln (wie der M. orbicularis oris) auftraten, was der Beobachter sehen und mit den Fingern tasten konnte. Diese Krämpfe steigerten sich bei jeder Wiederkehr. Dazu kamen Empfindungen als krabbelnden Ameisen über Arme, Beine und Gesicht. Es erfolgte hierauf ein Zucken in Händen und Füßen, mit heftigen Schmerzen, die sich von den Zehen bis ins Knie, und von den Fingerspitzen bis in den Ellenbogen erstreckten; alsbald wurden die Hände und Füße krumm zusammengezogen, und die Kranken konnten, ohne die heftigsten Schmerzen zu empfinden, kein Glied selbst bewegen. „Die Hände und Füße litten auch ein starkes Brennen, und manchmal war solches mit einem sehr starken Schweiß vergesellschaftet. Der Kopf war dabey sehr düster und schwer, sie empfanden auch darin starke Schmerzen; sie sahen vor den Augen goldene Kügelchen sich bewegen, und manchen kam es vor, als wenn ein Flor vor ihren Augen ausgebreitet wäre. Einige bekamen starke Krämpfe im Unterleibe, bey andern, und besonders bey Kindern, erfolgten auch öftere Anfälle von Zückungen in dem ganzen Cörper. Etliche empfanden eine Uebelkeit, Neigung zum Erbrechen, und würkliches Erbrechen. Einige klagten über Bitterkeit des Geschmacks, nebst Uebelkeit, ohne sich zu erbrechen. Bey einigen war der Leib einige Tage verschlossen; andere hatten zwar natürliche aber sehr beschwerliche Leibesöffnung []; bey denen aber, welchen diese gut von statten ging, waren die Anfälle jederzeit gelinder. Oft endigten sich die Anfälle mit einem starken Schweiß, der aber doch nie die Krankheit aufs zukünftige verminderte. Die mehreste Zeit mangelte bey diesen Kranken der Schlaf. Hände und Füße blieben anfangs fast beständig, auch ausser den stärksten Anfällen, etwas zusammengezogen, und wenn man sie ausdehnen wollte, so zogen sie sich gleich wieder krum, doch schien es denen Kranken einige Erleichterung zu verschaffen, wenn man diese Theile oft ausdehnte. Die Anfälle hielten niemals eine gewisse Zeit und Ordnung, und dauerten bald kürzere, bald längere Zeit. Oft kamen etwan in 24 h 3, 4, 6, ja 8 Anfälle, oft aber auch wenige, und zuweilen noch mehrere. Sie hielten zu Zeiten 2, 3 und mehrere Stunden an, und gingen selten innerhalb einer Stunde wieder vorüber. Besonders aber waren bey denen Kindern vom 1ten bis zum 7ten Jahre Convulsionen sehr gewöhnlich, und machten oft in 24 h gegen 6 starke Anfälle. Bey allen äusserte sich nach dem Anfall eine sehr starke Entkräftung, die Kranken taumelten wie Betrunkene, ihr Kopf war ihnen sehr schwindlich, und die wenigsten waren des Gebrauchs ihres Verstandes völlig mächtig. Alle hatten aber doch einen sehr starken Hunger, und konnten viele Speisen, ohne Beschwerden zu sich nehmen. Magendrücken empfand keiner von ihnen, und nach den Anfällen glaubten sie, die gemeldete Mattigkeit ausgenommen, völlig gesunde Leute zu seyn. Im Puls war auch nichts widernatürliches anzutreffen, und vom ungewöhnlichen Durst waren sie ebenfalls ganz frey. Diese Zufälle [Zustände] wurden mehrentheils alle zusammen bey jedem Kranken bemerket" [34].

Das charakteristische Gefühl des Krabbelns von Ameisen, der „Sensus formicationis“, auch „Myrmezismus“ oder „Myrmeciasis“ genannt [ Formica = Ameise, Myrmecia = ameisenähnliche Spinnentiere ], gab der Krankheit den Namen „Kriebelkrankheit“.

6 ]. Bei der „bösen Art“ der Kriebelkrankheit mit kurzem Verlauf empfanden die Kranken „noch kurz vorher nichts, auch kein Ameisenlaufen oder Kriebeln. Es überfällt sie auf einmal Blindheit und Schwindel, welcher sie zu Boden wirft, sie ihrer Sinne gänzlich oder zum Theil beraubt, Zittern der Glieder, heftiges aber vergebliches Würgen verursacht, starcke Zuckungen macht, und zugleich alle Gelenke krampficht zusammenzieht, und einwärts beugt; so, daß gemeiniglich alsdenn die Ellenbogen gegen die Brust gedrückt sind. Das Handgelenk ist noch mehr gekrümmet und alle Finger sind in eine geballte Faust geklemmt. Die Gewalt der biegenden Muskeln der Arme und Finger ist dabey so stark, daß oft zween starke Männer sie nicht gerade zu machen oder aufzubrechen vermögen. Die Beine müssen ein gleichmässiges Zusammenziehen leiden. Die Fersen werden aufwärts gegen die grosse Achilles-Sehne getrieben und die Zähen unter die Fußsohle gepreßt.“ Die mit kaltem Schweiß bedeckten Kranken wälzen sich mit enormer Unruhe auf ihrem Lager und das gelbliche, eingefallene Gesicht ist oft von blutigem Schleim bedeckt. „Sie schreyen alle beständig um die Ausdehnung der Finger und Gelenke, und versichern unter unaufhörlichem Winseln, die davon entstehende Erleichterung.“ In den kurzen Intervallen „beklagen sie sich unaufhörlich über unaussprechliche Schmerzen, Drücken und Beklemmungen der Herzgrube, welche mit beständigem Würgen und fruchtlosem Erbrechen vergesellschaftet sind.“ Der Puls „bleibt klein, langsam, unterbrochen, und ist oft, wenn die Krämpfe recht grausam und wütend ansetzen, kaum zu entdecken“. Nachdem solche „traurigen und schreckhaften Auftritte“ mit sehr wenigen ruhigen Zwischenzeiten oft 24 und mehr Stunden angehalten haben, „melden sich wahre Zuckungen“ „mit allmähligem Verlust der Sinne und Sprache, und bei öfterer Wiederkehr derselben, endiget sich diese fürchterliche Vergiftung, nicht selten erst am dritten Tage, mit dem Tode“. Von dieser heftigen Art der Krampfsucht ist nach den Erfahrungen von Daniel Johann Taube (1727–1799) „noch kein einziger Kranker genesen“ [].

In der Literatur findet man Berichte über kriebelkranke stillende Frauen. Wichmann hat „viele säugende Mütter gesehen, und zwar einige derselben im äussersten Grade der Krankheit, die davon ihren Säuglingen nichts mitgetheilet, auch verringerte diese Krankheit die Milch in den Brüsten nicht bey denen, welche das Kind bis auf die letzte Zeit des Lebens an der Brust behielten" [8]. Auch Taube behandelte eine Frau, die bis zum Tode „völlige Milch" behielt und deren Kind er „ein Jahr darauf völlig gesund und von der Krankheit frey geblieben" sah. Weitere drei Fälle in lokalen Lazaretten waren ihm bekannt [6]. Dem gegenüber berichteten Dodart [22] aus Frankreich und Camerarius [18] aus Thüringen über das Aufhören der Milchproduktion bei stillenden Frauen mit Gangrän, die offenbar auch die Milchdrüsen erfasst hat.

In seinem Lehrbuch „Ueber die Erkenntniss und Cur der chronischen Krankheiten des Menschen" aus 1817 [28] erklärte Wilhelm Andreas Haase (1784–1837) als charakteristisch für die von manchen Ärzten als chronisch bezeichnete Form der Kriebelkrankheit, dass es nach dem üblichen Beginn zu einer „deutlichen Exacerbation" kommt, in deren Verlauf von mehreren Wochen verstärkte Paroxismen und vergleichsweise dazu mildere Remissionen einander abwechseln. Der Tod kann „entweder durch Brand oder durch Apoplexie" eintreten.

Die fast gleichzeitig (1814) geschriebenen Wiener Dissertatio inauguralis medica von Philipp Budetz aus Horaschdowitz in Böhmen [21] bringt eine genauere Zusammenfassung der verschiedenen Ausgänge der Erkrankung.

Der Kranke kann demnach genesen, wenn er eine gute Konstitution besitzt und die Krankheit langsam beginnt, leicht ist und einen mehr chronischen Verlauf nimmt und wenn dem Kranken von Anfang an tatkräftige Hilfen geleistet werden.

Die Natur könne auch das Böse überwinden und die eingetragenen Gifte spontan auslöschen, wenn diese weniger „grässlich“ sind. Wenn die Anstrengungen der Natur in der akuten Krankheit und dem zuweilen beobachteten Fieber unzureichend sind, kann sich die Heilung auch unter Abgang von Spul- und Peitschenwürmern mit psorisiformen Exanthemen oder Hautabszessen unter verschiedenen Schmerzen und Schwitzen einstellen. Die Ärzte müssen aber bei den auftretenden Neurosen meistens die Natur unterstützen.

Die ehemalige Gesundheit kann nach 14 Tagen, nach einigen Wochen oder auch erst nach einigen Monaten zurückkommen, „was von der Intensität und Beschaffenheit des Übels, von der Stärke und Wirksamkeit der Krankheitsursache, von der Härte der Epidemie und von diversen bisher unbekannten Umständen abhängt“. Wiederholte Schlaflosigkeit lässt das Übel wieder aufflackern und pflegt leicht in Epilepsie umzuschlagen.

Nach einem langen Intervall in Gesundheit kann die Kriebelkrankheit als Rezidiv in der vorherigen oder einer geringeren Stärke wieder auftreten, sie kann aber auch in eine andere Krankheit umschlagen, und zwar in Hydrops [ Wassersucht ], in chronische Diarrhoea [ Durchfall ], in Hämatopoea [ Blutauswurf] , in Tabes [ Schwindsucht ], in verschiedene nervöse Leiden, in Syringismus [ Ohrensausen ], Amblyopia [ Schwachsichtigkeit ], Amaurosis [ Blindheit ], Cataracta [ Grauer Star ], Vertigo [ Schwindel ], Dysmnesia [ Gedächtnisstörung ] oder totale Amnesia [ Erinnerungsverlust ], Fatuitas [„ Blödsinn“ ] und Amentia [ Wahnsinn ], in Tetanus [ Krampf ] oder schwerst heilbare Epilepsie [ Fallsucht ], in Apoplexia [ Schlaganfall ], in Pareses und Paralyses [ leichte und komplette Lähmungen ] der Extremitäten.

Dem Tod gehen Prodrome voraus, die den Ausgang anzeigen. Das sind vor allem Krämpfe, Sprachverlust, allgemeine Lähmungen und Gangrän verschiedener Körperteile. Der Tod kommt häufig mit Schlaganfällen und Krämpfen.

Die an der Kriebelkrankheit Gestorbenen zeigen bei der Obduktion rasche Fäulnis, Zeichen septischer Entzündung und gangränöse Flecken verschiedener Organe, vorwiegend in Gehirn und Baucheingeweiden, sowie Extravasate in den Hirnventrikeln und in der Bauchhöhle.

Den Unterschied in der Entstehung von gangränöser Erkrankung und Kriebelkrankheit erklärte Heinrich Sievers [7] in seiner Inaugural-Abhandlung (1835) dadurch, dass bei Ersterer offenbar durch eine Überreizung der Nerven eine Paralyse auftritt, die sich dem Gefäßsystem mitteilt und so den Brand verursacht. Die konvulsive Form entstehe dagegen durch „Nervenaufreizung ohne Theilnahme des Gefässsystems".

Im 17. Jahrhundert war der Glaube an üblen Zauber und Teufelswerke im Volk weitverbreitet, sodass arme Kranke, die als Folge ihrer Mutterkornvergiftung die Menschen durch Auftreten von Krämpfen und geistig-psychischen Symptomen beunruhigten, als verhext angesehen wurden. Den der Verhexung Beschuldigten wurden Prozesse gemacht. Die genaue Beurteilung der erhaltenen schriftlichen Unterlagen solcher Hexenprozesse, insbesondere deren Bezug zu Ergotismus ist sicher schwierig. Es gibt wissenschaftliche Aufarbeitungen für solche Prozesse in Massachusetts und Connecticut [35, 36] und in Nordnorwegen [37] mit weiteren Hinweisen in den Literaturverzeichnissen.