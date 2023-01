O vos mendici medici. Ärztekritik des Johannes Gregor Macer Szepsius (ca. 1530–nach 1579)

Zusammenfassung

Seit der Antike besteht zwischen Literatur und Medizin eine Beziehung. Oft tritt ein Arzt im literarischen Genre der Satire als Repräsentant der Medizin auf und wurde Gegenstand dieser Satire. Ein Humanist, welcher die Arbeit und das Verhalten von Ärzten scharf kritisierte, war der kaum bekannte humanistische Autor Johannes Gregor Macer Szepsius (ca. 1530–nach 1579). Wir haben die satirischen Verse aus seinem umfangreichen poetischen Werk De vera gloria, Über den echten Ruhm , gelesen, übersetzt und in Bezug auf Inhalt, Struktur und Quellen analysiert. Demnach sind Ärzte durch Einbildung, Ignoranz, Faulheit und therapeutische Unfähigkeit gekennzeichnet. Der Vergleich mit anderen satirischen Werken zeigt, dass sich vieles von dem, was er Ärzten vorwirft, in der Medizingeschichte wiederholt. Einige Stellen sind den Proverbien aus Walters Sammlung der mittelalterlichen Proverbien, andere den Invektiven von Petrarca ähnlich. Ärztekritik übt Macer auch in seinem Gedicht über den Stammbaum seines Freundes Antonius Schneeberger, das in Schneebergers Werk De bona valetudine militum conservanda liber erschien.