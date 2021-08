Zurück zum Zitat Heyman P, Ceianu CS, Christova I, Tordo N, Beersma M, João Alves M, et al. A five-year perspective on the situation of haemorrhagic fever with renal syndrome and status of the hantavirus reservoirs in Europe, 2005–2010. Euro Surveill. 2011;16(36):19961. PubMedCrossRefPubMedCentral