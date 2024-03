Zurück zum Zitat Suzuki J, Goto H, Komase K, et al. Rubella virus as a possible etiological agent of Fuchs heterochromic iridocyclitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2010;248(10):1487–91. https://doi.org/10.1007/s00417-010-1434-6.CrossRefPubMed