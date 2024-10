Auszug

Spektrum der Augenheilkunde

Die vorliegende Ausgabe deswidmet sich dem Thema Uveitis. Entzündliche Erkrankungen der Uvea umfassen eine heterogene Gruppe an Augenerkrankungen, die sich in Klinik, Ursachen, therapeutischen Implikationen und möglichen assoziierten Systemerkrankungen deutlich unterscheiden können. Diese Vielfalt an differenzialdiagnostischen Möglichkeiten kann die Abklärung und Betreuung von Uveitisfällen zur Herausforderung machen. Die grundsätzliche Unterscheidung von infektiösen und nichtinfektiösen Uveitisformen ist essenziell, genauso wie das Wissen um seltenere Uveitisformen, die neben der häufigsten Gruppe an Uveitiserkrankungen, der Uveitis anterior, auftreten können. Die Artikel dieses Themenheftes haben das Ziel, einen Überblick über den aktuellen Kenntnisstand zum Thema Uveitis zu bieten. Expert:innen dieses Teilgebiets der Augenheilkunde haben zu ausgewählten Themen Beiträge verfasst, die die wichtigsten Informationen über die derzeitigen Standards und jüngsten Entwicklungen bieten. Von gegenwärtigen Konzepten der Pathogenese [] über Updates zu den großen Untergruppen Uveitis anterior, intermedia und posterior [] werden auch die intraokulären Lymphome als sehr seltene, aber wichtige Differenzialdiagnose behandelt []. Einen großen Stellenwert hat bei vielen Uveitiserkrankungen auch die moderne Bildgebung []. Ein weiterer wichtiger Beitrag umfasst die Uveitis bei Kindern, da sich diese hinsichtlich ätiologischer Überlegungen und Therapiestrategien von Erwachsenen unterscheiden kann []. Einem Anspruch auf Vollständigkeit zur Behandlung solch komplexer Themen kann naturgemäß nicht genügt werden. Diese Ausgabe soll als Leitfaden dienen, der in der Betreuung dieser oft herausfordernden Patientengruppe nützlich sein soll, und kann auch zur Anregung dienen, sich mit einzelnen Themenbereichen noch tiefer zu befassen. …