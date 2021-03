Übelkeit oder Erbrechen — (noch) ein Problem für Patientinnen und Patienten

Multinational Association of Supportive Care in Cancer

Emetogenes Potential Risiko für CINV Substanzen Hoch > 90 % z. B. Cisplatin Moderat 30–90 % z. B. Oxaliplatin Gering 30–30 % z. B. Paclitaxel Minimal < 10 % z. B. Bleomycin

Für viele onkologische Patientinnen/Patienten ist Chemotherapie-induzierte Übelkeit und Erbrechen (Abkürzung CINV — aus dem englischen Chemotherapy-induced Nausea & Vomiting) eine der am meisten belastenden Nebenwirkungen (). Aber nicht jede medikamentöse Tumortherapie verursacht Übelkeit oder Erbrechen. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieser Nebenwirkungen hängt primär vom emetogenen Potenzial der Chemotherapeutika ab, also dem therapiebedingten Risiko für Übelkeit und Erbrechen ohne antiemetische Behandlung. In der Guideline der(MASCC) () wird dieses Risiko in vier Gruppen geteilt: (...