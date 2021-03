Die nun schon mehr als ein Jahr andauernde Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie hat auf viele Menschen weitreichende gesundheitliche Auswirkungen - körperlich wie psychisch: Lange Zeit unterversorgte andere Gesundheitsprobleme vor allem im chronischen Bereich aber auch in der Früherkennung, Stress, Isolation, Angst und Despression, die zu Verhalten geführt haben, das wiederum den Körper in Mitleidenschaft gezogen hat. Die Bandbreite ist groß. Nicht zuletzt häufig geübtes Kompensationsverhalten wie erhöhter Alkoholkonsum und ungesundes Essen mit mehr Zucker und mehr Fett verbunden mit weniger Bewegung hat bei vielen Menschen auch zu einer Gewichtszunahme und einem erhöhten Risiko für die Gesundheit geführt. Vielleicht symbolisch für die veränderten Ernährungsgewohnheiten lässt sich dazu die aktuelle Verkaufsstatistik des Süßwarenherstellers Manner, zu dem unter anderen auch die Marke Casali gehört, lesen: Die Rumkugel wurde in der Pandemie zum Verkaufsschlager. Schokolade, Zucker und Rum... ...