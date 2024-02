Therapie von klimakterischen Beschwerden bei Patientinnen im Zustand nach Krebserkrankungen

Zurück zum Zitat Lumsden MA, Davies M, Sarri G (2016) Guideline Development Group for menopause: diagnosis and management (NICE clinical guideline no. 23). Diagnosis and management of menopause: the National Institute of Health and Care Excellence (NICE) guideline. JAMA Intern Med 176(8):1205–1206. https://​doi.​org/​10.​1001/​jamainternmed.​2016.​2761 CrossRefPubMed