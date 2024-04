04.04.2024 | Blick über den Tellerrand Kinderwunsch bei gleichgeschlechtlichen Paaren – Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin in Deutschland verfasst von: Dr. med. Susanne Theis, Dr. Niklaus Fluetsch Erschienen in: Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz Einloggen, um Zugang zu erhalten

Auszug Der heutige Blick über den Tellerrand richtet sich nordwärts nach Deutschland und betrachtet die dortigen Möglichkeiten von Reproduktionsmedizin bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Aufgrund der gesetzlichen Lage ist in deutschen Kinderwunschzentren ausschliesslich die Behandlung von Frauenpaaren möglich. Diesen kann über eine Samenbank ein Samenspender vermittelt oder mittels Exklusivspende ein dem Paar bekannter Spender über eine Samenbank registriert werden. Jeder Mensch hat das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung und kann diese über eine Abfrage im Samenspenderregister ab dem 16. Lebensjahr erfragen. Momentan ist in Deutschland eine sogenannte Stiefkindadoption der zweiten, nicht austragenden Mutter noch nötig. Eine Gesetzesanpassung zur Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht und unabhängig vom Status Ehe ist jedoch in Planung. Immer mehr deutsche Kinderwunschzentren etablieren die Behandlung von Frauenpaaren. …