Menopause und Sport

Verglichen zu Männern sind Frauen in der Prämenopause sowohl in Ruhe als auch beim Training bekanntermassen stärker auf Fettoxidation und weniger auf die Kohlenhydrat- und Proteinoxidation angewiesen []. Diese Unterschiede werden in erster Linie auf den Östrogeneinfluss zurückgeführt, welcher die Lipolyse und die mitochondriale oxidative Kapazität stimuliert []. In der menopausalen Transition nimmt die Fettoxidationsrate deutlich ab (bis 32 %; []), was wiederum auf den Östrogenabfall zurückgeführt wird. Die Kohlenhydratoxidation hingegen bleibt konstant [] respektive gewinnt verhältnismässig zunehmend an Bedeutung, was mit der altersbedingten Verringerung der maximalen Sauerstoffaufnahme pro Minute (VO) zusammenhängt. Dabei wird die Energiegewinnung zugunsten der Kohlenhydratoxidation verschoben, weil dafür verglichen zur Fettoxidation weniger Sauerstoff erforderlich ist []. Johnson et al. konnten in einer Longitudinalstudie aufzeigen, dass diese nachlassende Fettoxidation durch moderates Ausdauertraining (12 Wochen Ausdauertraining über 30–60 min, 65 % VO) angekurbelt werden kann []. Eine gross angelegte Metaanalyse, basierend auf Daten von 475.000 prämenopausalen und 570.000 postmenopausalen Frauen, zeigte signifikant höhere Werte bei postmenopausalen Frauen in Bezug auf Body-Mass-Index (BMI), Gewicht, Körperfettanteil (%), Taillen- und Hüftumfang sowie einen höheren Fettanteil viszeral und am Rumpf. Während also der Anstieg von BMI, Gewicht und Körperfettanteil grösstenteils dem Alterungsprozess zugeordnet wurde, stand die Zunahme von zentralem Körperfett hauptsächlich in Zusammenhang mit dem Menopausenstatus []. Dies lässt sich auch durch hormonelle Veränderungen erklären, insbesondere durch ein typischerweise höheres Androgen-Östrogen-Verhältnis, was mit einer verstärkten zentralen Fettansammlung in Zusammenhang gebracht wird []. Die Magermasse („lean mass“) umfasst sämtliche Körpermassen (Muskulatur, Sehnen, Organe, Bindegewebe und Wasser) abzüglich der Fettmasse und ist ein Prädiktor für die körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit respektive auch der Gesamt- und ursachenspezifischen Mortalität []. Die wissenschaftliche Evidenz zum Einfluss der Menopause auf die Magermasse ist heterogen. Einige Querschnittstudien zeigen keinen Unterschied im Vergleich von prä- zu postmenopausalen Frauen, wohingegen andere Arbeiten eine signifikante Abnahme der „lean mass“ vom Übergang der Prä- zur Postmenopause verzeichnen, wobei der grösste Effekt in der Perimenopause beobachtet worden ist []. Zusammenfassend wird angenommen, dass im Rahmen der menopausalen Transition die fettfreie Masse um 0,5 % abnimmt, was über das altersbedingte Mass hinausgeht.