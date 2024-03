Die ESHRE-Endometrioseleitlinien: Neuigkeiten und Bestehendes

Die Europäische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Embryologie (European Society of Human Reproduction and Embryology [ESHRE]) hat im Februar 2022 die 2. überarbeitete Version der Endometrioseleitlinien publiziert []. Im ersten Teil unserer Übersicht haben wir eine Zusammenfassung der Leitlinie hinsichtlich der Diagnosestellung präsentiert []. Hierbei liegt die wichtigste Neuerung in der zurückhaltenden Indikationsstellung zur diagnostischen Laparoskopie, die nur noch im Falle frustraner empirischer Symptombehandlung und/oder bei fehlendem Korrelat in der Bildgebung durchgeführt werden sollte. Im zweiten Teil haben wir die wichtigsten Empfehlungen und Neuerungen hinsichtlich der Therapie zusammengefasst, deren Fokus auf das Hauptsymptom Schmerz gerichtet ist []. In diesem dritten Bericht fassen wir die wichtigsten Empfehlungen und Neuerungen hinsichtlich der endometrioseassoziierten Unfruchtbarkeit zusammen. Die Empfehlungen werden von der Leitliniengruppe als schwach oder stark eingeordnet. Der Text wird durch Expertenmeinungen ergänzt.