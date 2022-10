Zurück zum Zitat Polo-Martínez M, Campo-Jiménez R, Ariza-Arroyo A, Aparicio-Marenco D, Angulo-Romero H, Torres-Madrid C. Es posible la coinfección o un diagnóstico erróneo por dengue y COVID-19? Una revisión de reporte de casos [Is dengue and COVID-19 coinfection or misdiagnosis possible? A review on reported cases. Rev Chilena Infectol. 2022;39(2):167–73. CrossRef