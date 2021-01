Die Behandlung von ADHS mit Amphetamin bei Erwachsenen

Zurück zum Zitat Piper BJ, Ogden CL, Simoyan OM et al (2018) Trends in use of prescription stimulants in the United States and Territories, 2006 to 2016. PLoS ONE. https://​doi.​org/​10.​1371/​journal.​pone.​0206100 CrossRefPubMedPubMedCentral