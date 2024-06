PSA-Test und moderne Biomarker zur Detektion von Prostatakrebs

Im Jahr 2012 genehmigte die FDA den „prostate health index“ (PHI, Beckman Coulter Inc., Brea, CA, USA), welcher 3 Biomarker (tPSA, fPSA und [−2]proPSA) umfasst und für jeden Patienten mittels der Formel ([−2]proPSA/fPSA) × √PSA berechnet wird. PHI ist ein Bluttest, der darauf abzielt, bei Männern über 50 Jahren mit normaler DRU und PSA-Werten zwischen 4 und 10 ng/ml zwischen Prostatakrebs und gutartigen Prostataveränderungen zu unterscheiden. Der Test trägt dazu bei, unnötige Biopsien zu reduzieren. In einer multizentrischen Studie von Catalona et al., die 892 Männer mit normalen DRU-Befunden, PSA-Werten zwischen 4 und 10 ng/ml und keinem vordiagnostiziertem Prostatakarzinom einschloss, wurde PHI erstmalig validiert. Die Studie zeigte, dass der PHI-Test im Vergleich zum PSA-Wert insgesamt Karzinome (unabhängig ob klinisch relevant oder nicht) besser vorhersagen kann. Bei einer festgelegten Sensitivität von 95 % erreichte der Test eine Spezifität von 16 % im Vergleich zu 8 % des PSA-Werts bei einem PHI-Grenzwert von 24,1 []. In dieser Studie fand kein klinischer Vergleich zu potenziell eingesparten Biopsien statt. Die detaillierte Untersuchung der Spezifizität, also der Fähigkeit eines Tests, unnötige Biopsien bei gesunden Patienten zu vermeiden, wurde in 2 unabhängig voneinander durchgeführten prospektiven Kohorten aus 561 (primäre Kohorte) und 395 (Validierungskohorte) Patienten durchgeführt. In der primären Kohorte lag der durchschnittliche PSA-Wert bei 12,2 ng/ml und die Rate an auffälligen DRU bei 23 %. Bei Anwendung eines Grenzwerts von 24 für den Test hätte man in der primären Kohorte 136 (24 %) der Biopsien vermeiden können, während gleichzeitig die Überdiagnose von klinisch insignifikantem Prostatakrebs bei 20 (17 %) Patienten reduziert worden wäre. Bei der Anwendung des PHI-Grenzwerts von 24 wären 5 (4 %) Männer falsch-negativ diagnostiziert worden []. Diese Ergebnisse wurden in einer weiteren Gruppe von 395 Männern validiert, die einen durchschnittlichen PSA-Wert von 5,9 ng/ml aufwiesen und bei denen 11 % auffällige DRU-Befunde zeigten. In dieser Kohorte wären 69 (17 %) Biopsien vermieden worden, dabei 20 (24 %) der Überdiagnosen von klinisch insignifikantem Prostatakrebs, wobei 10 (8 %) Patienten falsch-negativ gewesen wären. Die doppelt so hohe Falsch-negativ-Rate bei signifikanten Karzinomen ist ein häufiges zu beobachtendes Phänomen, wenn Grenzwerte aus der primären Kohorte (extern) validiert werden. Eine spätere Implementierung vom mpMRT führte lediglich zu einer Verbesserung des negativ prädiktiven Werts, aber zu keiner weiteren signifikanten Verbesserung des Modells []. In einer prospektiven Studie von Tosoian et al. wurde die PHI-Dichte untersucht, vergleichbar mit der Untersuchung der PSA-Dichte. Die Studie umfasste 118 Männer, die aufgrund eines PSA-Werts von 2 ng/ml oder höher und zusätzlich unauffälligem Befund bei der digital-rektalen Untersuchung einer Biopsie unterzogen wurden. Das Volumen der Prostata wurde durch transrektalen Ultraschall ermittelt. Vorab wurden die Dichten von PSA und PHI bestimmt. Die mediane PHI-Dichte bei Männern mit signifikantem Prostatakrebs lag bei 1,2, während sie bei Männern mit nichtsignifikantem Prostatakrebs bei 0,53 lag. Bei einem Grenzwert von 0,43 hätte man 1 (2 %) von 47 klinisch signifikanten Prostatakarzinomen verpasst. Von den 71 Patienten mit klinisch unrelevantem Prostatakarzinom oder negativen Biopsieresultaten hätte man 27 (38 %) einsparen können []. Über den optimalen Grenzwert bei der PHI-Dichte herrscht zum aktuellen Zeitpunkt aus unserer Sicht Unklarheit, gelegentlich zeigen sich sogar innerhalb der einzelnen Studien Abweichungen. Zusammenfassend ist dies aber ein weiteres Werkzeug, welches besser als PSA und PSA-Dichte abschneidet. Schliesslich gilt es jedoch zu beachten, dass der PHI-Test in der Schweiz aktuell nicht durchgeführt wird und bei einem PSA-Trigger von 4,0 ng/ml das Verpassen einiger Karzinome im tieferen Bereich in Kauf genommen werden muss.