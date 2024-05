La révolution de l’IRM prostatique

Introduction

Avant la découverte de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) dans les années 80, le diagnostic de l’actuelle première cause de cancer chez l’homme était presque exclusivement tardif. Cette forme de cancer débute généralement après 50 ans, avec une évolution lente et reste asymptomatique jusqu’à un stade d’extension avancé. L’adoption du dépistage par le PSA s’est accompagnée d’une augmentation massive de l’incidence de la maladie et, à l’heure actuelle, un diagnostic découle encore le plus souvent d’une mesure initialement haute du PSA, effectuée en l’absence de symptomatologie. Cependant, les différentes études portant sur un dépistage généralisé ont globalement échoué à confirmer un gain de survie, alimentant alors une controverse sur son utilité. En 2012 aux États-Unis, son utilisation générale a même été déconseillée par l’US Preventive Services Task Force (USPSTF), faute de preuves, pour être réintroduite en 2017 au vu de l’augmentation importante des formes métastatiques. Il existe finalement un certain consensus actuel, basé sur les données de la cohorte européenne ERSPC, de meilleure qualité, pour une détection précoce chez des patients de 50 à 70 ans, à la survie préservée.

Le PSA étant un marqueur peu spécifique et très sensible, il a pour défaut une détection excessive de formes indolentes et de faux-positifs. La biopsie prostatique transrectale aléatoire, démocratisée par les travaux de Hodge également dans les années 80, permet de poser un diagnostic toutefois approximatif et avec un risque avéré de septicémie. En ce sens, la pratique a montré que lors d’un diagnostic oncologique imprécis, la prudence a favorisé une prise en charge peu différenciée des différentes catégories de risque, et donc souvent radicale. La décroissance de la mortalité liée au cancer de la prostate, de plus de 3 %/an en Suisse selon l’OFS, est jugée modeste face à la problématique du surdiagnostic et de surtraitement des formes non évolutive.

L’adoption progressive de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans la stratégie de détection, particulièrement depuis l’enclenchement d’un processus de standardisation des critères de lecture dès 2012, semble avoir contribué à une inflexion de l’incidence des formes peu agressives, désormais en recul. Le phénomène le plus remarquable est que la mortalité continue de décroitre, confirmant que nos investigations gagnent en précision. Non seulement l’IRM est un test diagnostic indépendant qui corrige significativement la faible spécificité du PSA, mais le stade local est désormais détaillé. Les lésions peuvent chacune faire l’objet de biopsies ciblées, en complément de la cartographie de la glande. De nouveaux paramètres, comme le volume lésionnel, sa répartition ou son évolution, font désormais partie de l’équation d’une décision de traitement. L’étude PRECISION a démontré que la détection par PSA ± IRM ± biopsie ciblée, permet d’améliorer drastiquement la détection de cancers significatifs tout en réduisant le diagnostic de maladies à faible risque, responsables d’un surdiagnostic inutile avec toutes les investigations supplémentaires, la morbidité et les coûts que cela implique.

L’émergence de données robustes confirmant un excellent niveau de prédiction de la pathologie finale sur la base d’une évaluation par IRM et biopsies ciblées ouvre donc la voie à une prise en charge moins agressive de cette forme hautement prévalente de cancer. Cet article détaille successivement les caractéristiques de ces deux examens ayant révolutionné l’itinéraire clinique.