Partizipative Arbeit in der Früherkennung

Partizipative Prozesse können grundsätzlich alle Phasen eines Forschungsprojektes begleiten, einschließlich Projektplanung und -design, Projektmanagement und Durchführung des Forschungsprojektes, Analyse und Interpretation der Daten, sowie Dissemination und Kommunikation der Ergebnisse. Die Einbindung von Erfahrungsexpert:innen bereits in der Planungsphase eines Projektes gewährleistet hierbei, dass die Prioritäten der Zielgruppe in Hypothesen, Endpunkten und Zielen des Projektes abgebildet werden. Grundsätzlich zielt partizipative Forschung darauf ab, die Einflussnahme von Personen mit gelebter Erfahrung auf alle Phasen des Forschungsprozesses auszudehnen.

Partizipation bedeutet die aktive Beteiligung von Personen mit gelebter Erfahrung am Forschungsprozess

Abb. 1 Stufenmodell Partizipation, adaptiert nach Wright et al. 2010

×

Das Ausmaß der Partizipation kann als Kontinuum von fehlender Partizipation bis hin zu Selbstorganisation („user-lead research“) konzeptualisiert werden. Das Stufenmodell von Wright et al. veranschaulicht dieses Kontinuum anhand von neun Stufen (Abb.): Die untersten beiden Stufen entsprechen hierbei dem Fehlen von partizipativen Ansätzen bzw. der Scheinpartizipation, bei der lediglich der Eindruck von Partizipation erweckt wird („Tokenism“/Symbolpolitik). Die Stufen 3–5 beinhalten die Information, Anhörung und Einbeziehung von Personen mit gelebter Erfahrung. Ein Beispiel hierfür ist die Durchführung von Gesprächen oder Fokusgruppen mit Interessenvertretungen oder Angehörigenorganisationen, um Forschungsprioritäten oder Studienziele zu erörtern. Dies kann die Einbeziehung von Erfahrungsexpert:innen in einer beratenden Rolle in einem formalen Rahmen für Diskussionen oder wiederholten Gesprächsrunden einschließen. Die Stufen 6–9 beschreiben umfassendere partizipative Ansätze, denen gemeinsam ist, dass Erfahrungsexpert:innen Entscheidungskompetenz zuteilwird. Dies kann in Form von Mitbestimmung (Stufe 6), Entscheidungskompetenz in Teilbereichen (Stufe 7) oder Entscheidungsbefugnis (Stufe 8) geschehen. Hierbei werden hierarchische Strukturen zwischen akademischen Forschenden und Erfahrungsexpert:innen zunehmend aufgehoben. An oberster Stelle des Stufenmodells steht die Selbstorganisation (Stufe 9).