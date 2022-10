Optimiertes Delirmanagement im psychiatrischen Konsiliardienst im Versorgungskrankenhaus

Zurück zum Zitat Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, Baxter AJ, Ferrari AJ, Erskine HE, Charlson FJ, Norman RE, Flaxman AD, Johns N, Burstein R, Murray CJ, Vos T (2013) Global burden of disease a ributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 382(9904):1575–1586. https://​doi.​org/​10.​1016/​s0140-6736(13)61611-6 CrossRefPubMed