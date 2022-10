Peer-Arbeit in der Psychiatrie am Beispiel von EX-IN

Zusammenfassung

Die Mitarbeit von qualifizierten Peers in der psychiatrischen Versorgung zeigt positive Effekte für die Nutzer, die Peers selbst und die Institutionen, in denen sie tätig sind. Wir berichten über aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse in diesem Gebiet und zeichnen den Weg einer erfolgreichen Implementierung von Genesungsbegleitung nach dem Modell EX-IN an einer Abteilung für Psychiatrie in Österreich nach.