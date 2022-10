Zur Akzeptanz der Begrenzung

Kreativität, Lebenslust, die Gesundheit können in schwierigen Situationen, bei chronischen Leiden oder Belastungsfaktoren bedroht sein. Auch bergen Krisen und Unsicherheit die Gefahr einer Fragmentierung oder einer persönlichen, kurzgeschlossenen, individuellen Realitätsbildung und verstärken damit Unsicherheiten, die – psychoanalytisch betrachtet – reflektiert, durchdacht, manchmal affektiv metabolisiert, verarbeitet werden müssen und aufgrund der Komplexität gerade für die Ärzt*in-Patient*in-Beziehung herausfordernd sind.

Stehen Spaltungs- und Fragmentierungsmechanismen im Vordergrund, dominieren folglich unreife Über-Ich-Anteile, und es kommt zur Abnahme jener Über-Ich-Anteile, die in ihrer wohlwollend stützenden Funktion identitätsgebend, grenzziehend und sicherheitsgebend sind. Die wesentlichen legierenden affektiv-kognitiven Entwicklungsschritte in der Identitätsbildung fehlen, die zur Lösung des Ödipuskonflikts und somit zu einer Etablierung einer stützenden Über-Ich-Funktion beitragen könnten. Dazu braucht es aber auch tragfeste soziale Beziehungen.

Beziehungswissen ist implizites Wissen und im prozeduralen Gedächtnis gespeichert

Der Transport von individuellen, nicht eingeordneten Erfahrungen mit zwischenmenschlicher, sozialer Auseinandersetzung zu einem allgemein geteilten Wissen kann als Gegenentwurf zur „Einsamkeit“ gedacht werden. Beziehungswissen ist implizites Wissen und im prozeduralen Gedächtnis gespeichert geht dieses „Knowing“ weit über semantische oder episodische Gedächtnisinhalte hinaus.

Implizites Wissen ist die Basis therapeutischer Kompetenz, es ist jedoch oft unzureichend verbalisierbar und nicht eindeutig kommunizierbar: Es gibt verschiedene Arten, wie man etwas wissen kann. Beziehungsmuster und Beziehungswissen sind implizites Wissen und können auch unter dem Begriff „embodied knowledge“ subsummiert werden, „information that is uniquely and integrally embodied in the person’s personality, creativity, intelligence, perceptions, experiences, and relationships. Embodied knowledge is the essence of expertise“. Implizites Wissen inkludiert auch die Akzeptanz von „O“ [], also die Anerkennung dessen, etwas nicht zu wissen. Die Anerkennung von Grenzen, die reife Lösung des Ödipuskonflikts und das Vertrauen auf die Lösungskompetenz des Unbewussten sind für einen gelingenden Umgang mit den Unsicherheiten essenziell.