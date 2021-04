Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms

Zurück zum Zitat Sathekge M, Bruchertseifer F, Vorster M, Lawal IO, Knoesen O, Mahapane J, Davis C, Reyneke F, Maes A, Kratochwil C, Lengana T, Giesel FL, Van de Wiele C, Morgenstern A (2020) Predictors of overall and disease-free survival in metastatic castration-resistant prostate cancer patients receiving 225ac-PSMA-617 radioligand therapy. J Nucl Med 61(1):62–69. https://​doi.​org/​10.​2967/​jnumed.​119.​229229 CrossRefPubMed