Neutrophile Dermatosen: ein manchmal unterschätztes Erkrankungsspektrum

Acne vulgaris, Acne fulminans und seltene Formen

1 ]; Abb. 1 Abb. 1 Akne vulgaris × Die wohl bekannteste und häufigste Hauterkrankung aus dem Formenkreis der follikelgebundenen neutrophilen Dermatosen ist die Acne vulgaris ([]; Abb.).

Die Ätiologie beruht im Wesentlichen darauf, dass es im Bereich des Haarfollikelinfundibulums zu einer vermehrten Talgproduktion sowie einer pathologischen Talgzusammensetzung und sekundär vermehrten Besiedlung durch Propionibacterium acnes kommt. In weiterer Folge kommt es zu einer Sekretretention mit konsekutiver Dilatation in diesem Bereich. Klinisches Korrelat zu diesem Prozess ist der Komedo, wobei hier noch in sehr frühen Stadien der geschlossene, in fortgeschritteneren Stadien der offene Komedo unterschieden wird.

In weiterer Folge kommt es, bedingt durch die Ruptur dieser Pseudozyste, zu einer Migration und Ansammlung von neutrophilen Granulozyten, was sich klinisch als erythematöse Papeln und in weiter fortgeschrittenen Stadien als Papulopustel präsentiert. Die Ursache der abnormen Talgproduktion ist meist hormonell bedingt, insbesondere ein geändertes Verhältnis von Östrogen und Androgenen, was auch das gehäufte Auftreten bei jungen Leuten erklärt. Unbehandelt kann es bei längerem Bestehen der Effloreszenzen zu Vernarbungen führen, der sogenannten Acne conglobata.

3 ] werden beobachtet. Die ausschließlich bei jungen Männern vorkommende – wie der Name besagt – fulminante Verlaufsform der Akne zeichnet sich durch relativ raschen Beginn der Effloreszenzen, vergesellschaftet mit allgemeinem Krankheitsgefühl, Fieber, Gelenkbeschwerden und serologisch einer Leukozytose aus. Nicht immer folgt die Akne der klassischen Reihenfolge Acne comedonica, Acne papulopustulosa und Acne conglobata, auch seltene fulminante Verlaufsformen wie die Acne fulminans [] werden beobachtet. Die ausschließlich bei jungen Männern vorkommende – wie der Name besagt – fulminante Verlaufsform der Akne zeichnet sich durch relativ raschen Beginn der Effloreszenzen, vergesellschaftet mit allgemeinem Krankheitsgefühl, Fieber, Gelenkbeschwerden und serologisch einer Leukozytose aus.

Von der Acne vulgaris zu unterscheiden ist eine weitere Sonderform, die Steroidakne. Diese liegt vor, wenn akneiforme Hautveränderungen unter einer langdauernden Steroidtherapie auftreten. Sie manifestiert sich typischerweise eher als disseminierte Läsionen, welche von kleineren Papulopusteln gebildet werden, als sie bei der Acne vulgaris auftreten.

Klinisch präsentiert sich die Acne vulgaris meist im Bereich des Gesichtes, des oberen Rückens und Thorax in Form von follikulär gebundenen Papeln und Papulopusteln, die meist mit Komedonen vergesellschaftet sind. Gleiches gilt für die sogenannten akneiformen Dermatosen; hierbei kommt es eher zu ausgedehnteren Läsionen, wobei jedoch keine Komedonen beobachtet werden.

Die Diagnose wird klinisch gestellt, im Falle von durch Grunderkrankungen bedingten akneiformen Effloreszenzen ist eine histologische Probengewinnung sinnvoll.

Abhängig vom Schweregrad der Akne stehen topische wie auch systemische Therapien zur Verfügung. Im Stadium der Acne comedonica und Acne papulopustulosa sind topische Monotherapien oder Kombinationen aus Vitamin A, Benzoylperoxyd und Antibiotika möglich. In ausgedehnteren Fällen bei einer Acne papulopustulosa reichen rein topische Therapien nicht mehr aus und es kann eine Kombination mit einer Systemtherapie in Form von Antibiotika (Tetrazyklinen) erfolgen. Diese eignen sich jedoch nur für einen kurzfristigen Einsatz. Länger eingenommen werden können hingegen Vitamin-A-Präparate, wobei neben regelmäßigen Blutbildkontrollen (insbesondere der Blutfette und Leberwerte) eine effektive Antikonzeption bei jungen Frauen notwendig ist.