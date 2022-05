Zurück zum Zitat Nyberg T et al (2022) Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARS-CoV‑2 omicron (B.1.1.529) and delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. Lancet 399(10332):1303–1312. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(22)00462-7 CrossRefPubMedPubMedCentral