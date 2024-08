Home Treatment in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Niederösterreich

Einleitung

Die Behandlung im häuslichen Umfeld (Home Treatments, HTs) von Patient:innen ist eine vielversprechende Alternative zur stationären Behandlung, bei der Kinder und Jugendliche psychiatrische Betreuung zu Hause unter Aufsicht ihrer Betreuungspersonen erhalten und dabei die Infrastruktur ihrer Familien genutzt wird. Fachkräfte für psychische Gesundheit besuchen die Patient:innen in ihrem Zuhause und behandeln Kinder und Jugendlichen in ihrer vertrauten Umgebung. Obwohl sich die Durchführung von HTs in Dauer und Intensität unterscheiden können, besteht das übergeordnete Ziel in der Regel darin, die Notwendigkeit einer stationären Behandlung zu verkürzen oder obsolet zu machen, und dabei die tägliche Routine der Patient:innen und ihre soziale Teilhabe aufrecht zu erhalten. Während der COVID(„coronavirus disease")-19-Pandemie ist das Interesse an HTs gestiegen, da sich diese während Lockdowns, Quarantäne und Zeiten des Social Distancing als vorteilhaft erwiesen haben.

Bereits vor der Pandemie waren die stationären Behandlungskapazitäten in Österreich begrenzt, was zu einer gesteigerten Nachfrage nach dem Einsatz von HTs beigetragen hat. Die Anwendung von Behandlungen im häuslichen Umfeld ist bereits in einigen Ländern gut etabliert. In Österreich gehen der Einsatz und die Integration in bestehende Behandlungs- bzw. Versorgungskonzepte mit verschiedenen Herausforderungen einher, wie beispielsweise begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen. Dabei sind fortlaufende Evaluierungen im Rahmen der Implementierung notwendig, um eine erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen.

Gründe für die Ablehnung bzw. Nichtanwendung von HTs sind vielfältig und umfassen beispielsweise die Angst vor Stigmatisierung oder mangelndes Wissen über verfügbare Versorgungsoptionen. Zusätzlich hindern Barrieren, wie strukturelle Herausforderungen oder Transportprobleme, den Zugang im Bereich der psychiatrischen Versorgung. Die Folgen verzögerter oder ausbleibender therapeutischer Intervention können eine reduzierte Lebensqualität, soziale, familiäre und schulische Schwierigkeiten sowie mögliche chronische Verläufe sein.

Im Jahr 2020 löste die COVID-19-Pandemie starke emotionale Belastung und Ängste bei Kindern und Jugendlichen aufgrund von Schulschließungen, eingeschränkten sozialen Kontakten und Reisebeschränkungen aus. Darüber hinaus sind während der Beschränkung der Bewegungsfreiheit die Anzahl an Fällen von Kindesmissbrauch, verschärft durch temporäre Kontaktabbrüche zu Personen aus den Unterstützungsnetzwerken wie beispielsweise Lehrpersonen oder entferntere Familienmitglieder, gestiegen. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat sich die Anzahl der jungen Menschen, die an depressiven Symptomen leiden, in einigen europäischen Ländern während dieser Zeit mehr als verdoppelt, was zu einer doppelt so hohen Prävalenz depressiver Symptome im Vergleich zu älteren Altersgruppen geführt hat. Auch die Anzahl an Personen mit Anorexia nervosa ist in dieser Zeit angestiegen, wobei HTs besonders bei dieser Patient:innengruppe zum Einsatz gekommen sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig, wirksame Strategien und Behandlungsoptionen zu entwickeln und umzusetzen, die auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zugeschnitten sind.

Im Jahr 2017 wiesen österreichische Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren eine Punktprävalenz von 23,9 % und eine Lebenszeitprävalenz von 35,8 % für mindestens eine psychische Störung auf. In Deutschland lag die Persistenzrate psychischer Störungen innerhalb von 2–5 Jahren bei über 50 %. Etwa 50 % der Kinder, die eine psychiatrische Untersuchung benötigen, erhalten häufig erst sehr spät oder gar keine Behandlung.

Die Vorteile von HTs liegen in der Einbindung des persönlichen Umfelds von Patient:innen und dem Wegfallen des Bedarfs an ständiger Aufsicht durch Fachpersonal der psychiatrischen Versorgung. Im Gegensatz zur stationären Behandlung, die bei jungen Patient:innen ein Gefühl der Isolation hervorrufen und die Autonomie sowie Teilnahme am täglichen Leben beeinträchtigen kann, wird durch den Einsatz von HTs eine Fortsetzung der sozialen und emotionalen Entwicklung in der jeweiligen vertrauten Umgebung ermöglicht. HTs steigern das Verantwortungsbewusstsein der Patient:innen für ihre eigene Genesung und erhöhen die Unterstützung durch Eltern bzw. Betreuungspersonen durch die Verbesserung der Handlungsfähigkeit und des Wissens im Rahmen der Behandlungen zu Hause. Die direkte Umsetzung von Veränderungen im Alltag der Patient:innen scheint auch langfristig positive Auswirkungen auf die Stabilität der Behandlungseffekte zu haben.

Des Weiteren kann der Übergang von der stationären zur ambulanten Behandlung unterstützt werden. Der Einbezug des sozialen Umfelds von Patient:innen erweist sich als besonders unterstützend für den Behandlungserfolg. Die Zufriedenheit scheint mit dem Einsatz von Behandlungen im häuslichen Umfeld ebenfalls höher zu sein als im Vergleich zu anderen Behandlungsformen. Eine vierjährige Nachuntersuchung hat ergeben, dass ca. 70 % der Eltern mit den HT-Erfahrungen zufrieden waren, während dies nur bei 37 % der Eltern von Kindern, die eine stationären Behandlungen durchlaufen haben, der Fall war. Laut Graf et al. empfehlen mehr als 80 % der befragten Patient:innen und Eltern HTs weiter. Studien legen nahe, dass mit HTs trotz der nicht notwendigerweise geringeren Kosten im Vergleich zu stationären Behandlungen eine ebenso hohe Wirksamkeit die Behandlungserfolge betreffend erzielt werden kann.

Die Umsetzung von HTs kann in einigen Fällen herausfordernd sein, insbesondere wenn die Anfahrtswege zu den Patient:innen lang sind. Patient:innen können HTs aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Stigmatisierung in ihrer Nachbarschaft ablehnen. Häufig wollen Eltern sich nicht aktiv am Veränderungsprozess zu Hause beteiligen, was potenziell Konflikte zur Folge haben kann.

Studien legen nahe, dass grundsätzlich eine Vielzahl an Erkrankungen mit einem HT-Konzept behandelt werden kann. Beim Vergleich unterschiedlicher HTs weltweit können sich die Häufigkeit der Besuche, die Dauer der Programme, die Arten der Therapie, das Alter, die Indikationen, die behandelnden Berufsgruppen und die Messgrößen der Evaluation unterscheiden. Diese Unterschiede führen zu einer begrenzten Übertragbarkeit internationaler Leitlinien und einem Mangel an vergleichbaren, evidenzbasierten Ergebnissen im Rahmen der Forschungen zu HTs.

Die Zeitpunkte der Ergebnismessungen der Wirksamkeit von HTs sollten sorgfältig gewählt werden und sowohl den Zeitpunkt des maximalen Nutzens während oder kurz nach Beendigung der HTs als auch eine Follow-up-Erhebung miteinschließen. Dies kann sich als vorteilhaft für die Aufdeckung eines möglichen Rückgangs oder eine Rückkehr zu einem früheren Entwicklungsstadium oder Verhaltensmuster sowie die Messung der Stabilität von Behandlungseffekten erweisen.

Der Schweregrad der Symptome kann mithilfe der Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA) bewertet werden.

Das Funktionsniveau kann mit Maßen wie der Globalen Einschätzung des Funktionsniveaus (GAF) oder der Skala für globale Beurteilung von Kindern (CGAS) bewertet werden. Der Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) kann für klinische Bewertungen, Evaluierung von Ergebnissen und Screenings verwendet werden.

Die Lebensqualität wird häufig mithilfe des KIDSCREEN-27-Fragebogens gemessen.

Die Zufriedenheit von Patient:innen und Eltern mit der Behandlung wird oft als Ergebnisparameter verwendet und mithilfe von Fragebögen wie dem ZUF‑8 beurteilt.

Zusätzlich zu patient:innenzentrierten Ergebnissen wird das psychosoziale Umfeld oft durch die Messung der Fähigkeiten von Betreuungspersonen beurteilt, beispielsweise mit dem CASK.

Die Gesamtkosten der Behandlung werden aus wirtschaftlichen Gründen in der Regel berechnet und berücksichtigen Faktoren wie die Gesamtanzahl der Behandlungszeit, globale Effekte oder Wiedereinweisungen.

Diagnosebezogene Ergebnisbereiche können den Body-Mass-Index, Menstruationszyklen oder spezifische Fragebögen umfassen, die beispielsweise bei anorektischen Patient:innen verwendet werden. Häufig untersuchte Ergebnisbereiche in der HT-Forschung, einschließlich beispielhafter Messinstrumente und Ergebnisvariablen, werden nachfolgend beschrieben:

Neben den oben genannten Messinstrumenten verwenden viele Studien individuelle, selbst entwickelte Fragebögen und Ergebnisvariablen.

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Erfahrungen und Ansichten von Expert:innen zu HTs zu erfassen, wobei ein spezieller Fokus auf die Evaluierung dieser Art der Behandlungs- bzw. Versorgungsform gelegt wurde.